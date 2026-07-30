Una misura che punta alla semplificazione amministrativa

Dal 30 luglio entra in vigore una significativa novità che riguarda milioni di cittadini italiani: le nuove Carte d’Identità Elettroniche rilasciate alle persone che hanno compiuto 70 anni avranno una validità illimitata. Si tratta di un cambiamento destinato a modificare le procedure di rinnovo del documento personale per una vasta fascia della popolazione, eliminando l’obbligo di sostituire periodicamente la carta d’identità una volta raggiunta questa soglia anagrafica.

La disposizione interessa esclusivamente le nuove Carte d’Identità Elettroniche emesse a partire dall’entrata in vigore della norma e rappresenta un’importante innovazione soprattutto per le persone anziane, chiamate finora a rispettare le tradizionali scadenze previste per il rinnovo del documento.

Meno burocrazia per milioni di cittadini

L’eliminazione della data di scadenza per gli over 70 è stata pensata per alleggerire una procedura che, pur essendo ordinaria, comportava comunque la necessità di fissare appuntamenti presso gli uffici comunali, presentare la documentazione richiesta e sostenere i costi previsti per il rilascio di un nuovo documento.

Per molte persone anziane questi passaggi possono rappresentare un disagio, soprattutto in presenza di difficoltà negli spostamenti, problemi di salute o limitata disponibilità di servizi nelle aree più periferiche del Paese. Rendere permanente la validità della Carta d’Identità Elettronica significa quindi ridurre gli obblighi amministrativi e limitare il numero di pratiche da affrontare nel corso degli anni.

Secondo le stime diffuse dal Governo, sono oltre dieci milioni i cittadini che potranno beneficiare della nuova disciplina, con effetti concreti sia in termini di semplificazione sia nella riduzione degli accessi agli sportelli comunali.

La Carta d’Identità Elettronica resta valida anche per l’espatrio

Uno degli aspetti più rilevanti della nuova normativa riguarda il mantenimento della piena efficacia del documento anche per i viaggi all’estero. La validità illimitata della Carta d’Identità Elettronica non modifica infatti le sue funzioni come documento di riconoscimento valido per l’espatrio nei Paesi in cui tale utilizzo è consentito.

Ciò significa che gli over 70 potranno continuare a utilizzare la propria carta per attraversare i confini degli Stati che riconoscono il documento italiano, senza che l’assenza di una scadenza temporale ne comprometta la validità.

La novità elimina quindi ogni possibile dubbio interpretativo sulla funzione della Carta d’Identità Elettronica, confermandone il pieno valore sia all’interno del territorio nazionale sia nei rapporti con gli altri Paesi nei quali è ammessa come documento di viaggio. L’introduzione della validità illimitata per una determinata fascia di popolazione rappresenta quindi anche un passo avanti nel consolidamento del sistema digitale italiano, evitando rinnovi che, in molti casi, sarebbero stati richiesti esclusivamente per ragioni amministrative e non per mutate esigenze di identificazione.

Gli effetti sugli uffici comunali

La nuova disciplina potrebbe produrre benefici anche per le amministrazioni locali. Riducendo il numero dei rinnovi periodici richiesti dagli over 70, gli uffici anagrafici potranno infatti destinare maggiori risorse e tempi di lavorazione alle altre pratiche amministrative.

Negli ultimi anni molti Comuni hanno registrato un incremento delle richieste di rilascio della Carta d’Identità Elettronica, con conseguenti tempi di attesa per ottenere un appuntamento. L’eliminazione di una parte significativa dei rinnovi potrebbe contribuire ad alleggerire il carico di lavoro degli sportelli e migliorare l’efficienza del servizio.







Un provvedimento rivolto alla popolazione anziana

L’invecchiamento della popolazione italiana rende sempre più centrale la necessità di adattare servizi pubblici e procedure amministrative alle esigenze delle persone più anziane. In questo contesto, la scelta di eliminare la scadenza della Carta d’Identità Elettronica dopo il compimento dei 70 anni si inserisce in una strategia orientata alla semplificazione.

Negli ultimi anni il legislatore ha progressivamente introdotto interventi finalizzati a ridurre gli oneri amministrativi per cittadini e imprese. L’innovazione relativa alla Carta d’Identità Elettronica si colloca all’interno di questa tendenza, che punta a rendere la macchina pubblica più semplice, accessibile ed efficiente. La digitalizzazione dei servizi, la riduzione della documentazione cartacea e la revisione delle procedure sono alcuni degli strumenti utilizzati per migliorare il rapporto tra amministrazione e cittadini.

Un cambiamento che incide sulla quotidianità

Per milioni di italiani il nuovo sistema significa poter conservare lo stesso documento senza preoccuparsi delle tradizionali scadenze amministrative. Questo comporta meno appuntamenti, meno pratiche da svolgere e una gestione più semplice della documentazione personale.

La misura assume particolare rilevanza anche considerando il progressivo aumento della popolazione anziana nel nostro Paese. Ridurre gli adempimenti burocratici può contribuire a migliorare l’accessibilità ai servizi pubblici e a limitare le difficoltà incontrate da chi vive lontano dagli uffici comunali o presenta problemi di mobilità.

Una novità che interessa oltre dieci milioni di persone

Con l’entrata in vigore della nuova disciplina dal 30 luglio, il sistema di rilascio della Carta d’Identità Elettronica introduce quindi una delle modifiche più rilevanti degli ultimi anni per la popolazione anziana.

La validità illimitata delle nuove carte destinate agli over 70 elimina l’obbligo di rinnovo periodico, mantenendo inalterata la possibilità di utilizzare il documento anche per l’espatrio nei Paesi che lo riconoscono. Si tratta di una misura destinata a interessare oltre dieci milioni di cittadini e che punta a semplificare concretamente la gestione di uno dei principali documenti di identificazione personale.

Patricia Iori