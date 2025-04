A un anno dalla sentenza della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto il diritto all’affettività per le persone detenute; sono state pubblicate le linee guida per i colloqui intimi in carcere. Un passo avanti verso la dignità e l’umanità del sistema penitenziario italiano. Ma tra la proclamazione del diritto e la sua reale applicazione si apre un abisso fatto di strutture inadeguate, carenze di personale e diseguaglianze.

La conquista del diritto all’affettività in carcere

Il diritto all’affettività deve essere garantito anche alle persone che vivono in carcere. È quello che ha sancito la Corte Costituzionale con la sentenza n.10 del 2024, che dichiara illegittimo il divieto di colloqui intimi per le persone detenute.

Una sentenza definita storica e accolta con entusiasmo. Una novità che avrebbe ridato la giusta dignità alle persone, che avrebbe ristabilito diritti umani fondamentali avvicinando il nostro paese ai 31 paesi europei in cui i colloqui intimi sono una realtà da tempo. Tra un diritto sulla carta e un diritto effettivo, però, ce ne passa: un anno prima di avere delle linee guida su come questo nuovo diritto possa essere garantito.

L’11 aprile il DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) del Ministero della Giustizia ha pubblicato le linee guida operative per attuare quanto previsto dalla sentenza.

Le linee guida per i colloqui intimi in carcere

Le disposizioni prevedono che i detenuti possano usufruire di colloqui intimi con coniugi, partner di unioni civili o conviventi stabili. Questi incontri avranno una durata massima di due ore e saranno concessi con la stessa frequenza dei colloqui visivi mensili. Le stanze dedicate saranno arredate con un letto e servizi igienici, ma non sarà possibile chiudere la porta dall’interno. Gli spazi dovranno essere igienizzati tra un incontro e l’altro e a occuparsi della pulizia potranno essere i detenuti lavoratori. La sorveglianza sarà effettuata esternamente dal personale di Polizia Penitenziaria, che controllerà anche il locale prima e dopo l’incontro.







Sono esclusi da questa possibilità i detenuti sottoposti a regimi detentivi speciali (come il 41-bis e il 14-bis), coloro che hanno usufruito di almeno un permesso nell’anno di riferimento, e chi ha commesso infrazioni disciplinari negli ultimi sei mesi. Inoltre, non potranno accedere ai colloqui intimi i detenuti sorpresi con sostanze stupefacenti, telefoni cellulari o oggetti atti a offendere.

La biancheria necessaria per l’incontro dovrà essere portata dalla persona autorizzata al colloquio e sarà sottoposta a controllo. I provveditori dovranno individuare le strutture penitenziarie dotate di locali idonei e adottare le misure organizzative necessarie per garantire l’esercizio del diritto all’affettività anche in altri istituti della regione diversi da quelli dove si trova la persona detenuta.

I beneficiari

Secondo dati del DAP aggiornati a dicembre del 2024, le linee guida appena diffuse si applicheranno a circa 17mila detenuti su 60mila totali. Al momento, gli istituti penitenziari che dispongono di spazi idonei sono 32 su 157, pertanto l’applicazione sarà graduale. A dare inizio alla sperimentazione saranno le carceri di Brescia, Trento, Civitavecchia, Bologna, Napoli Secondigliano e Firenze Sollicciano. Per le altre serviranno ristrutturazioni complesse non ancora programmate.

Il personale frena gli entusiasmi

Il Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) dalle pagine della sua rivista fa però notare le contraddizioni tra la teoria e la pratica, evidenziando le criticità di una sentenza che sembra tapparsi gli occhi sulle vere condizioni delle carceri italiane. «Bellissime idee, ma chi le realizza?» è la domanda polemica che riporta tutti con i piedi per terra.

Effettivamente, in alcune carceri manca anche l’acqua calda e i detenuti sono stipati nelle celle oltre la loro capienza massima. L’idea che in tempi brevi possano essere organizzate delle stanze extra appare quantomeno ottimista.

Sempre secondo il sindacato, la carenza di organico è di oltre le 7mila unità, mentre quelle presenti già svolgono turni massacranti e straordinari. Senza nuove assunzioni è difficile che le linee guida troveranno applicazione. Infatti, il personale penitenziario ha proposto di potenziare il sistema dei permessi premio, così da garantire i diritti all’affettività dei detenuti senza gravare troppo sulle forze di sorveglianza.

Diritti di carta e diritti effettivi

Il diritto all’affettività in carcere è una conquista civile, e il fatto che la Corte di Cassazione l’abbia riconosciuto è una vittoria per tutta la società. È indubbio che, oltre alla sua intrinseca giustizia, possa portare una serie di benefici al sistema penale e al reinserimento in società delle persone detenute. Tuttavia, la situazione delle carceri italiane è così drammatica, così degradante e incerta da rendere la conquista di un nuovo diritto quasi una presa in giro. Un balzo in avanti verso la civiltà che ancora non siamo pronti a compiere. Per ora, a poter godere di questo diritto sarà solo una minoranza di detenuti. E quando un diritto non è per tutti si chiama privilegio.

Sara Pierri