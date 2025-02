I disturbi mentali risultano socialmente sempre più accettati, ma la loro gestione è ancora molto arretrata: Solo il 7% delle persone affette da un disagio psicologico riesce a ottenere cure efficaci per la propria salute mentale.

Arretratezza nel riconoscimento dei disturbi mentali

In un mondo che sta finalmente imparando ad accettare la sensibilità della mente umana e considerare i disturbi mentali non come “malattie dei folli”, il livello di cura di questi disagi risulta ancora molto arretrato: Secondo l’ultima ricerca pubblicata sulla rivista medica Jama Psychiatry, specializzata nella divulgazione di scoperte scientifiche relative alla salute mentale e psichiatrica, solamente 7 persone su 100 ricevono un trattamento adeguato per la cura di disturbi mentali e dipendenze. Il resto rimane lì, senza avere le conoscenze e gli strumenti tali per gestire il proprio malessere, e con scarsa possibilità di rivolgersi a strutture ed esperti.

L’accettazione dei disturbi mentali e psichiatrici è progredita molto lentamente, ma adesso sta accendendo un faro di speranza nell’apertura mentale della società contemporanea. Nonostante questo, il riconoscimento individuale dei singoli sintomi e le loro metodologie di cura sono ancora dei campi sconosciuti per molte persone, inclusa una gran parte di equipe medica: si tende a ignorare o sminuire il disagio, senza dare la giusta importanza al proprio benessere psicologico. In un mondo che finalmente sta imparando ad aprire gli occhi e considerare l’importanza della propria salute mentale, i disagi tendono a essere sottovalutati ancora con troppa frequenza.

Lo studio: le quattro fasi di un percorso terapeutico

Lo studio, eseguito da un team di esperti della British Columbia e della Harvard Medical School, ha analizzato 56.927 partecipanti (57.7% donne) di età compresa tra i 31 ai 57 anni e provenienti da 21 paesi diversi. Raccolti nel corso di 19 anni (2001 – 2019) sono stati poi analizzati nell’agosto 2024.

La ricerca si è concentrata sull’analisi dei maggiori ostacoli che bloccano il percorso delle persone nel trattamento dei 9 più comuni disturbi mentali elencati nel DSM – IV (la quarta revisione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali), specifici dell’ansia, dell’umore e dell’abuso di sostanze.

Ha poi individuato le quattro fasi chiave di un percorso adeguato di cura per la risoluzione di un disturbo mentale:

riconoscimento della necessità di procedere con un percorso di cura primo contatto con il sistema sanitario ricevimento di un trattamento adeguato che soddisfi un livello minimo di cura raggiungimento di un livello di cura efficace per il singolo disturbo.

L’attenzione principale si è focalizzata sul numero di persone in grado di procedere alla fase successiva senza abbandonare il percorso intrapreso.

I risultati purtroppo si sono rivelati agghiaccianti: delle quasi 57.00 persone intervistate, solo il 46.6% riconosce il bisogno di iniziare un percorso terapeutico, escludendo in questo modo quasi la metà dei partecipanti dello studio. Di questi, solo il 34,1% è passata alla seconda fase, rivolgendosi di propria volontà a un sistema sanitario per ricevere gli strumenti adeguati. Delle persone in terapia, il 47% ha ammesso di non ricevere le cure minime necessarie per il trattamento.

A causa dell’abbandono del percorso durante le quattro fasi, solamente il 6,9% degli intervistati ha potuto garantire di aver seguito un metodo efficace per il trattamento del disturbo.







I risultati dello studio

I risultati sono evidenti: il più grande ostacolo consiste nella mancanza del riconoscimento di un disturbo mentale proprio da parte delle persone che ne soffrono. Questa ignoranza è comune anche tra i medici generali e l’assistenza sanitaria, che ancora faticano a identificare la presenza di un disagio psicologico nei propri pazienti.

Siamo di fronte a un arretratezza generale di comprensione, che mette a rischio la salute mentale di molte persone. Tante menti hanno bisogno di aiuto, ma purtroppo ma non si rendono conto del dolore psicologico che si portano dentro.

Sensibilità e accettazione: le cure fondamentali dei disturbi mentali

Siamo di fronte a una situazione che provoca dolore e pericolo per fin troppe persone: La concezione dei disturbi mentali e della salute psicologica non può continuare a vivere in uno stato di ignoranza. Risulta quindi necessaria una formazione adeguata dei medici generali nel campo psicologico, affinché possano riconoscere per tempo la presenza dei disagi sui pazienti. Inoltre, è fondamentale aumentare la qualità dell’assistenza sanitaria, in modo che raggiunga il livello minimo di efficacia nel percorso terapeutico.

Le uniche cure risultano l’accettazione e la sensibilità da parte di tutta la società nei confronti del malessere psicologico. Il dolore mentale esiste, e può avere conseguenze inimmaginabili sulla singola persona e sulla nostra comunità.

Ginevra Montenovo