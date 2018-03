Lego Duplo lancia “Do not disturb playtime” la nuova campagna mondiale che aiuta ed incoraggia i genitori a riflettere attentamente riguardo alle loro abitudini nell’utilizzare i social media, specialmente quando sono in compagnia dei propri figli. Per 21 giorni, infatti, dovranno giocare con i propri bambini senza considerare il proprio smartphone.

Il gioco è una componente fondamentale nella crescita e nello sviluppo del bambino. Recenti studi hanno dimostrato però che i benefici migliori si ottengono quando giocano con i propri genitori. In quei momenti infatti non solo apprendono meglio, ma instaurano un legame di fiducia a dir poco indissolubile. Ma cosa succede quando gli adulti non riescono a concentrarsi sul gioco perchè distratti dallo smartphone?









A rispondere a questo quesito è la dottoressa Roberta Golinkoff, PhD School of Education, University of Delaware:

“Quando interagiamo con i nostri bimbi dovremmo imparare a spegnere i cellulari. I bambini imparano tantissimo da noi, e come genitori non vogliamo che nulla intralci l’apprendimento.Imparare a parlare non può avvenire senza stimoli: quando ci prendiamo cura dei nostri bambini e parliamo di ciò che ci interessa i bimbi apprendono parole nuove e espressioni nuove. La nostra ricerca mostra che l’uso di un telefono cellulare, durante una conversazione tra genitore e figlio, disturba l’apprendimento delle parole. Regalate una pausa sia a voi stessi che ai vostri bambini! Dimenticate il cellulare durante il gioco”.

Proprio per questi motivi Lego Duplo ha lanciato questa campagna di sensibilizzazione al gioco che invita ogni genitore a ritagliare un po’ di tempo e di attenzione per il proprio figlio. L’importante non è la quantità di tempo che si dedica al bambino, ma la qualità. La durata di 21 giorni aiuterà gli adulti a disintossicarsi dalle piattaforme social, costringendoli a non postare nulla per tutto il tempo.

Come sostiene il senior marketing director di Lego, Steffen Jensen:

“Sappiamo che i genitori si sentono ossessionati dal tempo come mai prima d’ora, destreggiandosi tra la carriera, il tempo per loro stessi e il tempo per essere genitori. In molti si sentono colpevoli di non trascorrere tempo sufficiente con i loro piccoli, come invece vorrebbero. Con la campagna “Do not disturb playtime” noi vorremmo rassicurare i genitori che non è la quantità di tempo passato con i bambini, ma la qualità dei piccoli momenti significativi che riescono a dedicare ai piccoli durante il gioco. La campagna intende sensibilizzarli sull’importanza del giocare seriamente”.

Con questa campagna i genitori saranno più consci del loro ruolo di educatori, ma soprattutto, riusciranno ad instaurare un solido rapporto con i propri figli, aiutandoli a crescere in maniera felice, completa e pronta ad affrontare il futuro. Lo scopo di Lego Duplo è quello di ispirare i genitori a trasformare i piccoli momenti in qualcosa di memorabile.

Silvia Barbieri