Dopo una lunga e travagliata vicenda, i documenti storici di George Orwell sono stati ufficialmente acquisiti dallo University College London (UCL), che li ha inseriti nel proprio archivio dedicato all’autore. L’importanza di questo recupero non sta solo nel valore culturale dei materiali, ma anche nel fatto che essi rischiavano seriamente di sparire nel mercato dei collezionisti privati. Questo salvataggio rappresenta una significativa vittoria per la conservazione della memoria letteraria britannica.

L’impatto dei documenti storici di George Orwell sull’editoria

La collezione, composta da circa 160 pezzi datati tra il 1934 e il 1937, comprende corrispondenze, contratti editoriali e relazioni sui manoscritti delle prime opere di Orwell. Tra i titoli coinvolti si trovano La figlia del reverendo, Fiorirà l’aspidistra, La strada di Wigan Pier e Inside the Whale. Questi documenti non solo testimoniano il percorso creativo dello scrittore, ma gettano anche luce sulle sue riflessioni politiche in un periodo importante della storia europea.

I materiali provengono dall’archivio personale dell’editore Victor Gollancz, figura centrale nell’editoria britannica del Novecento. Con l’acquisizione della sua casa editrice da parte del gruppo Orion – successivamente integrato in Hachette – il destino dell’archivio è diventato incerto. La decisione di vendere i documenti, motivata dalla chiusura di un magazzino, ha scatenato forti critiche nel mondo culturale, venendo perfino definita “vandalismo culturale”.







La vicenda ha assunto toni ancor più accesi quando è emerso che i documenti giacevano dimenticati in vecchi schedari arrugginiti, prima di essere smistati tra librai, collezionisti privati e istituzioni. Rick Gekoski, noto libraio incaricato della vendita, ha tentato invano di collocare l’intero archivio presso un’unica istituzione. Secondo le sue parole, UCL sarebbe stata contattata già in precedenza, ma avrebbe declinato per ragioni economiche. Tuttavia, l’università ha smentito di essere stata approcciata e ha sottolineato l’interesse e l’impegno profuso per l’attuale acquisizione.

La storia dietro i taccuini e le lettere di Orwell

In contrasto con la scelta discutibile del gruppo editoriale, si distingue la generosità di Richard Blair, figlio adottivo di Orwell. Temendo che parte della corrispondenza paterna potesse finire sul mercato e scomparire alla vista del pubblico, Blair ha acquistato e donato 50 lettere all’UCL già nel 2021. Il suo gesto ha anticipato la più ampia operazione di recupero appena conclusa.

L’acquisizione non include solo lettere e contratti, ma anche taccuini manoscritti e appunti originali nei quali compaiono per la prima volta espressioni iconiche orwelliane come “Two Minutes Hate” e “Newspeak”. Si tratta di materiali che svelano il processo di elaborazione dei suoi concetti più celebri, oggi parte del linguaggio politico e culturale moderno.

Sarah Aitchison, direttrice delle Collezioni Speciali dell’UCL, ha spiegato che molti dei documenti mostrano i cambiamenti richiesti dall’editore per motivi legali, come la modifica di nomi e luoghi per evitare querele per diffamazione. Orwell, talvolta frustrato da queste imposizioni, accettava le revisioni con riluttanza. In un telegramma inviato al suo agente, si legge chiaramente la sua opposizione a riscrivere intere sezioni, giudicando le modifiche troppo invasive.

La notizia dell’acquisizione è stata accolta con entusiasmo da accademici e biografi. DJ Taylor, autore di una biografia su Orwell, ha definito l’archivio “un tesoro straordinario” che consente di comprendere meglio non solo lo scrittore, ma anche la storia dell’editoria del ventesimo secolo. Anche Jean Seaton, direttrice della Orwell Foundation, ha sottolineato il pericolo insito nella dispersione degli archivi letterari: una volta nelle mani dei collezionisti, questi materiali spesso scompaiono per decenni.

Il recupero dei documenti storici di George Orwell da parte dell’UCL è stato reso possibile anche grazie al sostegno del National Heritage Memorial Fund e dell’associazione Friends of the Nations’ Libraries. La cifra investita, 154.000 sterline, rappresenta un investimento per la memoria collettiva e la ricerca futura, più che un semplice acquisto editoriale.

Alla luce di questa operazione, appare evidente quanto sia importante che i beni culturali, soprattutto quelli legati a figure di rilevanza mondiale come George Orwell, rimangano accessibili al pubblico e agli studiosi. Conservare la testimonianza scritta del suo pensiero significa anche proteggerne l’eredità intellettuale, affinché le nuove generazioni possano continuare a interrogarsi sulle sue idee e sui messaggi universali che le sue opere ancora trasmettono.

