La possibilità di avere discariche nucleari a Tuscania non riceve consensi, gli abitanti del posto sono preoccupati dall’eventuale vicinanza con i rifiuti tossici.

È arrivata la proposta di realizzare alcune discariche nucleari a Tuscania. Nella zona alta del Lazio si stava già assistendo alla costruzione di numerosi impianti fotovoltaici, pale eoliche e discariche. In aggiunta a questi, la proposta in favore delle discariche di rifiuti tossici è la cosiddetta “goccia che fa traboccare il vaso”. I cittadini sono preoccupati per la situazione ambientale e si posizionano in netto contrasto rispetto a tali cambiamenti sul territorio.

Fabio Bartolacci, sindaco di Tuscania, ha dichiarato che i lati positivi dati dalle energie rinnovabili sono stati ampiamente evidenziati, come ad esempio le nuove opportunità di lavoro. Nonostante questo, resta il fatto che manca la programmazione e la progettualità delle proposte. Gli esperti non hanno, infatti, eseguito gli adeguati controlli mettendo così a rischio gli abitanti del luogo. I rifiuti, se concentrati in quell’unico territorio, costituirebbero un problema per la salute di tutti coloro che ci vivono.

Uno dei rischi principali contro cui si scontrerebbe la popolazione sarebbe quello di contrarre il cancro ai polmoni. Questo è quanto stabilito dai dati raccolti presso le zone dove le discariche nucleari esistono già. Tutte le informazioni sono state fornite durante una conferenza che si è tenuta lo scorso sabato presso il teatro Rivellino di Tuscania. In questa occasione i cittadini, oltre ad essere informati sui rischi concreti creati dalle discariche, hanno potuto far sentire la propria voce. I presenti erano numerosissimi e questo ha fatto comprendere quanto il problema sia fortemente sentito.

Il numero delle discariche nucleari che andrebbero ad interessare il territorio di Tuscania sarebbe di 22 sul totale delle 67 presenti in Italia. Per quanto riguarda gli impianti da fonti energetiche rinnovabili, invece, il 78% delle strutture si trova nella Provincia di Tuscania. In questo caso l’impatto sulla salute dei residenti non sarebbe l’unico grande problema, è necessario considerare anche il rischio ambientale costituito dagli eventuali rifiuti tossici smaltiti nel sottosuolo. È chiaro che lo Stato non si sta coordinando con le Province e con i Comuni. Al contrario, sta ignorando le preoccupazioni che arrivano direttamente dai cittadini.

La richiesta dei Presidenti dei Consigli Comunali e Provinciali è quella di essere ascoltati e ridurre l’incremento di strutture pericolose per la salute dei residenti. Nel frattempo, si sono attivate numerose iniziative concrete per evitare che accada il peggio. I Comuni e le Province si sentono assediati dallo Stato che avrebbe il compito di tutelarli, adesso non resta che la speranza di essere ascoltati per salvaguardare il proprio futuro.

Margherita De Cataldo