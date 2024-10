Negli ultimi anni, il legame tra social media e disturbi alimentari è diventato una questione di crescente preoccupazione, soprattutto con l’ascesa di piattaforme come TikTok e Instagram. Mentre i social media possono essere strumenti potenti per la creazione di comunità e il supporto reciproco, molti trend emergenti su queste piattaforme mostrano di avere effetti negativi su individui vulnerabili, soprattutto adolescenti.

Misurarsi attraverso il cibo e le cuffiette: l’impatto dei trend virali sulla percezione corporea

Uno dei fenomeni più discussi è rappresentato dai video “What I eat in a day“, in cui gli utenti condividono i loro pasti quotidiani. In apparenza innocui, questi video possono avere un impatto negativo su chi lotta con la percezione del proprio corpo o con disturbi del comportamento alimentare (DCA). Contenuti del genere tendono a promuovere indirettamente ideali di magrezza e perfezione, suscitando sentimenti di inadeguatezza e insicurezza. Gli spettatori, specialmente i giovani, finiscono per confrontarsi con questi standard irrealistici, entrando in una spirale di autovalutazione e ansia legata al cibo. Questo tipo di rappresentazioni rischia di far apparire la relazione con l’alimentazione come un esercizio di controllo costante, spingendo molti a sviluppare un rapporto disfunzionale con la nutrizione.

Un altro trend diffuso, soprattutto durante la pandemia, è stato quello delle “Waist headphones“, in cui gli utenti misuravano la propria vita con il filo delle cuffiette per vedere se riusciva a fare il giro completo. La logica dietro questo “gioco” era che chi ci riusciva era considerato “abbastanza magro”. Questo tipo di contenuti può avere un impatto devastante sulla percezione corporea; fortunatamente, molti di essi sono stati criticati e bannati.

Tuttavia, questo è solo uno dei molti esempi di come contenuti tossici possano diffondersi rapidamente sui social, provocando danni in brevissimo tempo. Questi trend non solo alimentano un’idea distorta del corpo “ideale”, ma possono anche rafforzare la pressione del gruppo, dove gli individui si sentono spinti a conformarsi per paura di essere esclusi o giudicati.

L’accessibilità e la velocità con cui questi materiali vengono condivisi sui social media rendono difficile monitorarne l’impatto, soprattutto considerando che i giovani sono costantemente esposti a nuovi trend senza sempre disporre degli strumenti necessari per interpretarli in modo critico.

Le insidie delle mode digitali: impatti sulla salute mentale

I trend tossici sui social media non si limitano alla promozione di pratiche dannose. Piattaforme come TikTok e Instagram continuano a essere terreno fertile per la diffusione di contenuti che glorificano la perdita di peso rapida, diete drastiche, come il famoso “Diet challenge“, o sfide di esercizio fisico estremo. Anche se questi video non vengono etichettati apertamente come pericolosi, il loro impatto psicologico può essere traumatico, soprattutto per gli adolescenti che già affrontano pressioni legate all’immagine corporea.

L’apparente normalità di questi contenuti li rende particolarmente insidiosi. Sfide e video che promuovono un aspetto fisico irraggiungibile creano una pressione sociale silenziosa, spingendo molte persone a inseguire modelli estetici irrealistici. Spesso, questo si traduce in comportamenti malsani, come restrizioni alimentari o eccessiva attività fisica, che possono sfociare in veri e propri disturbi alimentari.

Le piattaforme stesse, nonostante gli sforzi per limitare i contenuti pericolosi, faticano a tenere il passo. Se da un lato TikTok e Instagram hanno bandito hashtag associati a disturbi alimentari, dall’altro lato emergono continuamente nuove varianti linguistiche o codici che aggirano queste restrizioni, rendendo difficoltosa la moderazione efficace. A ciò si aggiunge l’uso diffuso di filtri e app di fotoritocco, che alimentano la narrazione tossica secondo cui la perfezione fisica è un obiettivo realizzabile per tutti, aumentando la pressione e l’insicurezza.

Social media come spazio di guarigione e inclusione

Nonostante i pericoli associati a certi trend, i social media possono anche essere utilizzati in modo costruttivo e supportivo. In particolare, TikTok e Instagram stanno diventando piattaforme sempre più influenti per la promozione della body positivity e della recovery (guarigione). Diversi professionisti della salute mentale, come nutrizionisti e psicologi, utilizzano questi canali per condividere informazioni utili e scientificamente fondate, cercando di contrastare i messaggi dannosi che spesso dominano lo spazio digitale.

Movimenti come quello della body positivity celebrano la diversità dei corpi, promuovendo l’idea che il valore di una persona non dipenda dalla sua apparenza fisica. Molti creatori di contenuti condividono storie personali di guarigione dai disturbi alimentari, offrono risorse per ottenere aiuto e incoraggiano i loro follower a sviluppare una relazione più sana e compassionevole con il proprio corpo. Questi messaggi possono avere un impatto estremamente positivo, soprattutto per i giovani che cercano di sfuggire alla pressione dei canoni di bellezza dominanti.

Un esempio recente è il crescente numero di account dedicati alla normalizzazione del cibo e del corpo. Creatori influenti condividono pasti bilanciati e realistici, rompendo i miti associati alle diete estreme. Inoltre, i contenuti che promuovono il concetto di body neutrality (neutralità del corpo), che incoraggia le persone a concentrarsi meno sull’apparenza e più sulla funzionalità e sul benessere, stanno guadagnando popolarità come alternativa al tradizionale approccio estetico.

In questo contesto, il movimento “Instagram vs Reality” emerge come un’iniziativa significativa, incoraggiando gli utenti a condividere immagini autentiche che mostrano la differenza tra la vita reale e quella ideale spesso rappresentata online. Questo approccio contribuisce a ridurre la pressione sugli standard di bellezza irrealistici e promuove una maggiore accettazione di sé tra i follower.

Inoltre, Animenta è un’importante iniziativa che utilizza i social media per offrire supporto a chi affronta disturbi alimentari. Attraverso contenuti informativi e messaggi di speranza, Animenta crea uno spazio sicuro dove gli individui possono connettersi, condividere esperienze e ricevere aiuto professionale. Questi esempi evidenziano come le piattaforme social possano essere utilizzate in modo costruttivo, favorendo comunità più inclusive e consapevoli.

I dati attuali e il futuro della lotta ai disturbi alimentari

Nonostante i movimenti positivi, le statistiche più recenti del 2024 dipingono un quadro preoccupante. Secondo diverse ricerche, il numero di casi di DCA è in crescita, specialmente tra gli adolescenti, il gruppo più influenzato dalle dinamiche dei social media. Quest’anno, un rapporto pubblicato dal Ministero della Salute ha evidenziato un significativo aumento dei disturbi alimentari nel periodo post-pandemia. Questo incremento sembra essere strettamente legato all’esposizione costante a contenuti dannosi e all’idea di un corpo “perfetto” che permea molte delle tendenze online.

I ricercatori sottolineano la necessità di un approccio più regolato e responsabile da parte delle piattaforme di social media. Sebbene alcuni passi siano stati fatti, come la rimozione di hashtag dannosi e la promozione di contenuti educativi, c’è ancora molto lavoro da fare per creare spazi digitali sicuri per tutti gli utenti. Sensibilizzare il pubblico, in particolare i giovani, sull’importanza di un uso critico e consapevole dei social è cruciale per contrastare questa crisi in crescita.

Un futuro più sicuro sui social media: quale strada seguire?

L’uso consapevole dei social media ha il potenziale per aiutare nella lotta contro i disturbi alimentari, ma è essenziale che gli utenti e le piattaforme collaborino per promuovere un ambiente online più sano e inclusivo. TikTok, Instagram e altre piattaforme dovrebbero impegnarsi a monitorare meglio i materiali che diffondono messaggi tossici, mentre gli utenti possono trovare supporto e comunità attraverso contenuti che promuovono la guarigione, lo sfogo reciproco e soprattutto la positività.

Se da un lato i dati del 2024 evidenziano un aumento preoccupante di questi disturbi, dall’altro ci sono segnali di speranza. Le piattaforme social sono mezzi potentissimi e se usati con consapevolezza possono diventare strumenti preziosi per aiutare le persone a superare le difficoltà legate al cibo e all’immagine corporea, offrendo sostegno e promuovendo un cambiamento culturale verso una visione più inclusiva e realistica del corpo umano.

Ricordiamoci che i disturbi alimentari vanno ben oltre la semplice questione del peso visibile. Spesso, persone con un rapporto apparentemente normale con il cibo possono soffrire in silenzio.

Fino a che punto siamo disposti a sacrificare il nostro benessere mentale per inseguire un ideale di bellezza irraggiungibile? In questo contesto, è importante evitare commenti inappropriati e sviluppare maggiore empatia e consapevolezza rispetto a queste tematiche così complesse.

Eleonora Roberto