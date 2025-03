Negli ultimi anni, numerosi paesi hanno annunciato ambiziosi piani di diversificazione delle specie arboree per contrastare il cambiamento climatico e ridurre la concentrazione di gas serra nell’atmosfera. Il Regno Unito, per esempio, si è impegnato a piantare 30.000 ettari di alberi ogni anno fino al 2050, mentre l’Unione Europea prevede di aggiungere tre miliardi di alberi entro il 2030. Anche gli Stati Uniti hanno formulato proposte simili. Tuttavia, esperti economisti ambientali avvertono che la scelta delle specie arboree e delle aree deve essere fatta con attenzione per evitare rischi futuri.

Uno studio condotto dall’Università di Exeter propone un modello innovativo per affrontare questa sfida: applicare un approccio da portafoglio d’investimento alla riforestazione. Questo metodo, ispirato alla gestione del rischio finanziario, suggerisce che la diversificazione delle specie arboree sia fondamentale per garantire il successo delle iniziative di piantumazione. Proprio come un investitore distribuisce i propri capitali su diversi asset per bilanciare rischi e rendimenti, piantare una varietà di alberi in più località può ridurre l’incertezza legata ai cambiamenti climatici ed economici.







I rischi di una scelta sbagliata

Uno dei problemi principali della riforestazione su larga scala è l’incertezza su come sarà il clima in futuro. Secondo Frankie Cho, ricercatore dell’Università di Exeter e autore principale dello studio, il successo della piantumazione dipende fortemente dalle condizioni climatiche che si verificheranno nei prossimi decenni.

Se il riscaldamento globale sarà particolarmente intenso, alcune specie di alberi a foglia larga, come le querce nel sud del Regno Unito, potrebbero offrire il massimo assorbimento di carbonio. Tuttavia, queste aree sono spesso destinate all’agricoltura e la conversione dei terreni coltivabili in foreste potrebbe avere ripercussioni economiche significative.

D’altra parte, se il riscaldamento fosse più contenuto, potrebbe essere preferibile piantare conifere in zone meno produttive. Il problema, però, è che questi alberi potrebbero non crescere in modo efficace qualora il clima diventasse più estremo. Questo scenario dimostra quanto sia difficile fare previsioni precise e quanto sia rischioso puntare tutto su una sola strategia.

La soluzione: la diversificazione delle specie arboree

La soluzione proposta dallo studio è la diversificazione delle specie arboree, che consente di distribuire il rischio e massimizzare le possibilità di successo. Questo approccio garantisce che, indipendentemente dall’evoluzione del clima, una parte degli alberi piantati sarà in grado di prosperare e contribuire alla rimozione del carbonio dall’atmosfera.

Inoltre, ciò aiuta a mantenere un equilibrio tra riforestazione e sicurezza alimentare. Convertire vaste aree agricole in foreste potrebbe compromettere la produzione di cibo, ma distribuire gli alberi su territori diversi e combinare più specie riduce questo rischio. L’analisi dell’Università di Exeter sottolinea che i precedenti studi tendevano a considerare separatamente i rischi climatici ed economici, mentre in realtà sono strettamente collegati.

Un modello applicabile su scala globale

I ricercatori hanno sviluppato il loro modello basandosi sul caso del Regno Unito, ma i principi del loro approccio possono essere applicati ovunque. L’adozione della diversificazione delle specie arboree potrebbe diventare una strategia chiave anche per altri paesi che stanno investendo nella riforestazione.

Brett Day, professore di economia ambientale e coautore dello studio, ha sottolineato che, sebbene la piantumazione di alberi comporti dei rischi, rimane una delle soluzioni più efficaci per rimuovere il carbonio dall’atmosfera. Tuttavia, affinché sia realmente utile, deve essere pianificata in modo strategico, con una gestione intelligente delle specie e dei territori coinvolti. Affrontare la crisi climatica con la riforestazione richiede molto più che piantare alberi a caso. È fondamentale adottare una visione a lungo termine, basata su dati scientifici.

La diversificazione delle specie arboree rappresenta una strategia intelligente per evitare di scommettere su un unico scenario futuro, assicurando che gli ecosistemi forestali siano più resilienti alle incertezze climatiche ed economiche.

Elena Caccioppoli