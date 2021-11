Dolore cronico: “riprogrammare” il cervello per guarire

Molte persone soffrono di dolore cronico

Più di 25 milioni di persone negli Stati Uniti vivono con dolore cronico. Questo è definito come dolore che dura per più di tre mesi. Nonostante costino al sistema sanitario più di 600 miliardi di dollari all’anno, i trattamenti esistenti per il dolore cronico non riescono a fornire sollievo a molte persone.

Le cause del dolore cronico

Il tipo più comune di dolore cronico è il mal di schiena cronico. In circa l’85% dei casi, non è possibile trovare alcuna causa fisica per il dolore, come l’artrite o il danno al disco. Si pensa che tale dolore inspiegabile sia causato da cambiamenti cerebrali dopo una lesione che persistono anche dopo che il danno guarisce.

Si ritiene che questi cambiamenti nel cervello servano a uno scopo importante immediatamente dopo il danno tissutale. Forniscono un segnale di avvertimento per limitare il movimento e lasciare che il corpo si riprenda. Tuttavia, se continuano a inviare quel segnale dopo che la lesione è guarita, il risultato può essere il dolore cronico.

La ricerca per il dolore cronico

I ricercatori hanno sviluppato un tipo di trattamento chiamato terapia di ritrattamento del dolore (PRT) per aiutare il cervello a “disimparare” questo tipo di dolore. PRT insegna alle persone a percepire i segnali di dolore inviati al cervello come meno minacciosi. I terapisti invitano i partecipanti a fare movimenti dolorosi mentre li aiutano a rivalutare le sensazioni che provano. Il trattamento include anche l’allenamento nella gestione delle emozioni che possono peggiorare il dolore.









Per il primo test clinico di PRT, un team dell’Università del Colorado ha arruolato 151 persone con mal di schiena cronico da lieve a moderato per il quale non è stato possibile trovare alcuna causa fisica. I partecipanti hanno ricevuto uno dei tre trattamenti: quattro settimane di PRT intensivo, un’iniezione placebo di soluzione salina nella parte posteriore o una continuazione delle cure come al solito.

I partecipanti hanno valutato il loro dolore prima e quattro settimane dopo l’inizio del trattamento. Sono stati anche sottoposti a scansioni fMRI per esaminare l’attività cerebrale prima e dopo il trattamento. Il team ha seguito i partecipanti un anno dopo.

Lo studio è stato finanziato dal National Institute on Drug Abuse (NIDA) del NIH. I risultati sono stati pubblicati il 29 settembre 2021 su JAMA Psychiatry.

Dopo 4 settimane di PRT, il 66% delle persone sottoposte alla terapia ha riferito di essere indolore o quasi indolore. Al contrario, solo il 20% delle persone che hanno ricevuto iniezioni di placebo e il 10% di quelle che hanno ricevuto cure abituali hanno riportato miglioramenti simili. Le riduzioni del dolore dopo PRT sono state in gran parte mantenute un anno dopo il trattamento.

Risultati dello studio

Le scansioni fMRI hanno rivelato che, rispetto agli altri due gruppi, le persone che hanno ricevuto PRT hanno avuto sostanziali riduzioni dell’attività cerebrale in diverse regioni associate all’elaborazione del dolore.

Per molto tempo, abbiamo pensato che il dolore cronico fosse dovuto principalmente a problemi nel corpo, e la maggior parte dei trattamenti fino ad oggi ha mirato a questo. Questo trattamento si basa sulla premessa che il cervello può generare dolore in assenza di lesioni o dopo che una lesione è guarita e che le persone possono disimparare quel dolore. Lo studio dimostra che funziona.

Questo non sta suggerendo che il dolore avvertito non sia reale. Ciò significa che se le cause sono nel cervello, anche le soluzioni potrebbero esserci.

I volontari erano relativamente ben istruiti e fisicamente attivi. Sono necessari ulteriori studi per valutare l’approccio in popolazioni più diverse e con altri tipi di dolore cronico.

Agostino Fernicola

