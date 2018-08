Che effetti provoca la disidratazione sul cervello?

Quindi i partecipanti hanno guardato uno schermo per 20 minuti e premuto un pulsante ogni volta che compariva un quadrato giallo in una posizione prevedibile o casuale. Gli scienziati hanno scelto un compito così facile per simulare gli incarichi da svolgere in ambito militare o industriale, nei quali la disidratazione costituisce un reale pericolo e in cui mansioni ripetitive e noiose possono procurare cali dell’attenzione con effetti anche rilevanti.

L’analisi all’fMRI ha rivelato che i soggetti idratati in seguito all’attività fisica presentavano ventricoli cerebrali (cavità del cervello dove fluisce il liquor, un fluido cerebrospinale) contratti mentre quelli disidrati dopo lo sforzo fisico avevano ventricoli cerebrali espansi. La disidratazione ha provocato un’intensificazione dell’attività dei neuroni sia nelle aree coinvolte nella mansione assegnata sia in altre in apparenza scollegate. Secondo gli studiosi rappresenta una specie di “segnale di allarme”.

Nei prossimi studi il team proverà a stabilire se l‘assunzione di acqua ed elettroliti (minerali disciolti) sia, in termini cognitivi, migliore della semplice acqua. Mindy Millard-Stafford, tra gli autori dello studio, ha commentato

Se la concentrazione di sodio nel sangue cala eccessivamente può essere pericoloso. È una condizione conosciuta come intossicazione d’acqua o iponatremia.

Alessia Cesarano