Mentre il cielo si accende di colori e la gioia collettiva riempie le strade, un lato meno luminoso del Diwali si impone all’attenzione pubblica e politica: l’inquinamento atmosferico. Ogni anno, il giorno dopo la fine dei festeggiamenti, le principali città indiane – e in particolare Nuova Delhi – si svegliano sotto una cappa di smog denso e persistente. Le emissioni derivanti dai fuochi d’artificio, tradizionalmente accesi in grandi quantità durante la celebrazione, contribuiscono in maniera significativa al peggioramento della qualità dell’aria, già critica per buona parte dell’anno.

Nuova Delhi, che detiene da tempo il triste primato di una delle città più inquinate del pianeta, vive durante il Diwali il suo picco negativo. L’indice della qualità dell’aria (AQI), che misura la concentrazione di agenti inquinanti nell’atmosfera, supera spesso di molto i limiti considerati sicuri dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Le conseguenze sanitarie non sono trascurabili: ospedali e cliniche registrano un aumento dei casi di problemi respiratori, soprattutto tra bambini, anziani e persone affette da patologie pregresse.

Le autorità municipali, consapevoli dei rischi, tentano ogni anno di arginare il fenomeno con divieti parziali, campagne di sensibilizzazione e la promozione di fuochi d’artificio “verdi”, meno inquinanti. Tuttavia, l’efficacia di tali misure è spesso limitata. La profonda radicazione culturale della pirotecnia nel contesto del Diwali rende difficile un cambiamento rapido nei comportamenti collettivi.

La potenza economica del Diwali: consumi, commercio e crescita

Accanto alla dimensione spirituale e culturale, Diwali ha acquisito negli ultimi decenni un peso economico rilevante. La festività rappresenta per l’India – e in misura minore anche per le comunità della diaspora – un momento cruciale per il commercio al dettaglio, l’industria dei beni di consumo e l’economia digitale. Secondo le stime, il periodo delle celebrazioni vede un’impennata nella vendita di prodotti elettronici, abbigliamento, gioielli, dolciumi e decorazioni.

L’analogia con il Natale in Occidente non è solo simbolica, ma anche commerciale. Le grandi catene di distribuzione e le piattaforme e-commerce approfittano del Diwali per lanciare campagne promozionali aggressive e offerte speciali, innescando una corsa agli acquisti che coinvolge milioni di famiglie. Anche le piccole imprese locali, gli artigiani e i mercati tradizionali traggono beneficio da questa esplosione di domanda, rendendo il Diwali uno dei motori stagionali più importanti per l’economia interna.

Non meno rilevante è il settore dei servizi: viaggi, ospitalità, ristorazione e intrattenimento conoscono un’impennata nella domanda, spinta dai ricongiungimenti familiari e dai festeggiamenti sociali. Gli analisti economici seguono con attenzione il volume delle transazioni durante il Diwali per misurare il sentiment dei consumatori e, in parte, lo stato di salute dell’economia indiana.







La portata globale del Diwali: oltre i confini dell’India

Benché sia originariamente una festività induista, il Diwali ha oltrepassato da tempo i confini geografici e religiosi dell’India, affermandosi come una celebrazione globale. Le comunità indiane sparse nel mondo – dalla Gran Bretagna al Canada, dal Sudafrica a Singapore – mantengono viva la tradizione attraverso eventi pubblici, spettacoli culturali, fiere gastronomiche e cerimonie religiose.

In molte città europee e nordamericane, i governi locali riconoscono ufficialmente la ricorrenza, concedendo spazi pubblici per le celebrazioni e, in alcuni casi, dichiarando il Diwali come giorno festivo per le scuole. Questa visibilità crescente riflette l’integrazione e il peso demografico delle comunità sudasiatiche nei rispettivi contesti sociali.

La diffusione globale del Diwali ha anche una dimensione diplomatica e simbolica. Leader politici di tutto il mondo partecipano talvolta alle celebrazioni, esprimendo vicinanza alle comunità induiste e promuovendo un’immagine di inclusione e dialogo interreligioso.

Luce spirituale in un mondo frenetico: il significato religioso del Diwali

Al di là degli aspetti economici e ambientali, il Diwali resta, per milioni di fedeli, un momento di profonda riflessione spirituale. Conosciuto anche come Dipavali, che in sanscrito significa “fila di lampade”, il Diwali celebra la vittoria del bene sul male, della luce sull’oscurità e della conoscenza sull’ignoranza. Diverse scuole dell’induismo attribuiscono alla festività significati differenti, ma il tema comune resta quello del rinnovamento interiore e della speranza.

Nel nord dell’India, il Diwali è associato al ritorno del dio Rama ad Ayodhya, dopo aver sconfitto il demone Ravana, come narrato nel poema epico Ramayana. La città fu illuminata con file di lampade a olio per accoglierlo, gesto che ha dato origine alla consuetudine delle diyas, le piccole luci che ancora oggi adornano case, templi e strade durante i giorni della festa.

Nel sud del Paese, invece, si celebra la vittoria del dio Krishna sul demone Narakasura, mentre nella tradizione giainista il Diwali coincide con il raggiungimento del nirvana da parte di Mahavira. Anche i sikh commemorano in questo periodo la liberazione del sesto guru Hargobind, evento che viene ricordato con luci e preghiere nei templi.

La dimensione rituale è scandita da pratiche devozionali, preghiere collettive, offerte alle divinità e momenti di condivisione familiare. Ogni giorno del Diwali ha un significato specifico, culminando con la notte centrale in cui si invoca Lakshmi, dea della prosperità e dell’abbondanza, affinché benedica la casa e gli affari di chi la venera.

Il Diwali, dunque, si configura come una festa dai molteplici volti: sacro e profano, antico e moderno, locale e globale. La sua straordinaria vitalità testimonia la capacità dell’induismo – e più in generale delle culture indiane – di rinnovarsi senza perdere la propria identità.

