La Camera dei Rappresentanti del Texas ha votato per eliminare dal proprio ordinamento il divieto sulla condotta omosessuale, una norma risalente agli anni Settanta e mai ufficialmente cancellata, nonostante la sua inattualità giuridica. Il testo, che definiva i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso come un reato, era stato invalidato dalla Corte Suprema nel 2003, ma continuava a essere presente nel codice penale statale. L’iniziativa di abrogazione, promossa da una coalizione bipartisan, rappresenta un cambio di passo significativo in un contesto politico tradizionalmente conservatore. È la prima volta che la proposta riesce a ottenere un voto favorevole alla Camera, dopo anni di tentativi falliti da parte dei democratici.

La norma, che classificava gli atti omosessuali come un’infrazione di Classe C, non era più applicabile da più di vent’anni. Tuttavia, la sua permanenza nei testi legali aveva un valore simbolico e politico tutt’altro che irrilevante, contribuendo a mantenere una percezione stigmatizzante nei confronti della comunità LGBTQ+.

Il voto favorevole di dodici rappresentanti repubblicani ha reso possibile il passaggio del disegno di legge al Senato statale, dove l’esito è ancora incerto. Tra coloro che hanno sostenuto la proposta, c’è anche il deputato repubblicano Brian Harrison, che in passato aveva espresso posizioni molto critiche su programmi accademici legati alle questioni di genere e orientamento sessuale. In questa occasione, tuttavia, ha dichiarato che la criminalizzazione dell’omosessualità non dovrebbe rientrare tra le competenze del governo.







Un cambiamento bipartisan contro il divieto sulla condotta omosessuale

Il cammino per arrivare a questa svolta è stato lungo e pieno di ostacoli. Per anni, i legislatori democratici hanno cercato di ottenere una maggioranza disposta a rimuovere il divieto sulla condotta omosessuale dai testi normativi. Il problema principale era sempre stato l’assenza di un reale supporto da parte dei repubblicani, che controllano sia la Camera che il Senato del Texas.

Ma nel 2025 qualcosa è cambiato: il clima politico, pur mantenendo una base conservatrice, ha iniziato ad aprirsi a posizioni più pragmatiche e meno ideologiche. Personalità di spicco come il senatore Ted Cruz e persino il giudice della Corte Suprema Clarence Thomas – noto per le sue opinioni ultraconservatrici – hanno espresso pubblicamente il proprio dissenso verso la vecchia legge, definendola “assurdamente inutile”.

Il deputato Venton Jones, primo afroamericano dichiaratamente gay eletto nella legislatura texana, ha avuto un ruolo centrale nella promozione della proposta. Nel suo intervento in aula, ha sottolineato che non si trattava di una disputa sull’orientamento sessuale, ma di una questione di diritti civili e libertà individuali. “Non vi chiedo di dire se siete d’accordo con la sentenza della Corte Suprema”, ha detto, “vi chiedo di sostenere il diritto di ogni texano a vivere libero da interferenze governative nelle proprie decisioni private”. Il messaggio ha colpito nel segno, portando a una convergenza trasversale che ha superato le abituali barriere di partito.

Il Texas tra vecchie norme e nuovi diritti

Ad oggi, il Texas è uno dei dodici stati americani che ancora conservano nei propri codici delle cosiddette “leggi zombie”: norme ormai senza valore legale ma mai ufficialmente abrogate, spesso legate a vecchie politiche moralistiche.

La rimozione del divieto sulla condotta omosessuale rappresenta non solo un aggiornamento necessario dell’ordinamento, ma anche un atto simbolico che riconosce il diritto alla dignità per tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale.

Resta ora da capire se anche il Senato del Texas sceglierà di seguire la linea tracciata dalla Camera, approvando in via definitiva la proposta di legge che mira a eliminare dal codice penale il divieto. Qualora il Senato desse il via libera, la misura arriverebbe sulla scrivania del governatore Greg Abbott, il quale avrebbe l’ultima parola sull’entrata in vigore della norma.

Al momento, Abbott non si è ancora espresso pubblicamente in merito, lasciando aperti tutti gli scenari possibili. Tuttavia, man mano che ci si avvicina alla conclusione della sessione legislativa prevista per il 2 giugno, è prevedibile che la pressione, sia a livello politico che mediatico, si intensifichi ulteriormente. Attivisti, opinionisti e rappresentanti di entrambi gli schieramenti stanno già facendo sentire la propria voce, consapevoli che il destino di questa legge potrebbe rappresentare un punto di svolta non solo per il Texas, ma anche per il dibattito nazionale sui diritti civili.

Elena Caccioppoli