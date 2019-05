Musica ancora protagonista a Napoli,ritornano i Discodays

Napoli ritorna per un week end capitale della musica e del vinile con la nuova edizione del “DiscoDays“, che rivedrà nella sua consueta location quella del Palapartenope di Fuorigrotta.

Ritorna la passione che vedrà protagonista il vinile, promotori dell’evento, tra gli altri, Vincenzo Russo e Nicola Iuppariello che già si erano resi protagonisti con la realizzazione del docufilm “Vinilici“.

Ma non soltanto 45 e 33 giri perchè sarà un evento con la capacità di coinvolgimento a 360 gradi.

Discodays, un grande contenitore musicale del Sud Italia: 50 espositori nazionali per un totale di oltre 100.000 dischi nuovi, usati e da collezione a rappresentare tutti i generi musicali

prodotto da Iuppiter.eu in collaborazione con MVO Concerti, con il patrocinio del Comune di Napoli e con la partnership di Radio Marte, Raropiù e SUONO. Presenta Gigio Rosa.

La due giorni sarà animata da un calendario di ben 27 esibizioni live, una mostra fotografica, 2 presentazione di libri, 3 presentazioni in esclusiva di album, 2 anteprime live, una premiazione oltre alla fiera per etichette indipendenti, dibattiti, attività per bambini rivolte alla sensibilizzazione all’ascolto del vinile per una crescita culturale









Ricco il programma degli eventi: ci saranno gli EPO, uno dei gruppi più seguiti della scena Campana, che presenteranno l’ultimo album Enea uscito anche in Vinile, il debutto live del cantautore Metalli che pubblicherà l’album della neonata etichetta Enjoy All Music, il ritorno dal vivo degli ex Panoramics Ferraniacolor che presentano il nuovo singolo cantato da Tommaso Cerasuolo dei Perturbazione più una manciata di brani inediti con un nuovo cantante; mentre gli StereoRebus e The Rivati presentano, con il loro sound che attinge dagli anni 70, i nuovi lavori discografici.

Attesissima l’esibizione della compagine targata La Canzonetta Record: Fede ’n’ Marlen, Roberto Colella de La Maschera, Piervito Grisù, Dario Sansone dei Foja e Francesco di Bella (ex 24 Grana), padrini della compilation Napoli Sound System vol. 3 e saranno protagonisti con i loro set live. Ad arricchire la presenza femminile la cantante Shara e il Dj Set rock della deejay Irene Ferrara. Spazio live di alcune significative realtà emergenti a Napoli, in Campania e nel Sud con giovani artisti indipendenti: selezionati dall’iniziativa “Suoni Giovani del Sud” strettamente legata al dibattito aperto che il comitato degli Stati Generali della Musica Emergente concluderà presso i nostri spazi.

Ma anche tanti eventi collaterali, DiscoDays infatti, organizza e promuove la prima edizione dei “Suoni Giovani del Sud – Stati Generali della Musica Emergente” realizzati insieme al M.E.I., Osservatorio Giovani (OTG) del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli studi di Napoli Federico II e Napule’s Power con il patrocinio del Comune di Napoli, Agenzia Nazionale Giovani, ANCI, SIAE, Nuovo Imaie.

Ospite André Cayot del Ministero della Cultura Francese sul tema delle politiche pubbliche di sostegno alla creazione musicale.

Con oltre duecento adesioni tra associazioni, etichette discografiche, addetti ai lavori, musicisti, promoter e festival, si svolgeranno, per la prima volta a Napoli, gli Stati Generali della Musica Emergente – Suoni Giovani del Sud.



Durante l’ultima edizione degli SGdME è emersa l’esigenza di fare il punto sulle produzioni artistiche e gli scenari musicali che stanno caratterizzando il Sud Italia. L’idea è di aprire un confronto pubblico e raccogliere le istanze dei professionisti della musica coinvolti, tra i principali protagonisti dell’indotto di un processo economicamente sempre più rilevante nel nostro Paese.

L’obiettivo è di redigere un Manifesto, individuando 10 Punti utili al “Rilancio del Suono Giovane del Sud, in Italia e in Europa” e promuovere una futura Legge sulla Musica Italiana.

L’iniziativa è promossa anche da: AIA – Associazione Italiana Artisti, i promoter di Anat – Asmea, le Indies di AudioCoop, Campania Music Commission, i responsabili di Classic Rock On Air, il circuito di It Folk, Iuppiter.eu, Radio Marte, F2 Radio Lab, Startup Music Lab e Creative Lab Napoli, Rete dei Festival, Suono, Videometrò, Classic Rock, Freak Out, Vinile e Prog, i musicisti indipendenti associati di MIA e i club e le discoteche del SILB.

Nello spazio live “Suoni giovani del Sud” si esibiranno: Valentina Balistreri, Bruno Bavota, Giovanni Block, Francesca Fariello, Ivanò, Manco, Greg Rega, Alessandro Santacaterina, Tueff, Zephiro, Greta Zuccoli.

Domenica 12 Maggio presentazione del triplo LP “Continuando verso Napoli –Remembering Paolo Morelli – Alunni del Sole”

Il lavoro discografico realizzato per ricordare uno dei cantautori di musica pop più sensibile e innovativo del nostro Paese. Interverranno molti ospiti presenti nel lavoro discografico come Lino Vairetti, Franco Del Prete, Monica Sarnelli, Alma Partenopea, Aniello Misto, Ida Rendano, Roberta Nasti. Interverrà il produttore Peppe Ponti (Suonidelsud) e Michele Schembri (AFI) Presentano il giornalista Carmine Aymone (Corriere del Mezzogiorno / PROG Italia) e Gino Aveta (RAI).

Ma anche,a conclusione del Discodays tante importanti premiazioni come quella che sarà conferita a Eugenio Bennato, storico rappresentante della cultura popolare, antesignano rivisitatore della millenaria tradizione folkloristica, divulgatore e studioso delle tradizioni antiche e popolari del vesuviano riceverà il più importante riconoscimento attribuito dalla Fiera del Disco e della Musica alla carriera artistica.

Non resta che darvi appuntamento al prossimo week end.