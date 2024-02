Quando si parla di dissenso in Italia, non si possono tralasciare i fatti avvenuti a Genova in occasione del G8 del 2001.

Tra il 19 e il 21 luglio, la città ligure ospitava i leader delle grandi potenze economiche globali, riuniti a Palazzo Ducale per “individuare misure atte a sostenere l’economia dei paesi più fragili secondo una strategia integrata, specie per quanto riguarda commercio e investimenti sociali“.

Intanto, tra la popolazione, si preparavano diversi cortei di protesta. Quelli per la rivendicazione dei diritti degli immigrati, per l’ambiente, per i diritti delle donne, per i lavoratori, e soprattutto quelli contro il movimento globalista.