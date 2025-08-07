In un piccolo comune del sud-est della Spagna, Jumilla, è scoppiata una polemica nazionale destinata a lasciare il segno nel dibattito politico e culturale del paese. La maggioranza di destra che guida il consiglio comunale ha approvato una modifica al regolamento sull’uso degli spazi pubblici, vietandone l’utilizzo per attività religiose non promosse direttamente dall’amministrazione. La norma, formalmente neutra, ha però un bersaglio ben preciso: le celebrazioni islamiche a Jumilla. A sostenerlo è stato lo stesso partito di estrema destra Vox, promotore della mozione originaria, che ha esultato affermando che da ora “non si celebreranno più la fine del Ramadan o la preghiera dell’Agnello” nei luoghi pubblici.

Un pretesto ideologico

Secondo il consigliere comunale di Vox, la misura serve a difendere “le nostre tradizioni” da quella che considera un’offensiva culturale della sinistra. Dietro la retorica della difesa dell’identità nazionale, si nasconde però un chiaro tentativo di marginalizzazione nel proibire interamente le celebrazioni islamiche a Jumilla. L’ex sindaca socialista di Jumilla, Juana Guardiola, ha denunciato l’intento discriminatorio della norma, che colpisce in modo mirato solo la comunità musulmana, senza alcuna giustificazione concreta. “Parlano di identità, ma dimenticano che la nostra città ha una profonda eredità araba. Non abbiamo mai avuto problemi con queste celebrazioni. È una follia”, ha dichiarato.

Paulino Ros, giornalista esperto di tematiche religiose e autore del blog Islam a Murcia, ha ricordato che le due festività islamiche colpite dalla misura, l’Aid el-Fitr e l’Aid el-Adha, sono momenti di ritrovo collettivo, pacifici e ben organizzati. “Le persone pregano insieme dalle sette alle nove del mattino, poi rientrano nelle loro case per continuare i festeggiamenti in famiglia”, ha spiegato. Negli anni scorsi, le strutture sportive comunali venivano concesse per ospitare le celebrazioni islamiche a Jumilla, senza alcuna tensione o incidente.







L’appoggio del Partito Popolare e le ambiguità del governo locale

Il Partito Popolare, pur prendendo formalmente le distanze dalla radicalità di Vox, ha comunque sostenuto l’emendamento contro le celebrazioni islamiche a Jumilla, che è passato con il voto decisivo del sindaco. La portavoce del PP locale, Mari Carmen Cruz, ha però cercato di smorzare le polemiche, dichiarando che “è falso che sia vietato celebrare le festività islamiche”, perché una simile misura sarebbe contraria alla legge. Tuttavia, la modifica normativa impedisce l’uso degli impianti sportivi per qualsiasi attività non organizzata direttamente dal Comune, escludendo di fatto eventi come le celebrazioni religiose musulmane.

Il testo dell’emendamento approvato parla di “attività culturali che difendano la nostra identità e i valori religiosi tradizionali”, concetti vaghi che aprono la porta a interpretazioni escludenti. La norma prevede che gli spazi sportivi siano usati solo per eventi promossi dal Comune, tagliando fuori tutte le iniziative sociali, culturali o religiose provenienti dalla cittadinanza. Per Mounir Benjelloun Andalounssi Azhari, presidente della Federazione spagnola delle entità religiose islamiche, si tratta di una misura “apertamente islamofoba”, che colpisce solo i musulmani e mina il diritto costituzionale alla libertà di culto.

Un contesto regionale teso

La decisione arriva in un clima già carico di tensioni. Nella vicina Torre Pacheco, sempre nella regione di Murcia, appena un mese prima si erano verificati episodi di violenza razzista contro la comunità magrebina. Per cinque giorni, gruppi ultras, spinti da narrazioni estremiste, hanno scatenato aggressioni e proteste xenofobe. In questo scenario, la misura di Jumilla sembra inserirsi in una strategia politica più ampia, che cerca consensi agitando paure e divisioni.

Il caso delle celebrazioni islamiche a Jumilla rappresenta il primo esempio concreto in Spagna di un’azione istituzionale contro le celebrazioni pubbliche dell’Islam. Pur mascherata da tecnicismi burocratici e riferimenti culturali vaghi, la portata politica della norma è chiara: ridefinire l’identità pubblica della città su basi esclusivamente cristiane, ignorando la pluralità religiosa della popolazione. Circa 1.500 residenti musulmani vivono a Jumilla, su una popolazione totale di poco più di 27.000 abitanti. Per anni hanno pregato nei campi sportivi comunali in totale serenità. Ora, un regolamento li esclude.

La vicenda di Jumilla apre un precedente pericoloso in Spagna, mettendo in discussione il diritto alla libertà religiosa in nome della difesa di un’identità esclusiva e cristianocentrica. Mentre cresce il peso politico dell’estrema destra, le istituzioni locali diventano teatro di scontri ideologici che colpiscono direttamente la coesione sociale e il rispetto dei diritti fondamentali.

Lucrezia Agliani