Il divario di genere nel mercato del lavoro italiano continua a rappresentare una realtà preoccupante e persistente, come dimostrato dai dati e dalle analisi recenti. Secondo il Rendiconto di Genere, presentato a Roma dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps, le disuguaglianze tra uomini e donne nel settore lavorativo, familiare e sociale sono tutt’altro che superate. Nonostante alcuni progressi, le donne rimangono fortemente svantaggiate, con una differenza marcata sia nel tasso di occupazione che nei salari, fenomeni che sembrano essere intrinsecamente legati a fattori culturali e strutturali profondamente radicati nella società.

Le disparità salariali

Uno degli aspetti più critici emersi dal Rendiconto riguarda la differenza salariale tra uomini e donne. I numeri parlano chiaro: le donne guadagnano mediamente meno dei loro colleghi maschi, con un gap che supera il 20%. Questo fenomeno è particolarmente evidente in settori specifici. Per esempio, nel settore manifatturiero, la disparità salariale si attesta al 20%, nel commercio al 23,7%, nei servizi di alloggio e ristorazione al 16,3%, mentre nelle attività finanziarie, assicurative e nei servizi alle imprese la differenza raggiunge un preoccupante 32,1%.

Questi dati non si limitano a riflettere una differenza nei compensi, ma mostrano un problema sistemico che va oltre le singole esperienze lavorative, coinvolgendo il panorama economico e sociale nel suo complesso. La persistente disuguaglianza salariale non è solo un danno economico per le donne, ma ha anche implicazioni per l’intero sistema produttivo, limitando le potenzialità di crescita e innovazione del Paese.

Il tasso di occupazione femminile

Oltre alla disparità nei salari, anche il tasso di occupazione tra uomini e donne rimane un tema centrale nel dibattito sulle disuguaglianze di genere. Nel 2023, il tasso di occupazione femminile è stato di gran lunga inferiore rispetto a quello maschile, con un distacco di quasi 18 punti percentuali. Le donne, infatti, hanno un tasso di occupazione del 52,5%, mentre gli uomini raggiungono una percentuale del 70,4%. Questo divario è uno dei più alti in Europa, segno di una situazione che continua a penalizzare le donne, impedendo loro di accedere a pari opportunità professionali.

Una delle ragioni principali di questa disuguaglianza riguarda la scarsità di politiche efficaci di supporto alla conciliazione tra lavoro e vita familiare. In Italia, la gestione delle responsabilità familiari è spesso ancora delegata alle donne, con conseguenze dirette sul loro impiego e sul loro sviluppo professionale. Inoltre, le donne tendono ad essere impiegate in settori a bassa remunerazione o a tempo parziale, settori che, purtroppo, sono meno tutelati e più vulnerabili alle fluttuazioni del mercato del lavoro.







Le assunzioni femminili

Le donne hanno rappresentato solo il 42,3% del totale delle assunzioni nel 2023, una percentuale che rispecchia la difficoltà di accedere a posizioni di rilievo o a contratti a tempo indeterminato. Questa scarsa rappresentanza femminile nel mercato del lavoro, soprattutto in posizioni di leadership, riflette un fenomeno di segregazione orizzontale e verticale, in cui le donne sono concentrate in settori con minori opportunità di carriera e di crescita salariale.

La disuguaglianza nelle assunzioni non riguarda solo la quantità, ma anche la qualità del lavoro a cui le donne hanno accesso. Sebbene l’occupazione femminile stia lentamente crescendo in alcuni settori, si tratta spesso di contratti precari, part-time o a tempo determinato, che non garantiscono stabilità economica né opportunità di carriera a lungo termine. Questa situazione crea un circolo vizioso, dove la difficoltà di accedere a lavori stabili e ben remunerati contribuisce ad alimentare ulteriormente le disparità di reddito e di opportunità tra uomini e donne.

Le disuguaglianze di genere nel mercato del lavoro non possono essere comprese senza fare riferimento a un contesto socio-culturale che, ancora oggi, risulta favorevole agli uomini. Le tradizionali aspettative di ruolo e la distribuzione ineguale dei compiti domestici e di cura pongono un freno significativo alla piena partecipazione delle donne alla forza lavoro.

Questa cultura del “doppio carico” ha conseguenze evidenti sul tasso di occupazione femminile, che risulta ostacolato dalla mancanza di politiche di welfare adeguate.

Le politiche necessarie per ridurre il divario di genere

Per prima cosa, è importante mettere in atto politiche di pari opportunità che favoriscano l’ingresso delle donne nel mondo del lavoro e ne garantiscano una presenza stabile e qualificata. L’introduzione di incentivi fiscali per le imprese che assumono donne e l’implementazione di politiche di conciliazione tra vita privata e professionale potrebbero rappresentare una risposta efficace a questa problematica.

Inoltre, le misure di sostegno alla maternità e alla paternità, insieme all’introduzione di orari flessibili e telelavoro, potrebbero contribuire significativamente a ridurre le disparità di genere nel mercato del lavoro.