Domenica al Museo! Una grande iniziativa che apre le porte alla cultura. Ogni prima domenica del mese ingresso gratuito e visite guidate. Quale occasione migliore per partecipare a questa bella e preziosa iniziativa, per dare uno sguardo verso la cultura e l’arte, da sempre i grande pilastri del nostro paese. Sono tantissimo i siti da visitare e da ammirare, da portare i bambini ed i ragazzi per farli apprezzare da vicino la grandezza del nostro patrimonio italiano e mondiale.

Musei aperti in tutte le città, a portato di mano di ogni cittadino. Una domenica da passare in famiglia in compagnia della cultura e dell’arte. Un nutrimento per l’anima di persone di tutte le età, un occasione da non perdere che prosegue ogni domenica del mese. Domenica al museo!

In occasione della prima domenica del mese con ingresso gratuito al pubblico il 7 gennaio 2018 visite guidate gratuite al Museo di Palazzo Altemps con la mostra “Citazioni Pratiche. Fornasetti a Palazzo Altemps”.

La rassegna festeggia i 20 anni del Museo di Palazzo Altemps.

Le visite si terranno ogni ora dalle 10 alle 17 (partenza dell’ultimo gruppo).

La visita è prenotabile direttamente in biglietteria, per gruppi non superiori alle 30 persone

La Mostra sarà aperta al pubblico fino al 6 maggio 2018

“Citazioni pratiche” Fornasetti a Palazzo Altemps

dal 16 dicembre 2017 al 6 maggio 2018

Museo Nazionale Romano, Palazzo Altemps (Roma)

Informazioni Evento:

Data Inizio: 07 gennaio 2018

Data Fine: 07 gennaio 2018

Costo del biglietto: gratuito

Prenotazione: Nessuna

Luogo: Roma, Museo nazionale romano – Palazzo Altemps

Orario: 9.00-19.45

Domenica al museo!

Copertina: Foto Flaviana Boni