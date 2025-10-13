Donald Trump ha parlato per oltre un’ora davanti al Parlamento israeliano, celebrando quella che ha definito “la fine della guerra e l’inizio di una nuova era di pace e cooperazione”. Il discorso di Trump, accolto da applausi e qualche contestazione, ha coinciso con il rilascio degli ultimi ostaggi israeliani e con la liberazione di circa duemila prigionieri palestinesi.

Il presidente statunitense ha descritto la giornata come “storica”, dichiarando che “le armi tacciono e il sole sorge su una Terra Santa finalmente in pace”. Rivolgendosi ai membri della Knesset, ha affermato che Israele “ha vinto tutto ciò che si poteva vincere con la forza” e che ora “il premio finale sarà la pace”.

Una pace costruita sulla forza: Trump rivendica il ruolo americano nel cessate il fuoco e apre alla ricostruzione di Gaza

“Abbiamo dimostrato che la pace non è un sogno, ma una realtà costruita giorno dopo giorno”, ha detto Trump nel passaggio centrale del suo discorso. Ha attribuito agli Stati Uniti il merito di aver favorito la mediazione tra Israele, Qatar ed Egitto, che ha portato al cessate il fuoco e allo scambio di prigionieri.

Il discorso di Trump davanti al Parlamento israeliano ha poi sottolineato l’importanza della ricostruzione di Gaza, che a suo avviso “può avere un futuro luminoso, se i fondamenti di stabilità, sicurezza e sviluppo economico verranno rispettati”. Secondo Trump, i finanziamenti dovranno provenire in larga parte dai “partner produttivi della regione”, segno di un approccio multilaterale volto a coinvolgere le monarchie del Golfo e i Paesi arabi vicini.

Non sono mancati momenti di esaltazione personale. Trump ha ricordato di aver “posto fine a otto guerre in otto mesi” e ha descritto la sua politica come una “pace attraverso la forza”. Ha ribadito che gli Stati Uniti dispongono delle “armi migliori al mondo” e che “Israele ha saputo usarle con grande efficacia”.

Ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi: due gioie contrapposte

Le liberazioni simultanee e le condizioni imposte dagli accordi

Mentre il presidente parlava a Gerusalemme, la liberazione degli ostaggi israeliani si concludeva con il ritorno a casa di venti persone, tutte sottoposte a controlli medici dopo due anni di prigionia. Dall’altra parte, circa duemila palestinesi venivano scarcerati in base agli accordi raggiunti nei negoziati.

Di questi, circa 1.700 erano stati arrestati durante gli ultimi due anni di guerra, mentre altri 250 erano detenuti di lungo corso, condannati per omicidi o per appartenenza a gruppi armati. Centocinquantaquattro di loro saranno esiliati in Egitto, secondo la Società dei prigionieri palestinesi.

Le autorità israeliane hanno cercato di evitare celebrazioni di massa per il ritorno dei detenuti palestinesi, vietando raduni pubblici. Anche Hamas, per la prima volta, ha rinunciato a organizzare manifestazioni, probabilmente per non compromettere la fragile tregua appena raggiunta.

Contestazioni e simboli alla Knesset: tra applausi e critiche, il richiamo alla “grazia per Netanyahu”

Nonostante il tono trionfalistico del discorso di Trump, due deputati hanno interrotto l’intervento, contestando la sua posizione sul rinvio del disarmo di Hamas a una fase successiva dei negoziati. Altri parlamentari, soprattutto dell’ala destra, hanno invece applaudito indossando berretti rossi con la scritta “Trump, il presidente della pace”, replica dello slogan Make America Great Again.

Il momento più controverso è arrivato quando il presidente americano ha chiesto pubblicamente al capo di Stato israeliano Isaac Herzog di concedere la grazia a Benjamin Netanyahu, tuttora sotto processo per corruzione. Un passaggio che ha spiazzato parte dell’aula e allontanato Trump dal testo preparato dal suo staff.

Il vertice in Egitto e la diplomazia regionale

Concluso l’intervento a Gerusalemme, Trump si è diretto verso l’Egitto, dove nel pomeriggio si è tenuto il vertice di Sharm el-Sheikh con la partecipazione del premier israeliano Netanyahu e di oltre venti leader regionali. Obiettivo: definire i termini della ricostruzione di Gaza e discutere il ruolo di sicurezza dell’Egitto lungo i confini.

Il Cairo, insieme a Doha e Washington, ha svolto un ruolo determinante nella mediazione che ha portato alla tregua. Secondo fonti diplomatiche, il summit mira anche a riattivare la cooperazione economica tra Israele e i Paesi arabi, proseguendo il percorso degli Accordi di Abramo, ora rilanciati sotto la guida americana.







Dalla fine del conflitto a un Medio Oriente in trasformazione

La giornata di Gerusalemme segna non solo la fine di una guerra, ma l’inizio di una fase di ridefinizione dei rapporti di forza nel Medio Oriente. Gli Stati Uniti riaffermano il proprio ruolo di garante della sicurezza israeliana, ma anche di mediatore tra potenze rivali. L’apertura di Trump all’Iran, per quanto simbolica, indica la volontà di reinserire Teheran in un dialogo regionale, nella speranza di ridurre l’influenza cinese e russa.

Israele esce dal conflitto rafforzato militarmente, ma più isolato politicamente: la ricostruzione di Gaza e la gestione dei prigionieri palestinesi potrebbero diventare terreno di tensione con l’opinione pubblica araba e con l’Unione Europea. Per Washington, la sfida sarà mantenere la tregua e trasformare la “pace attraverso la forza” proclamata da Trump in una stabilità duratura.

Trump costruisce un ordine regionale modellato sulla logica del potere e dell’influenza economica

Dietro la retorica celebrativa del presidente, si intravede un obiettivo più ampio: riaffermare la centralità dell’Occidente nel definire gli equilibri del Medio Oriente. Trump non parla solo di pace tra Israele e Hamas, ma di un sistema di alleanze in cui gli Stati Uniti tornano a essere arbitri e garanti.

Quella che potremmo definire “la pace occidentale” non si fonda più sulla diplomazia multilaterale dell’ONU o sui principi universali dei diritti umani, ma su un approccio pragmatico, in cui la stabilità nasce dal controllo economico e dalla deterrenza militare. Trump sembra proporre una nuova architettura regionale basata su tre pilastri: sicurezza sotto guida americana, investimenti provenienti dal Golfo e contenimento dell’Iran.

Nel suo discorso, il presidente ha persino aperto a un futuro dialogo con Teheran, affermando che “anche le nazioni responsabili e produttive di questa regione possono diventare partner, persino amiche”. Ma il messaggio implicito è chiaro: la pace avrà un marchio occidentale, e l’egemonia americana resta la condizione per mantenerla.

Un Medio Oriente tra ordine e instabilità

Il ritorno degli Stati Uniti come forza mediatrice segna un cambio di rotta rispetto agli anni recenti, in cui Russia e Cina avevano guadagnato terreno come interlocutori regionali. Tuttavia, la “pace di Trump” rischia di rimanere un equilibrio armato, dove il silenzio delle armi non corrisponde necessariamente alla riconciliazione politica.

Israele esce rafforzato, ma anche più isolato sul piano internazionale; Gaza affronta la sfida immensa della ricostruzione e della gestione di un fragile cessate il fuoco. Trump, dal canto suo, tenta di trasformare un successo diplomatico in un simbolo della rinascita dell’influenza americana. Ma la domanda resta aperta: quanto durerà una pace che dipende più dal potere che dal consenso?

Lucrezia Agliani