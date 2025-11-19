Il 2024 conferma una tendenza che, nonostante anni di interventi e dibattiti pubblici, continua a pesare sulla struttura del lavoro e il divario retributivo in Italia: le donne guadagnano molto meno degli uomini. Secondo il più recente rapporto dell’Osservatorio INPS dedicato al settore privato non agricolo, la forbice salariale non accenna a ridursi e rimane drammaticamente ampia. A fronte di un bacino complessivo di 17,7 milioni di persone occupate almeno per una giornata nell’arco dell’anno, le lavoratrici hanno percepito in media 19.833 euro, mentre i colleghi hanno raggiunto 27.967 euro. La differenza, in termini percentuali, sfiora il 29%, un valore che restituisce la dimensione del problema.

Non solo stipendio: anche i giorni di lavoro raccontano una disuguaglianza del divario retributivo in Italia

Il divario retributivo in Italia non si manifesta soltanto nei salari annuali, ma anche nel numero di giornate effettivamente lavorate. L’INPS evidenzia come la media complessiva sia di 247 giorni retribuiti, ma la differenza di genere è netta: 251 per gli uomini e 240 per le donne. Undici giorni in meno nell’arco di un anno possono sembrare pochi, ma in realtà rappresentano uno scarto significativo quando si analizzano continuità lavorativa, carriere e stabilità contrattuale.

Meno giorni pagati significa frequentemente contratti più fragili, più interruzioni e minori opportunità di crescita.

Uno degli elementi che l’Osservatorio mette in luce con maggiore forza è il peso del part-time, una tipologia contrattuale molto più diffusa tra le lavoratrici rispetto ai lavoratori. Se da un lato può rappresentare una scelta volontaria, dall’altro è spesso l’unica soluzione possibile per conciliare lavoro e responsabilità familiari, ancora oggi sbilanciate sul versante femminile. La conseguenza è una diminuzione delle ore retribuite, un rallentamento della progressione salariale e una riduzione della presenza nei ruoli qualificati.

Accanto al part-time, la precarietà costituisce un altro tassello determinante. Molte donne si ritrovano intrappolate in contratti a tempo determinato, collaborazioni discontinue o sostituzioni temporanee. Uno scenario che, oltre a comprimere i redditi, impedisce di costruire una carriera solida e priva le lavoratrici della stabilità necessaria per avanzare verso posizioni più qualificate.







L’effetto della segregazione occupazionale

Il divario retributivo in Italia emerso nel rapporto non può essere compresa appieno senza considerare un altro fenomeno strutturale: la concentrazione delle donne in settori e mansioni a basso valore salariale. Le lavoratrici sono sovrarappresentate in aree come servizi alla persona, commercio, amministrazione di base e assistenza, ambiti che il mercato continua a remunerare meno rispetto a quelli in cui prevalgono gli uomini, come tecnologia, meccanica, logistica o ruoli tecnici specializzati.

Questa “segregazione orizzontale” si accompagna a una “segregazione verticale”: la difficoltà per le donne di accedere a posizioni apicali. Nei ruoli dirigenziali e nelle funzioni con maggiore responsabilità decisionale la presenza femminile resta nettamente inferiore, e ciò incide non soltanto sul reddito diretto, ma anche sulla possibilità di contribuire alla definizione delle strategie aziendali.

Un divario che pesa sul futuro del Paese

Il fenomeno descritto dall’Osservatorio INPS non è soltanto un dato statistico, ma un campanello d’allarme sociale ed economico. Un paese in cui quasi metà della forza lavoro è penalizzata in termini di reddito e opportunità è un paese che rinuncia a una parte essenziale del proprio potenziale di crescita. Gli 8.000 euro di differenza media annua tra uomini e donne non rappresentano soltanto una perdita individuale, ma un ostacolo all’indipendenza economica femminile, una compressione dei consumi e una riduzione della ricchezza generata.

Il problema è sistemico e interessa trasversalmente tutti i livelli della struttura produttiva: dalle grandi aziende alle piccole attività, dai ruoli tecnici a quelli amministrativi, fino ai servizi essenziali. La disparità di genere continua a essere una delle principali fratture del mercato del lavoro italiano.

Perché il divario retributivo in Italia resta così ampio?

Le ragioni sono molteplici e intrecciate. Tre elementi, in particolare, emergono con chiarezza:

Part-time non sempre volontario, che limita le ore lavorate e la possibilità di avanzare in carriera. Maggiore incidenza della precarietà, con contratti brevi, interruzioni frequenti e minori contributi. Qualifiche mediamente inferiori, spesso legate a minori opportunità di formazione e alla difficoltà di conciliare lavoro e famiglia.

A ciò si aggiungono stereotipi culturali ancora radicati e politiche di welfare insufficienti, che rendono complesso il riequilibrio delle responsabilità familiari e ostacolano l’accesso femminile a ruoli ad alto potere decisionale.

Il rapporto dell’Osservatorio INPS sul divario retributivo in Italia fotografa un mercato del lavoro che fatica a evolversi verso l’equità. Nonostante l’aumento dell’occupazione femminile, la distanza retributiva è ancora enorme e radicata in dinamiche profonde: contratti instabili, part-time diffusi, settori poco remunerati e difficoltà nell’avanzamento di carriera. Per ridurre realmente questo divario non basterà monitorare i numeri: sarà necessario un intervento strutturale che coinvolga politiche pubbliche, imprese e cultura sociale.

Lucrezia Agliani