Il quadro delineato dalle più recenti rilevazioni statistiche riguardanti la disoccupazione complessiva restituisce un’immagine complicata. I dati diffusi dall’Istat relativi al mese di dicembre 2025 suggeriscono un miglioramento collettivo di alcuni indicatori fondamentali, ma allo stesso tempo mostrano fragilità persistenti, in particolare per quanto riguarda le nuove generazioni e la partecipazione alla vita attiva del Paese.

L’occupazione in Italia continua a muoversi lungo un sentiero stretto, dove ogni segnale di ripresa va letto con cautela e inserito in un contesto più ampio. Le statistiche, pur offrendo spunti di ottimismo, non autorizzano interpretazioni univoche né conclusioni affrettate.







La disoccupazione generale ai minimi storici recenti

Uno degli elementi più rilevanti emersi dalle stime riguarda il tasso di disoccupazione complessivo, che nel mese di dicembre 2025 si è attestato al 5,6%. Si tratta di un valore in lieve flessione rispetto al mese precedente e che consolida un trend già osservato nelle settimane precedenti, quando l’indicatore aveva raggiunto livelli che non si registravano da oltre vent’anni.

Il calo, seppur contenuto, rappresenta un segnale importante per un sistema economico che storicamente ha sofferto di elevata disoccupazione strutturale. La riduzione del numero di persone in cerca di lavoro suggerisce una maggiore capacità del mercato di assorbire forza lavoro, favorita probabilmente da una combinazione di fattori: la ripresa di alcuni comparti produttivi, l’effetto delle politiche di sostegno all’occupazione e una maggiore stabilità macroeconomica rispetto agli anni precedenti.

L’occupazione cresce, ma non in modo uniforme

Dietro la riduzione dei disoccupati si nasconde una realtà meno omogenea di quanto il dato aggregato lasci intendere. L’aumento dell’occupazione non coinvolge infatti tutte le fasce della popolazione in maniera equilibrata. Se da un lato alcune categorie, in particolare i lavoratori adulti, sembrano beneficiare di una maggiore stabilità, dall’altro permangono difficoltà significative per altri segmenti.

Il mercato del lavoro italiano continua a essere caratterizzato da forti disparità territoriali, di genere e anagrafiche. Le regioni del Mezzogiorno, ad esempio, mostrano dinamiche meno favorevoli rispetto al Centro-Nord, mentre il lavoro femminile resta penalizzato da tassi di occupazione inferiori alla media europea. A queste criticità si aggiunge la questione, sempre più centrale, dell’occupazione giovanile.

Giovani e lavoro

Il dato forse più preoccupante contenuto nella rilevazione Istat riguarda l’aumento della disoccupazione tra i giovani. Nella fascia d’età più giovane, il tasso di persone senza lavoro sale al 20,5%.

Questo incremento segnala una difficoltà strutturale nel passaggio dalla formazione al mondo del lavoro. Nonostante gli interventi degli ultimi anni, come incentivi alle assunzioni e programmi di apprendistato, molti giovani continuano a incontrare ostacoli significativi nell’ingresso stabile nel mercato occupazionale.

La precarietà contrattuale, la diffusione di impieghi a termine e la scarsa corrispondenza tra competenze richieste dalle imprese e percorsi di studio restano fattori determinanti. Il risultato è una generazione che, pur essendo spesso altamente qualificata, fatica a trovare collocazioni adeguate e durature.

Accanto ai dati sulla disoccupazione, un altro indicatore merita particolare attenzione: il tasso di inattività. Secondo le stime, la quota di persone che non lavorano e non cercano attivamente un impiego è salita al 33,7%, segnando un aumento.

L’inattività rappresenta una delle principali debolezze del sistema italiano. Essa comprende una platea eterogenea di individui: scoraggiati che hanno smesso di cercare lavoro, persone impegnate in attività di cura familiare, studenti, ma anche individui che, per ragioni diverse, restano ai margini del mercato.

L’aumento dell’inattività suggerisce che una parte della riduzione della disoccupazione potrebbe non derivare esclusivamente da nuove assunzioni, ma anche dall’uscita di alcune persone dalla forza lavoro.

Un’eccezione tra i più giovani

Un elemento di parziale conforto emerge osservando la distribuzione dell’inattività per fasce d’età. L’unico gruppo in cui si registra una diminuzione è quello dei giovani tra i 15 e i 24 anni. Questo dato potrebbe indicare una maggiore partecipazione ai percorsi di formazione o un rinnovato interesse per il lavoro, seppur non ancora tradotto in occupazione stabile.

La riduzione dell’inattività giovanile, tuttavia, va letta in parallelo con l’aumento della disoccupazione nella stessa fascia. Ciò suggerisce che più giovani stanno cercando lavoro, ma che il mercato non riesce ancora a offrire opportunità sufficienti per assorbirli.

Le dinamiche osservate hanno ripercussioni che vanno oltre i numeri. Un mercato del lavoro che migliora solo parzialmente rischia di accentuare le disuguaglianze e di frenare la crescita economica nel medio-lungo periodo. L’esclusione dei giovani e l’elevata inattività riducono il potenziale produttivo del Paese e incidono sulla sostenibilità del sistema di welfare.

Inoltre, l’instabilità occupazionale influisce sulle scelte di vita delle persone, dal rinvio della formazione di una famiglia alla riduzione dei consumi, generando un effetto a catena sull’intera economia.

Il bilancio

La riduzione della disoccupazione complessiva rappresenta un passo nella giusta direzione, ma non basta a compensare le criticità che emergono tra i giovani e tra gli inattivi.

Il miglioramento degli indicatori principali non deve far dimenticare le fragilità strutturali che continuano a caratterizzare il sistema occupazionale del Paese.