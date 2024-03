Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino: dieci città protagoniste di un cambiamento epocale, grazie all’approvazione dei progetti presentati per il fondo periferie inclusive. Un’iniziativa dal valore inestimabile, che mira a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, aprendo le porte a un futuro di maggiore inclusione e pari opportunità.

“Sono stati approvati tutti i programmi presentati per il Fondo Periferie Inclusive che ho fortemente voluto istituire nella legge di bilancio 2023 e che finanzia progetti virtuosi e di rete, a partire dai contesti più problematici e periferici in Comuni con popolazione superiore a 300mila abitanti, con uno stanziamento di 10 milioni di euro”.

Così il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli con l’ intento di annunciare l’approvazione di tutti i programmi presentati per il Fondo Periferie Inclusive. Un fondo da 10 milioni di euro istituito nella legge di bilancio 2023 per finanziare progetti virtuosi e di rete in comuni con popolazione superiore a 300mila abitanti. I progetti approvati spaziano dalla creazione di centri diurni per persone con disabilità alla realizzazione di percorsi pedonali accessibili, fino all’organizzazione di eventi sportivi e culturali inclusivi. Un ventaglio di proposte che mira a migliorare la vita delle persone con disabilità sotto ogni aspetto, favorendo la loro autonomia, la loro partecipazione sociale e la loro integrazione nella comunità.

Disabilità: il Governo investe nelle Periferie Inclusive per un futuro di pari opportunità

Un’ iniziativa estremamente importante, che rappresenta un’opportunità irripetibile per ripensare e riqualificare le periferie e rispetto alla quale il ministro delle Disabilità non ha potuto che esprimere parole di grande entusiasmo. L’obiettivo è trasformarle in luoghi di incontro, di condivisione e di crescita per tutti, abbattendo le barriere e costruendo una società più giusta e accessibile.

Ma questo costituisce solo il primo passo di un lungo percorso. Ora è fondamentale dare seguito a queste buone intenzioni con azioni concrete, monitorando l’attuazione dei progetti e garantendo la massima efficienza e trasparenza nell’utilizzo delle risorse.

Sfida ambiziosa, collaborazione fondamentale: le dieci città verso un futuro inclusivo

Le risorse stanziate dal fondo periferie inclusive rappresentano un’opportunità irripetibile per le dieci città coinvolte. La sfida è ambiziosa, ma la collaborazione tra i diversi livelli territoriali di governo rappresenta la chiave di volta per il successo di questa iniziativa. Ed infatti, l’approvazione dei progetti è il frutto di un lavoro sinergico tra diverse realtà: enti locali, associazioni del territorio e cittadini coopereranno a dimostrazione di come l’unione di intenti e la condivisione di obiettivi comuni possa portare a risultati concreti.

Un esempio virtuoso che auspichiamo possa essere replicato in altre città d’Italia, per creare una rete di inclusione e di solidarietà sempre più ampia. L’impegno del Governo, la collaborazione delle istituzioni locali e la partecipazione attiva dei cittadini non possono che qualificarsi ingredienti necessari per costruire un futuro di maggiore inclusione e pari opportunità per tutti. Un futuro in cui le persone con disabilità non saranno più ai margini della società, ma parte integrante e attiva di una comunità coesa e solidale.

La responsabilità di tutti: cittadini, istituzioni e associazioni per una società più giusta

In conclusione, l’approvazione dei progetti per il fondo periferie inclusive rappresenta un passo avanti di grande valore. Un’iniziativa che ci ricorda l’importanza di non lasciare indietro nessuno e di costruire una società più giusta e inclusiva per tutti. Un impegno che richiede la responsabilità di tutti, cittadini, istituzioni e associazioni, per trasformare le nostre città in luoghi davvero accessibili e accoglienti per tutti. L’invito è a seguire con attenzione l’evoluzione di questa iniziativa e a partecipare attivamente alla costruzione di un futuro migliore per le persone con disabilità e per le loro famiglie.

Veronica Esposito