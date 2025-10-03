A dieci anni dall’inizio di un percorso di sensibilizzazione sempre più articolato, la questione della diversità e dell’inclusione nella società italiana mostra un quadro complesso: da un lato, segnali evidenti di una maggiore consapevolezza tra la popolazione, dall’altro, una persistente arretratezza culturale e strutturale. Questo è quanto emerge dal Diversity Media Research Report 2025, lo studio realizzato dalla Fondazione Diversity in collaborazione con 2B Research e con il sostegno di H&M, presentato ufficialmente all’Associazione Stampa Estera in Italia in occasione del decimo anniversario dei Diversity Media Awards.

La lentezza del cambiamento: tra progresso e stagnazione

Nonostante un aumento della sensibilità collettiva, l’Italia rimane indietro su molteplici fronti legati all’inclusione. Se la discussione pubblica si è ampliata, è altrettanto vero che questo ampliamento non sempre si è tradotto in azioni concrete, sistemiche o durature. Il dibattito resta spesso confinato a contesti circoscritti – accademici, mediatici, o di nicchia – e non raggiunge con sufficiente profondità i gangli vitali della società civile, dell’impresa e della politica.

Il rapporto mostra come la rappresentazione delle diversità nei media, pur migliorata, sia ancora sporadica, stereotipata o marginale. In particolare, le tematiche legate a identità di genere, orientamento sessuale, disabilità, etnia e aspetto fisico faticano a trovare spazio in narrazioni mainstream, salvo rare eccezioni. Le iniziative di inclusione sembrano più spinte da logiche di opportunità o di comunicazione che da un autentico impegno valoriale.

Giovani, donne e fruitori consapevoli: i volti del cambiamento

A trainare questo lento ma progressivo processo di consapevolezza sono soprattutto i giovani e le donne. Secondo i dati raccolti, è proprio tra questi gruppi che si registra il maggiore livello di attenzione e sensibilità verso i temi della diversità. Una tendenza che si riflette nella percezione del cambiamento: il 58% degli italiani afferma oggi di essere più consapevole rispetto a dieci anni fa, un dato significativo che mostra quanto il panorama culturale stia evolvendo, seppur lentamente.

Particolarmente determinante risulta l’esposizione a contenuti informativi e audiovisivi. Chi ha avuto accesso a prodotti culturali e informativi su questi temi – attraverso documentari, programmi di approfondimento, podcast o articoli giornalistici – presenta livelli di consapevolezza superiori alla media. Il dato più rilevante riguarda però l’impatto dell’intrattenimento: ben il 73% di chi ha fruito di film e serie TV con tematiche inclusive ha dichiarato di aver acquisito una maggiore sensibilità.

Il ruolo strategico dei media nella costruzione dell’immaginario

La loro capacità di influenzare l’opinione pubblica, modellare l’immaginario collettivo e orientare il dibattito culturale è ormai ampiamente riconosciuta. È per questo motivo che l’analisi condotta dalla Fondazione Diversity si concentra in particolare sull’evoluzione della rappresentazione nei media italiani.

Negli ultimi dieci anni, si è assistito a un incremento – seppur parziale e discontinuo – delle narrazioni inclusive. Tuttavia, il report ricorda che la presenza di soggetti appartenenti a minoranze nei programmi televisivi, nei notiziari o nelle fiction resta quantitativamente e qualitativamente insufficiente. La rappresentazione si ferma spesso a ruoli secondari, a personaggi ridotti a cliché o a casi isolati. Solo in alcuni casi le storie raccontate sono riuscite a superare la superficialità e a proporre figure complesse, sfaccettate e pienamente inserite nel tessuto narrativo.

Diversità, non solo come concetto ma come pratica culturale

Il concetto di diversità, nel contesto italiano, resta ancora troppo spesso confinato a una dimensione teorica o ideale. La traduzione concreta in pratiche culturali, scelte editoriali e politiche aziendali è ancora un obiettivo lontano. L’inclusione autentica non si esaurisce nell’adozione di un linguaggio più attento o nella promozione di eventi simbolici: richiede una ristrutturazione profonda dei meccanismi di produzione, diffusione e accesso alla cultura e all’informazione.

Il report propone un approccio olistico, invitando media, istituzioni e aziende a fare sistema. Soltanto una convergenza tra mondo dell’informazione, spettacolo, educazione e lavoro può generare un impatto significativo. La costruzione di un immaginario realmente inclusivo passa per una revisione delle narrazioni tradizionali, per una maggiore responsabilità sociale dei produttori di contenuti e per l’ascolto attivo delle comunità marginalizzate.

I dati: un’Italia più attenta, ma ancora divisa

L’analisi demoscopica mostra che il 62% degli italiani percepisce un aumento del dibattito pubblico sui temi della Diversity & Inclusion. Tuttavia, questa consapevolezza non è distribuita in modo uniforme. Esistono differenze significative in base all’età, al genere, al livello di istruzione e alla regione geografica di appartenenza. Il Sud Italia, ad esempio, mostra tassi di esposizione e sensibilità più bassi rispetto al Nord, mentre tra le fasce d’età più mature permane una certa resistenza culturale.

Tuttavia, un elemento positivo emerge con chiarezza: il legame stretto tra consapevolezza e media. L’esposizione a contenuti informativi o artistici ha un effetto diretto sull’empatia e sull’apertura mentale. Questo dato rafforza l’importanza strategica di investire nella produzione culturale e nella formazione dei professionisti dell’informazione.

Il decennale dei Diversity Media Awards: una tappa simbolica

La presentazione del report è avvenuta in un momento particolarmente simbolico: il decimo anniversario dei Diversity Media Awards, nati proprio per premiare le migliori rappresentazioni inclusive nei media italiani. Un’occasione per fare il punto sul cammino percorso e per rilanciare l’urgenza di una trasformazione culturale più ambiziosa.

Nel corso dell’evento presso l’Associazione Stampa Estera, sono stati ricordati i progressi fatti, ma anche le criticità ancora aperte. La presidente della Fondazione Diversity ha ribadito come “la diversità non sia una moda passeggera, ma una sfida strutturale che richiede impegno costante, risorse e visione di lungo periodo”. Le aziende partner, come H&M, hanno ricordato la loro intenzione di sostenere progetti che promuovano una cultura del rispetto e dell’inclusione.







Il mondo dei media, in particolare, è chiamato a una sfida etica oltre che professionale: diventare non solo specchio della realtà, ma anche strumento di trasformazione. Le storie contano, e contano molto. Rappresentare la complessità della società italiana significa includere, raccontare e valorizzare tutte le sue sfumature, anche e soprattutto quelle che per troppo tempo sono rimaste ai margini.

Patricia Iori