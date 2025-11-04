Negli Stati Uniti, la ricchezza si concentra con una velocità senza precedenti nelle mani di una ristretta élite economica, incentivando una disuguaglianza crescente. Secondo un recente rapporto pubblicato da Oxfam America, soltanto nell’ultimo anno i dieci uomini più ricchi del Paese hanno incrementato il proprio patrimonio complessivo di circa 698 miliardi di dollari. Una cifra che, da sola, supera il prodotto interno lordo di molte economie nazionali e che riaccende il dibattito su un modello di sviluppo che continua a premiare in modo sproporzionato chi già possiede molto.

Il documento, intitolato “Unequal: The Rise of a New American Oligarchy and the Agenda We Need”, offre una fotografia impietosa dell’attuale panorama economico statunitense: un sistema che, pur vantando livelli record di crescita e innovazione tecnologica, alimenta al tempo stesso una profonda frattura sociale.

Un sistema costruito sulla concentrazione del potere economico

Oxfam descrive il fenomeno come la nascita di una vera e propria “nuova oligarchia americana”, un gruppo ristretto di individui e corporazioni in grado di esercitare un’influenza senza pari sulle scelte economiche e politiche del Paese. Questa élite, composta perlopiù da giganti del settore tecnologico e finanziario, non si limita a beneficiare dei meccanismi di mercato: li modella, li indirizza e spesso li controlla.

Il potere economico, secondo l’organizzazione, si traduce sempre più in potere politico. Le grandi fortune finanziano campagne elettorali, influenzano le decisioni legislative e plasmano le politiche fiscali a proprio vantaggio. È un circolo vizioso che riduce la mobilità sociale e mina i principi democratici alla base della società americana.

Il ruolo delle politiche fiscali

Un punto cruciale del rapporto riguarda le scelte legislative degli ultimi anni, in particolare quelle relative alla riforma fiscale approvata durante l’amministrazione Trump e successivamente confermata, seppure in forma diversa, con il Big Beautiful Bill Act, la legge di bilancio approvata dalla Camera statunitense.

Secondo Oxfam, tale provvedimento, presentato come un motore per la crescita e la competitività, ha avuto l’effetto opposto per la maggioranza della popolazione. Le riduzioni fiscali per le grandi imprese e per i redditi più alti hanno determinato uno dei più significativi trasferimenti di ricchezza verso l’alto registrati negli ultimi decenni.

Le promesse di ricadute positive per la classe media — attraverso nuovi investimenti, salari più alti e creazione di posti di lavoro — si sono rivelate, a distanza di tempo, largamente disattese.

L’impatto sociale e politico

L’espansione di questa élite economica non è soltanto un fenomeno contabile: ha conseguenze concrete sulla vita quotidiana di milioni di cittadini. Mentre i patrimoni miliardari si moltiplicano, i salari reali per la classe media stagnano e le disuguaglianze territoriali si accentuano.

Oxfam mostra come, nelle aree rurali e nei quartieri urbani meno abbienti, le opportunità di mobilità sociale siano sempre più ridotte. L’accesso all’istruzione di qualità, all’assistenza sanitaria e all’abitazione resta fortemente legato al livello di reddito familiare. In molti Stati, la povertà infantile è tornata a crescere, un segnale allarmante in una delle economie più ricche del pianeta.

Queste disparità si riflettono anche sul piano politico. La crescente sfiducia nei confronti delle istituzioni e il senso di esclusione sociale alimentano un clima di polarizzazione che mina la coesione nazionale. Il rapporto di Oxfam ribadisce come il rischio maggiore sia quello di una crisi di legittimità democratica, nella quale la percezione di un sistema manipolato dalle élite possa indebolire ulteriormente la partecipazione civica.

Dalla deregulation agli incentivi fiscali

Per comprendere appieno l’origine di questa concentrazione di ricchezza, è necessario tornare indietro nel tempo. Dalla fine degli anni Ottanta, gli Stati Uniti hanno progressivamente smantellato numerose regolamentazioni economiche, adottando politiche di liberalizzazione e di tagli fiscali che hanno favorito l’accumulazione di capitale.

Le grandi imprese hanno potuto reinvestire i profitti in operazioni speculative o in riacquisti di azioni proprie, aumentando il valore per gli azionisti ma riducendo l’impatto positivo sull’economia reale. Parallelamente, la tassazione sui redditi più elevati e sui capital gain è stata progressivamente abbassata, mentre il carico fiscale sulla classe media e lavoratrice è rimasto sostanzialmente invariato.

Le riforme introdotte durante la presidenza Trump hanno rappresentato l’apice di questo processo: il Tax Cuts and Jobs Act del 2017, insieme ai successivi aggiustamenti legislativi, ha consolidato un sistema che premia il capitale a scapito del lavoro.







Le voci critiche e le proposte di cambiamento

L’organizzazione chiede una riforma fiscale progressiva, capace di ridistribuire in modo più equo le risorse e finanziare programmi sociali di ampio respiro.

Tra le raccomandazioni figurano:

l’introduzione di un’imposta patrimoniale sui grandi patrimoni;

la revisione delle agevolazioni fiscali per le multinazionali;

l’aumento del salario minimo federale;

investimenti mirati in istruzione, sanità e infrastrutture.

Il tema della disuguaglianza economica è ormai al centro del dibattito pubblico americano. I sostenitori delle politiche di riduzione fiscale difendono la loro efficacia nel promuovere l’imprenditorialità e la crescita, sostenendo che un eccessivo intervento dello Stato scoraggerebbe gli investimenti e la competitività globale.

Dall’altra parte, economisti e organizzazioni come Oxfam insistono sul fatto che la concentrazione estrema di ricchezza non è il segno di un mercato libero ed efficiente, bensì di un mercato distorto, in cui il potere economico condiziona le regole del gioco.

L’economia americana, osservano gli analisti, rischia di trasformarsi in una struttura duale: da un lato un’élite che beneficia della globalizzazione e della tecnologia, dall’altro una maggioranza sempre più esclusa dai benefici della crescita.

La questione, tuttavia, non riguarda solo gli Stati Uniti. Poiché l’economia americana rappresenta un punto di riferimento per i mercati mondiali, l’evoluzione delle sue disuguaglianze produce effetti anche all’estero.

Le scelte di politica fiscale statunitense influenzano i flussi di capitale, la stabilità dei tassi di interesse e la distribuzione delle risorse a livello globale.

Inoltre, l’esempio americano tende a essere imitato: la retorica dei tagli fiscali come leva di sviluppo è stata ripresa in numerosi Paesi, spesso con risultati analoghi in termini di disparità economica.

Patricia Iori