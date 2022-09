Votare: dovere civico, non solo diritto

Al netto dell’astensionismo forzato, contro cui poco o nulla può il singolo cittadino, andare a votare è un dovere civico, prima ancora che un nostro diritto.

Ce lo ricorda la nostra storia e lo sancisce l’Articolo 48 della Costituzione italiana: votare non è solo un diritto che è stato faticosamente conquistato dai nostri antenati, ma è anche e soprattutto un dovere.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Emblema della democrazia, il diritto di voto è lo strumento più prezioso che abbiamo a nostra disposizione per esprimere la nostra volontà politica e per scegliere chi dovrà rappresentare questa nostra volontà. L’antidoto alla sensazione di impotenza che qualsiasi imposizione scatena.

Donne e uomini si sono battuti per secoli per ottenere questo diritto e per far sì che fosse garantito su sempre più larga scala. In Italia, ad esempio, il suffragio universale maschile e femminile è stato raggiunto solo nel 1946, nonostante già nel 1899 fosse stata istitutita a questo scopo l’Unione Femminile.









Chi non vota, non può essere considerato cittadino

Indecisi, disincantati, senza fiducia nelle istituzioni e in chi le rappresenta… Una descrizione che, forse, di questi tempi, rappresenta molti di noi, più di quanto non riescano a fare i vari partiti e schieramenti. Eppure, l’indecisione su chi votare e l’eventuale disprezzo nei confronti delle forze politiche in campo non possono valere da scusante. Perché essere cittadini di un Paese comporta responsabilità imprescindibili, e il presentarsi alle urne è una di queste.

Senza, per altro, dimenticare che, in ultima ratio, nel segreto della cabina elettorale, esiste sempre l’opzione della scheda bianca. Opzione che, tuttavia, si spera essere sempre messa in atto con parsimonia, come decisione consapevole, e non come scelta di non scegliere. Perché, definiti da Dante “sciaurati, che mai non fur vivi”, coloro che non scelgono si macchiano di una colpa che è l’esatto opposto della responsabilità: l’ignavia.

“[…] Questi non hanno speranza di morte,

e la lor cieca vita è tanto bassa,

che ‘nvidïosi son d’ogne altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa;

misericordia e giustizia li sdegna:

non ragioniam di lor, ma guarda e passa”. Inferno, Canto III

E poiché la mancanza di responsabilità non è contemplata dall’idea stessa di democrazia, qualsiasi cittadino che, godendo del diritto di voto e della facoltà di esercitarlo, decida volontariamente di sottrarsi a questo dovere non può essere ritenuto tale.

Cristina Resmini

