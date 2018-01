Cos’è il sonno e cosa succede al cervello quando dormiamo?

Il sonno è indispensabile al nostro benessere, ma perché abbiamo bisogno di dormire? Cosa accade nel nostro cervello quando ci addormentiamo?

Gli studi sul tema sono ormai un'infinità, ma il sonno resta ancora uno dei grandi misteri della biologia. Si tratta di una funzione che accomuna esseri umani e regno animale. Nella lotta per la sopravvivenza è difficile capire perché la natura abbia previsto un'abitudine rischiosa e importante allo stesso tempo come la perdita di coscienza per diverse ore al giorno.









Di fatto i precisi benefici del dormire sono ancora avvolti nel mistero. Gli scienziati dell’International Institute for Integrative Sleep Medicine dell’Università di Tsukuba, in Giappone, stanno cercando di far luce sulla questione.

Scoprire il perché sentiamo il bisogno di dormire potrebbe essere la chiave per capire il perché si dorme.









Lo studio, coordinato da M. Yanagisawa, ha osservato i geni di più di 8.000 topi. Gli scienziati si sono concentrati sul genoma dei topi che mostravano un sonno disturbato. Le mutazioni sono tutte riconducibili ad un gene chiamato SIK 3.

Gli esperimenti sulla pressione del sonno

Il bisogno di dormire è chiamato dai biologi pressione del sonno. Si tratta di una pulsione che aumenta più a lungo si resta svegli, ma a livello scientifico la sua natura non si conosce ancora.









La ricerca sulla pressione del sonno è iniziata più di un secolo fa. Uno dei tanti esperimenti è stato condotto sui cani. Le cavie sono state tenute sveglie per più di dieci giorni. Trascorsi questi giorni dal loro cervello è stato prelevato un fluido successivamente iniettato nel cervello di cani perfettamente riposati. Gli animali si sono addormentati all’istante.

L’esperimento ha suggerito che la privazione del sonno determini la produzione di sostanze che inducono l’addormentamento.

Altri esperimenti sono stati condotti con gli elettroencefalografi e hanno permesso di accertare che il cervello non si spegne affatto mentre dormiamo, come invece si pensava. Al contrario ha una propria attività e ad ogni fase del sonno corrisponde la produzione di onde cerebrali di lunghezze diverse. Fu la scoperta della fase REM, quella fase in cui sogniamo. In questa fase il cervello è molto attivo, il battito cardiaco accelera, il respiro diventa meno regolare e gli occhi si muovono rapidamente.

Oggi si sa che durante la veglia il cervello accumula una molecola chiamata adenosina che si disperde durante il sonno.

Sulla produzione di sostanza durante il sonno e sulle connessioni tra neuroni si sono concentrati gli studi dei ricercatori dell’Università del Wisconsin, negli USA. Secondo questi studi dormire serve a rimuovere alcuni ricordi “in un modo che fa bene al cervello“.

La mancanza di sonno e sogni

Se il sonno è un’attività ancora avvolta nel mistero, quello che è certo è che troppo spesso lo limitiamo e lo trascuriamo. Dormire non è un’attività incoraggiata socialmente. Il sonno non produce alcun apparente profitto e per questo non è visto di buon occhio.

Viviamo in un’epoca caratterizzata dalla mancanza di sonno e di sogni. Una mancanza che non è semplicemente triste, ma anche sintomo di una crisi della salute pubblica.

Scientificamente sognare è quel processo neurologico che si innesca nella fase REM. I sogni sono qualcosa di fondamentale per la nostra salute, da non relegare alla sola dimensione notturna.

Gli effetti della mancanza di sogni comportano irritabilità, depressione, acquisto di peso, problemi di memoria e del sistema immunitario, erosione del raziocinio e allucinazioni.

Conseguenze di cui siamo a conoscenza grazie agli esperimenti condotti sulla privazione della fase REM.

I disordini del sonno negli ultimi anni sono decisamente aumentati. L’importanza del dormire andrebbe rivalutata e, forse, non è poi così vero che chi dorme non piglia pesci.

Chiara Alla