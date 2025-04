Il concetto di diritto è di per sé molto complesso. Stando a quanto riporta l’Enciclopedia Treccani, si tratta, a livello puramente oggettivo, del “complesso di norme giuridiche, che comandano o vietano determinati comportamenti ai soggetti che ne sono destinatari”.

Il diritto può essere inteso in senso soggettivo come “la facoltà o pretesa, tutelata dalla legge, di un determinato comportamento attivo od omissivo da parte di altri”.

Il diritto è anche una scienza che si occupa dello studio delle suddette facoltà e norme, suddivise secondo molteplici categorie. Quelle più comuni sono civile e penale e risultano molto differenti tra loro.

In questo articolo vi proponiamo una panoramica di entrambe.

Diritto civile: di cosa parliamo e il concetto di responsabilità civile

Il diritto civile rappresenta una branca del diritto che ha come oggetto i rapporti tra i soggetti privati, ovvero i comuni cittadini.

Alla base c’è un concetto quale quello di responsabilità civile, inerente il riscontro dei comportamenti illeciti regolamentati dal Codice Civile.

La responsabilità civile può essere oggettiva, quando il soggetto non detiene colpe dirette: è questo il caso, ad esempio, di una persona che ha un cane di proprietà che ha provocato inavvertitamente dei danni.

Può essere anche contrattuale: il risarcimento dovrà essere approntato in relazione ai soli danni presunti e prevedibili. Una situazione piuttosto frequente è quella del mancato pagamento di un affitto.

Infine, c’è una responsabilità civile di natura extracontrattuale. Rientrano in tale tipologia le azioni che volontariamente violano le norme del Codice Civile e provocano dei danni ai soggetti terzi. È previsto un risarcimento sia per i danni prevedibili sia per quelli che non lo sono.

Diritto civile vs diritto privato

Confluisce nel diritto civile tutto ciò che ruota intorno ai diritti delle persone e della famiglia, così come quanto concerne contratti, obbligazioni, ecc.

Attenzione però: questo ramo non va confuso con quello privato, di cui rappresenta una parte. I due termini non possono perciò essere utilizzati come sinonimi.

Il diritto privato è dunque più ampio e comprende al suo interno anche quello commerciale e del lavoro, oltre allo stesso diritto civile.

Diritto penale: cos’è e il concetto di responsabilità penale

Il diritto penale è un ramo del diritto pubblico e si interessa dei cosiddetti reati, ovvero di comportamenti illeciti per i quali è prevista una pena che può essere a sua volta pecuniaria oppure detentiva.

Si tratta di una branca particolarmente delicata dal momento che in gioco non c’è soltanto un risarcimento, seppure spesso considerevole, ma la libertà stessa della persona. Viene infatti contemplata la possibilità che l’individuo sconti la pena presso il proprio domicilio oppure in carcere.

Le norme di riferimento quando si parla di diritto penale sono quelle contenute principalmente all’interno del Codice Penale e hanno come oggetto la responsabilità penale.

Con tale espressione si fa riferimento alla violazione compiuta da una determinata persona di una norma del Codice Penale; la possibile pena ha le caratteristiche di cui abbiamo parlato poc’anzi.

Lo Stato prevede questa misura nell’ottica di garantire la sicurezza di una parte terza, intervenendo personalmente a tutela attraverso una figura quale quella del Pubblico Ministero.

Rientrano nella responsabilità penale e dunque nel diritto penale una contravvenzione come un delitto nonché un’omissione configurata in quanto reato.

Le principali differenze tra diritto civile e penale

Come abbiamo avuto modo di vedere il diritto civile e penale sono ambiti completamente differenti tra loro sia per quanto riguarda l’oggetto di disputa e di disciplina sia rispetto alle possibili sanzioni in caso di violazione.

Qualora il danno provocato risultasse all’interno del diritto civile si andrà incontro al massimo a un risarcimento oppure a un altra pena affine. Il diritto penale prevede invece il carcere e quindi la privazione della libertà dell’individuo.

C’è poi un altro aspetto da considerare: nel diritto civile sussiste la possibilità di accordarsi tra le parti; in quello penale no, cosa che vale anche per quanto concerne la volontà della vittima.

Quest’ultima differenza è legata al fatto che il diritto penale rientra nel diritto pubblico, il quale a sua volta regola i rapporti tra Stato e cittadini.