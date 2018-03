Il chilometro quadrato più gustoso del mondo è nel cuore di Roma

Passeggiando per le vie di Roma i nostri occhi vengono rapiti dalle imponenti opere d’arte che nei secoli hanno reso celebre la città capitolina nel mondo, eppure ultimamente c’è un altro elemento che attira sempre più i turisti in vacanza. Si tratta ovviamente del buon cibo italiano e della tradizionale cucina romana, fatta di gusti, odori e sapori che deliziano e conquistano ogni palato.

Negli ultimi anni, per una casuale serie di eventi, si è andato a creare un vero e proprio distretto del gusto nel cuore della città, dove ristoranti stellati, osterie romane ed enoteche hanno dato vita al triangolo della cucina gourmet.

Questa interessante raccolta di Repubblica ci permette di scoprire quali sono i volti e i luoghi che non possiamo assolutamente perderci se stiamo pianificando una magnifica vacanza romana.

Il distretto Gourmet

Quindici anni fa fu Anthony Genovese ad aprire il suo ristorante Il Pagliaccio – due stelle Michelin – nell’antica via dei Banchi Vecchi, in una posizione perfetta per riuscire a conquistare il cliente giusto.

“Mi sono reso conto in breve tempo della situazione interessante che si sarebbe creata – rivela Genovese a Repubblica – e il merito va soprattutto all’enoteca Il Goccetto che ho proprio difronte e che ha fatto un magnifico lavoro.

Ho scelto questo angolo di Roma per la sua discrezione. È defilato, qui non passano turisti in massa e già questo crea una selezione. Negli anni in questa strada, e in quelle vicine, sono stati aperti locali molto interessanti.

Il cliente-tipo abita principalmente nel quartiere, ma in generale si tratta di gente facoltosa e intellettuale, che ci sceglie consapevolmente. Molti sono anche gli stranieri, che amano passeggiare dopo cena, e in questo senso la nostra ubicazione è privilegiata, potendo contare sulla vicinanza di luoghi come Castel Sant’Angelo e Campo de’ Fiori. Purtroppo alcune zone del centro storico sono penalizzate dall’assalto di junk food di basso livello, e anche in questo caso qui ci troviamo in un’isola felice che speriamo venga preservata”.

Ad offrire invece una cucina marinara moderna, fresca e gustosa è Giulio Terrinoni con il suo ristorante Per Me, che ha conquistato in breve tempo la sua prima stella Michelin. Il ristorante si trova in vicolo del Malpasso, stradina che da via dei Banchi Vecchi conduce a via Giulia.

“E pensare che sono qui per caso – rivela Terrinoni – mi trovavo in zona per una consulenza e passeggiando mi sono reso conto di quanto fosse bella. Ho visto che c’era un ristorante in vendita, ed eccomi qui.

Attualmente il passaggio di persone è aumentato grazie al grande parcheggio aperto in via Giulia, cosa fondamentale per il centro, ma logicamente qui non si viene per caso; il quartiere si è andato delineando in un certo modo, e altrettanto è accaduto per il target dei frequentatori. Ma oggi possiamo dire che lo stanno scoprendo sempre più persone e ne siamo tutti contenti”.

Dai ristoranti stellati alla cucina tradizionale

Tra i locali storici della zona è impossibile non citare Settimio in via del Pellegrino, una delle principali trattorie storiche della città. Piccolo e spartano, ha fatto della calorosa accoglienza il suo punto forte, e dove i sapori sono quelli autentici della cucina romana casereccia, quella di una volta. Tradizione ripresa in chiave “chic” da Arcangelo Dandini, che poco più avanti, in via dei Banchi Vecchi, ha aperto nel 2013 il Supplizio.

“Ho scelto questa zona perché mi serviva un luogo dove il flusso di passanti fosse selezionato e non massivo. Inoltre il livello degli abitanti del quartiere è elevato e questo fa sì che molti di loro siano nostri clienti. In questo locale volevo comunicare cibo strettamente romano, e il fatto di essere tra il Vaticano e Campo de’ Fiori ha aiutato. Sono aperto da mezzogiorno alle 22,30, non mi interessa il popolo della notte. Qui anche i B&B sono di lusso, non solo gli alberghi, insomma c’è il turista figo. Mi piacerebbe che anche altri miei colleghi si aggiungessero e che tutti insieme facessimo sistema, perché qui si sta creando un distretto tipo Bastille in Francia o Mayfair a Londra, che può diventare un interessante punto di aggregazione per la ristorazione di qualità. Questo è il posto giusto”.

Le possibilità sono illimitate, qualunque posto voi scegliate per il vostro pasto, di sicuro andrete via con la pancia piena.

Simona Specchio