Una recente ondata di documenti desecretati ha riportato l’attenzione su uno degli eventi più drammatici della storia americana: l’uccisione di Robert F Kennedy nel 1968. I file, circa 10.000 pagine, includono appunti scritti a mano dal suo assassino e altre testimonianze inedite. L’iniziativa rientra nell’ordine esecutivo firmato da Donald Trump, durante il suo secondo mandato, volto a rendere pubbliche informazioni finora rimaste chiuse negli archivi federali.

Nuove rivelazioni sull’omicidio di Robert F Kennedy

La pubblicazione segue di poche settimane quella dei documenti relativi all’omicidio di John F. Kennedy, avvenuto cinque anni prima, e rientra in un più ampio sforzo di trasparenza che ha l’obiettivo dichiarato di ristabilire la fiducia dell’opinione pubblica nelle istituzioni americane. Sebbene alcuni dei file fossero già stati divulgati in passato, una parte significativa non era mai stata digitalizzata e giaceva da decenni in magazzini governativi.

L’omicida, Sirhan Sirhan, è da allora detenuto con una condanna all’ergastolo per l’assassinio avvenuto all’Ambassador Hotel di Los Angeles, subito dopo un discorso del senatore in cui celebrava la vittoria nelle primarie democratiche in California. I documenti mostrano un ritratto più complesso e disturbante del suo profilo: dalle pagine di un quaderno universitario emerge un’ossessione crescente verso la vittima, con frasi ripetute come “deve morire” o “deve essere eliminato”.







In un passaggio particolarmente inquietante, l’uomo scrisse su una busta vuota che il senatore doveva fare la stessa fine del fratello. Oltre a rivelare il suo odio politico, i file indicano un chiaro sostegno ideologico a regimi comunisti come quello sovietico e cinese. In una nota, Sirhan affermava di voler rovesciare l’amministrazione presidenziale allora guidata da Lyndon Johnson, anche se ammetteva di non avere ancora un piano concreto.

L’uomo dietro il delitto e la memoria di una nazione

Una parte interessante del materiale riguarda anche le interviste condotte con amici, vicini, colleghi e compagni di studi dell’assassino. Le opinioni raccolte delineano un individuo contraddittorio: da un lato, qualcuno lo ricordava come gentile e generoso; dall’altro, veniva descritto come influenzabile, cupo e fortemente coinvolto nelle proprie convinzioni ideologiche. In alcuni casi, si menzionano interessi per il misticismo e una tendenza a isolarsi.

Tra le testimonianze emerge anche un dialogo avvenuto tra Sirhan e un operatore ecologico poco dopo l’assassinio di Martin Luther King Jr. Quando quest’ultimo affermò che avrebbe votato per il senatore, sperando che potesse migliorare le condizioni della comunità afroamericana, Sirhan replicò dicendo apertamente che aveva intenzione di “sparare a quel bastardo”. Questa dichiarazione, ora nero su bianco nei documenti ufficiali, rafforza la percezione di una premeditazione ben definita.

Non mancano i riferimenti a presunte voci circolate in anticipo sull’attentato. Alcuni turisti, interrogati dopo l’accaduto, raccontarono che durante viaggi in Israele o in città americane come Milwaukee e Nebraska, avevano sentito parlare di un imminente attacco al politico democratico. Anche se non vi sono prove concrete di una cospirazione, la coincidenza di queste dicerie con l’effettiva tragedia lascia spazio a interrogativi.

Donald Trump, promotore della diffusione di questi documenti, ha sempre mostrato un atteggiamento scettico nei confronti degli apparati di intelligence statunitensi. La sua decisione di rendere pubblici questi atti ha riacceso il dibattito pubblico sul ruolo della CIA e dell’FBI, soprattutto nei casi che hanno segnato la storia politica del Paese.

Sul fronte legale, la questione della possibile scarcerazione di Sirhan continua a dividere. Nonostante una commissione per la libertà vigilata lo avesse ritenuto idoneo nel 2021, il governatore della California Gavin Newsom ha bloccato il rilascio, sostenendo che l’uomo non abbia ancora compreso pienamente le ragioni del suo gesto. Anche una seconda valutazione nel 2023 ha confermato questa posizione.

Il figlio della vittima, oggi membro dell’amministrazione Trump, ha lodato il presidente e i suoi collaboratori per il coraggio dimostrato nel portare avanti questa azione di trasparenza. Secondo lui, solo attraverso la piena visibilità degli eventi del passato sarà possibile ricostruire il legame di fiducia tra cittadini e istituzioni.

