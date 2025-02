Mercoledì, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che vieta la partecipazione delle donne trans negli sport femminili. Questa decisione rappresenta l’ultima di una serie di misure volte a limitare i diritti delle persone transgender nel Paese. L’ordine impone una regolamentazione più rigida per quanto riguarda le politiche di genere nello sport, obbligando le agenzie federali, tra cui il Dipartimento di Giustizia, a interpretare le normative del Titolo IX in modo da escludere le atlete transgender dalle categorie sportive femminili.

Stop ai finanziamenti per chi ammette le donne trans negli sport femminili

L’ordine, denominato “Keeping Men Out of Women’s Sports” (“Tenere gli uomini fuori dagli sport femminili”), sottolinea in modo esplicito l’intenzione dell’amministrazione Trump di escludere la partecipazione delle donne trans. La direttiva richiede un’applicazione immediata e impone agli avvocati generali degli Stati di identificare le migliori pratiche per la sua attuazione. Nel presentare la misura, Trump ha dichiarato: “Con questo ordine esecutivo, la guerra contro gli sport femminili è finita”.

L’ordine esecutivo non si limita a stabilire nuove regole, ma prevede anche sanzioni per le istituzioni che non si conformano. Le scuole che permetteranno la partecipazione di donne trans negli sport femminili rischieranno di perdere i finanziamenti federali.

Reazioni e critiche

L’ordine esecutivo ha immediatamente suscitato forti reazioni. L’organizzazione Athlete Ally, che si batte per i diritti degli atleti e delle atlete della comunità LGBTQ+, ha rilasciato una dichiarazione affermando: “I nostri cuori si spezzano per le persone trans che non potranno più sperimentare la gioia di praticare sport nella loro identità autentica”.

Secondo i critici, questa misura è solo l’ultima di una lunga serie di provvedimenti che mirano a limitare i diritti delle persone transgender. Fin dal suo insediamento, Trump ha adottato misure drastiche in materia di identità di genere. Tra queste, una direttiva che impone la definizione del sesso come esclusivamente maschile o femminile in base alle caratteristiche biologiche alla nascita, da riportare in tutti i documenti ufficiali come passaporti e certificati.







Una strategia politica più ampia

Negli ultimi mesi, la politica di Trump ha continuato a focalizzarsi sulla limitazione dei diritti della comunità transgender. La settimana scorsa, ha firmato un ordine che vieta la transizione di genere per i minori di 19 anni, proibendo l’uso di bloccanti della pubertà, terapie ormonali e interventi chirurgici.

Trump ha anche cercato di smantellare le misure adottate dall’amministrazione Biden in tema di discriminazione di genere. Il mese scorso, ha firmato l’ordine “Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government”, che impone alla pubblica amministrazione di rimuovere qualsiasi riferimento alle identità di genere non binarie nei documenti ufficiali.

L’amministrazione si aspetta che anche le organizzazioni sportive, come la NCAA, adeguino i propri regolamenti alla nuova direttiva. Il presidente della NCAA, Charlie Baker, ha dichiarato a dicembre di fronte ai senatori repubblicani: “Come organismo nazionale, seguiamo la legge federale. Un chiarimento a livello federale su questa questione sarebbe estremamente utile”.

L’impatto delle nuove misure sulla partecipazione delle donne trans negli sport femminili

L’impatto delle nuove direttive si è già fatto sentire. Molti ospedali negli Stati Uniti hanno smesso di offrire cure alle persone transgender, temendo ripercussioni legali. Inoltre, alcune strutture carcerarie hanno deciso di trasferire le donne transgender in prigioni maschili, negando loro l’accesso ai trattamenti medici per la conferma del genere.

Secondo Olivia Hunt, rappresentante dell’organizzazione Advocates for Trans Equality, l’ondata di misure restrittive adottate di recente ha messo la comunità trans sotto attacco costante: “Nelle ultime settimane abbiamo visto una serie incessante di provvedimenti che minano i nostri diritti e le nostre vite quotidiane”.

Il futuro della partecipazione delle donne trans negli sport femminili

L’ordine esecutivo di Trump è destinato ad affrontare sfide legali, con molte organizzazioni per i diritti civili pronte a contestarne la costituzionalità. Tuttavia, al di là delle battaglie giudiziarie, questo provvedimento conferma che la partecipazione delle donne trans negli sport femminili rimane una questione centrale nel dibattito politico statunitense.

Mentre alcuni sostengono che la misura protegga l’equità nelle competizioni, altri la vedono come un ulteriore attacco ai diritti delle persone transgender. La loro partecipazione negli sport femminili continuerà quindi a essere un tema divisivo. Ciò che è certo è che la politica degli ultimi anni ha rafforzato la polarizzazione sull’argomento.

Elena Caccioppoli