Torino si prepara al cambiamento definitivo. Da domani il documento d’identità sarà emesso solo in formato elettronico

Da domani, il comune di Torino dirà addio alla carta di identità in formato cartaceo. I cittadini che si recheranno all’anagrafe per richiedere il documento potranno averlo solo in formato elettronico e la richiesta potrà essere effettuata solo in caso di scadenza, smarrimento o deterioramento del precedente.

La sperimentazione della nuova carta d’identità per i torinesi è partita già da un pò ma la vecchia formula non era stata del tutto eliminata.

COSA CAMBIA ?

Insieme alle caratteristiche della carta cambieranno anche le modalità di richiesta e i costi, come segnalato nel documento ufficiale presente sul sito del comune di Torino.

“La carta d’identità elettronica può essere richiesta in tutti gli uffici anagrafici della Città previo appuntamento.

Per effettuare la prenotazione è necessario registrarsi al portale predisposto da Ministero dell’Interno. Dopo la registrazione è possibile scegliere un appuntamento, compatibilmente alle disponibilità, selezionando la sede anagrafica più comoda, la data e l’orario”.

Il documento non verrà consengato seduta stante ma arriverà direttamente a casa del cittadino entro sei giorni lavorativi dopo il versamento del contributo che non sarà più di 5,42 euro come per il precedente ma di 22,21 euro.

La carta elettronica conterrà anche il codice fiscale del titolare. Sul retro sarà presente un un numero nazionale unico per l’inserimento delle impronte digitali e permetterà il riconoscimento dell’identità all’estero oltre che dare la possibilità al titolare di esprimere il consenso alla donazione degli organi.

“All’atto della richiesta di emissione della Carta d’identità Elettronica, il cittadino può esprimere il consenso/diniego alla donazione degli organi. Tale scelta sarà inserita nel database del Ministero della Salute che permetterà ai medici del Coordinamento Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti di consultare, in caso di possibile donazione, la dichiarazione di volontà. Si potrà cambiare decisione in qualsiasi momento, recandosi presso la propria ASL”.



Insomma Torino è pronta al cambiamento definitivo, fatto salvo per i cittadini non residenti o italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani Residenti all’Estero (AIRE) per i quali il documento potrà essere emesso esclusivamente nel suo formato cartaceo.