Divieto di lavorare con le donne afghane, le ONG sospendono le loro attività

Le donne afghane sono condannate a vivere recluse nelle proprie case con restrizioni allo studio e al lavoro. Ma, è impossibile costruire un Paese senza donne, come vogliono i talebani.

Le donne afghane non possono più lavorare in qualsiasi organizzazione non governativa (ONG). Alle restrizioni sull’accesso all’istruzione si aggiungono le restrizioni sul lavoro. Possono lavorare solo negli ospedali e come insegnanti di scuola elementare. Le autorità talebane hanno imposto la nuova regola, sostenendo che le donne afgane nelle ONG non seguivano un codice di abbigliamento appropriato.

Questo provvedimento restrittivo si aggiunge al veto sull’istruzione universitaria femminile emesso una settimana fa. L’ordine, emesso dal ministro delle finanze dei talebani, Qari Din Mohammad Hanif, invita tutte le ONG nazionali e internazionali a licenziare i propri dipendenti sulla base del fatto che non rispettano le leggi islamiche.

Ci sono state gravi lamentele per il mancato rispetto dell’hijab islamico e di altre norme e regolamenti relativi al lavoro delle donne nelle organizzazioni nazionali e internazionali. In caso di inosservanza della direttiva […] la licenza dell’organizzazione che è stata rilasciata da questo ministero verrà annullata. Quanto dichiara il Ministero responsabile dell’approvazione delle licenze per le ONG che operano in Afghanistan.

Dopo il divieto di lavoro femminile, tre ONG sospendono le proprie attività

Save The Children, il Consiglio norvegese per i rifugiati e CARE International hanno dichiarato che interromperanno le loro attività in Afghanistan. In attesa di chiarimenti da parte dei talebani sulla portata del loro annuncio. Chiedendo che uomini e donne possano continuare a parità di condizioni.

Il gruppo di ONG ha indicato che la misura del regime talebano “colpirà migliaia di posti di lavoro nel pieno di un’enorme crisi economica”. I vertici di Save the Children, CARE e del Norwegian Refugee Council (NRC) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sottolineando che non è possibile raggiungere efficacemente bambini, donne e uomini in situazioni disperate di bisogno in Afghanistan senza il proprio personale femminile.

La comunità degli operatori umanitari in Afghanistan ritiene che le dipendenti donne afghane delle ONG, afghane e straniere, siano fondamentali per garantire che i beneficiari afgani possano accedere agli aiuti. In gran parte dell’Afghanistan, le pratiche culturali vietano a un uomo di parlare, esaminare o offrire assistenza umanitaria a donne che non sono parenti stretti.

Queste pratiche, aggravate dalla rigida separazione dei sessi che i talebani hanno imposto, vietano, ad esempio, a un medico maschio di assistere una donna durante il parto. Anche se la vita della donna in travaglio o quella del bambino è in pericolo. La carenza di servizi igienici in Afghanistan, infatti, continua ad essere, secondo diversi studi internazionali, una delle barriere che impedisce la riduzione della mortalità materna.

Molti di loro, quando perdono il lavoro, sono condannati all’indigenza. Medici Senza Frontiere , che per il momento continuerà in Afghanistan, sottolinea che “questa nuova direttiva non è altro che un altro tentativo sistematico di cancellare le donne dal pubblico dominio a scapito di tutti.

L’Onu denuncia le restrizioni alle donne in Afghanistan

L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha denunciato le crescenti restrizioni sulle donne in Afghanistan, chiedendo ai talebani di revocarle immediatamente. Il divieto alle ONG avrà “terribili conseguenze”. Nessun paese può svilupparsi – anzi, non può nemmeno sopravvivere – socialmente ed economicamente se esclude metà della sua popolazione. Queste restrizioni inimmaginabili su donne e ragazze non solo aumenteranno le sofferenze di tutti gli afghani ma presenteranno un rischio oltre i confini dell’Afghanistan.

Questo nuovo decreto delle autorità de facto avrà conseguenze terribili non solo per le donne ma per l’intero popolo afghano. Vietare alle donne di lavorare per le ONG priverà loro e le loro famiglie di posti di lavoro, fonti di reddito e mezzi di sussistenza. possibilità di “contribuire positivamente” allo sviluppo del Paese.

Il divieto ostacolerà in modo significativo, e potrebbe persino distruggere, la capacità di queste ONG di fornire servizi essenziali da cui dipendono così tanti afghani vulnerabili. L’ economia afghana, in subbuglio da quando i talebani sono ritornati al potere nel 2021. Deve affrontare sanzioni, tagli agli aiuti allo sviluppo e congelamento dei beni della banca centrale. Si stima che il prossimo anno 28 milioni di afghani avranno bisogno di aiuti umanitari.

Nonostante le loro promesse di essere più flessibili, i talebani sono tornati alla loro interpretazione rigorosa dell’Islam. Che ha segnato il loro primo periodo al potere, tra il 1996 e il 2001. Dal ritorno al potere nell’agosto 2021, si sono moltiplicate le misure contro le libertà, soprattutto delle donne, che sono state progressivamente escluse dalla vita pubblica e dai centri educativi.

I talebani sono saliti al potere, due decenni dopo la loro sconfitta da parte della coalizione guidata dagli Stati Uniti nel 2001 con un messaggio ambiguo. Hanno dichiarato che il loro Governo sarebbe stato più inclusivo rispetto al passato. Esperti della zona, però, tra cui lo scrittore Ahmed Rashid , hanno assicurato che chi deteneva davvero il potere all’interno dei talebani seguiva gli stessi precetti e avrebbe reintrodotto restrizioni. Come sta accadendo. Di fatti hanno imposto sempre più limiti alle attività e ai movimenti delle donne. Le conseguenze sono terribili per un paese con il 97% della sua popolazione che vive in povertà.

Lo scorso marzo, le giovani donne hanno visto chiuso il loro accesso alle scuole secondarie. Al momento solo le ragazze possono andare a scuola fino a 12 anni. All’inizio di dicembre, il ministero dell’Istruzione superiore ha annunciato il divieto alle donne di studiare nelle università pubbliche e private. Non possono nemmeno raccogliere i titoli degli studi che hanno già compiuto. Nell’università di Kabul ci sono state proteste, e anche alcuni uomini hanno mostrato solidarietà ai loro compagni e hanno lasciato le lezioni. Un professore ha strappato il suo titolo in uno show televisivo.

Felicia Bruscino

