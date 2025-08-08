L’8 agosto 1956 rimane inciso nella memoria collettiva come il disastro di Marcinelle, una delle pagine più nere della storia del lavoro italiano all’estero. Quel giorno, nella miniera di carbone del Bois du Cazier, a Marcinelle, in Belgio, 262 uomini non fecero ritorno in superficie. Di loro, 136 erano italiani, provenienti da varie regioni, molti dalle Marche e in particolare dal Pesarese. Un incendio, divampato a oltre mille metri di profondità, li uccise in pochi minuti tra fumo, calore e gas tossici.

Il meccanismo del disastro di Marcinelle

Secondo le ricostruzioni del disastro di Marcinelle, una serie di incomprensioni tra il personale in superficie e i minatori al fondo del pozzo portò all’avvio intempestivo di un montacarichi. L’urto contro una trave metallica spezzò cavi elettrici e condotte d’olio, liberando 800 litri di lubrificante che presero fuoco. I

n pochi istanti le fiamme si propagarono lungo il condotto d’aria principale, diffondendo fumo e calore letale fino alle gallerie più lontane. Solo dodici uomini riuscirono a salvarsi. Il 22 agosto, dopo due settimane di ricerche, i soccorritori pronunciarono la frase che chiuse ogni speranza: “Tutti morti”.

La realtà storica dietro le promesse: il contesto economico

Dietro il disastro di Marcinelle si nascondeva un patto siglato nel dopoguerra tra Italia e Belgio: 2.000 lavoratori italiani inviati ogni settimana in cambio di 200 chili di carbone al giorno per ciascun minatore. Era il prezzo che il nostro Paese, afflitto da due milioni di disoccupati e da un’economia ancora in ginocchio, accettò per ottenere energia a basso costo. In Vallonia, invece, mancava manodopera per sfruttare le miniere.

Manifesti colorati diffusi in tutta Italia promettevano salari alti, viaggi gratuiti, ferie pagate e pensionamento anticipato. La realtà era ben diversa: baracche fredde d’inverno e roventi d’estate, alloggi inadeguati, discriminazioni apertamente dichiarate con cartelli “né animali, né stranieri” e impossibilità di ricongiungersi con le famiglie. Le miniere erano ambienti insalubri, poco sicuri, dove il grisù e la polvere minavano la salute anche senza incidenti. Tra il 1946 e il 1955, quasi 500 italiani morirono in Belgio per incidenti o malattie professionali come la silicosi.

Una lunga scia di sangue nelle miniere belghe

Le statistiche ufficiali dell’epoca parlano di migliaia di incidenti l’anno. Tra il 1947 e il 1955, le vittime totali nelle miniere belghe furono oltre 1.100, di cui 435 italiane. Ma i numeri reali erano più alti: i decessi in ospedale, pur dovuti al lavoro, non venivano registrati come “morti sul lavoro” per evitare indennizzi. Dal 1841 al 1965, più di 21.000 vite si persero nelle viscere della terra, molte stroncate da frane e asfissia causata dal gas.

Quella di Marcinelle non fu la tragedia mineraria con più vittime italiane, ma divenne il simbolo di tutte le “morti bianche” all’estero. Il Bois du Cazier, costruito a fine Ottocento e solo parzialmente modernizzato negli anni ’40 e ’50, era già allora un impianto obsoleto. I miglioramenti strutturali arrivarono soltanto dopo la catastrofe, segno di come la sicurezza fosse stata sacrificata alla produttività.

Tra le vittime c’erano belgi, italiani, polacchi, greci e di altre nazionalità. Per giorni, all’ingresso del pozzo, mogli, figli e intere comunità attesero notizie. La tragedia unì nella disperazione popoli diversi e mostrò quanto il benessere di un Paese potesse poggiare sulle spalle di manodopera straniera sottopagata e sfruttata.







Il cambiamento politico e sociale

L’eco del disastro di Marcinelle contribuì a spingere l’Europa verso norme più severe in materia di sicurezza e, soprattutto, verso una diversa percezione dei lavoratori migranti. Un anno dopo, nel 1957, l’articolo 48 del Trattato di Roma sancì la libera circolazione dei lavoratori e l’abolizione di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità all’interno della futura Comunità Economica Europea.

La copertura dell’evento da parte di giornali, radio e televisione fu intensa e prolungata. Per la prima volta, molti italiani videro in diretta la sofferenza dei connazionali emigrati. L’immagine degli “italiani maccheroni” lasciò spazio a quella di lavoratori coraggiosi, caduti fianco a fianco con i colleghi belgi nella più grave sciagura mineraria del Belgio contemporaneo.

L’eredità di un sacrificio

Oggi il Bois du Cazier è sito UNESCO e luogo della memoria. Ogni 8 agosto, la “Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo” ricorda i minatori di Marcinelle e tutti gli emigrati caduti sul lavoro. La tragedia lasciò 417 orfani, di cui 224 italiani, e segnò in modo indelebile le comunità di origine, trasformando paesi sconosciuti in nomi noti alle cronache nazionali.

Oggi il concetto di “lavoro sicuro” è sancito da leggi, direttive europee e normative internazionali che pongono la salute e l’incolumità del lavoratore al centro della produzione. Sistemi di prevenzione, controlli periodici, dispositivi di protezione individuale e formazione obbligatoria sono ormai elementi fondamentali di qualsiasi ambiente di lavoro. Ma la sicurezza non è solo tecnica: significa anche garanzia di contratti regolari, retribuzioni adeguate, tutele previdenziali e la possibilità di svolgere la propria attività senza rischiare la vita o la dignità. Il ricordo di tragedie come il disastro di Marcinelle dovrebbe essere un monito costante: nessun profitto può giustificare il sacrificio umano.

Nonostante i progressi tecnologici e economici, il lavoro nero e lo sfruttamento restano diffusi, soprattutto nei settori meno visibili come l’agricoltura stagionale, l’edilizia informale, la logistica e alcuni comparti dell’assistenza domestica. Migliaia di lavoratori, spesso migranti o in condizioni di fragilità economica, sono costretti ad accettare turni estenuanti, paghe da fame e mansioni pericolose senza alcuna protezione legale. In queste zone grigie dell’economia, le tutele previste sulla carta svaniscono, lasciando spazio a dinamiche non molto diverse da quelle che, decenni fa, condussero a tragedie come quella del Bois du Cazier. È il segno che la battaglia per un lavoro dignitoso e sicuro non è ancora conclusa.

Lucrezia Agliani