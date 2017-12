Per Domenico Diele il regalo di Natale è arrivato in anticipo

Domenico Diele oggi è tornato libero, proprio durante la vigilia di Natale, dopo aver passato gli ultimi sei mesi dell’anno ai domiciliari. L’attore è accusato di omicidio stradale aggravato dopo che, nella notte tra il 23 e il 24 giugno del 2017, ha investito la 48enne Ilaria Dilillo sulla Salerno-Reggio Calabria.









I termini per sottoporlo alla custodia cautelare sono scaduti e per questo motivo il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno, ha scelto di non accogliere la richiesta del Pm, Elena Cosentino, che aveva proposto l’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Domenico Diele quindi da oggi potrà uscire liberamente dall’abitazione in cui risiedeva, indossando il braccialetto elettronico. I familiari della vittima continuano a non voler rilasciare dichiarazioni e hanno preferito non commentare la decisione del Giudice. Ma a farsi portavoce della loro incredulità e del loro profondo rammarico sono stati sia l’Avvocato della famiglia, Michele Tedesco, che alcune amiche della vittima; quest’ultime hanno dichiarato di essere “senza parole”.









Un sentimento di incredulità che aumenta ancora di più se si tiene conto di due elementi. Il primo è che Diele, il giorno dell’incidente, guidava sotto effetto di stupefacenti come evidenziano le analisi fatte dopo l’incidente e che lo trovarono positivo sia ai cannabinoidi che agli oppiacei. E il secondo invece riguarda il fatto che Domenico Diele non doveva neanche trovarsi alla guida dell’auto visto che gli era stata sospesa la patente, a causa di un precedente problema legato sempre al consumo di stupefacenti.









Sicuramente le sostanze stupefacenti sono la causa principale dell’incidente che ha portato Diele a investire la donna ma la testimonianza di Ferdinando Giordano, la prima persona a intervenire pochi minuti dopo l’incidente, mette in luce anche un altro elemento che potrebbe essere la causa scatenante dell’impatto fatale: “A me (Diele) sembrava disperato, diceva qualcosa, pare che si fosse distratto per colpa del cellulare. Dopo pochi minuti è arrivata la Polizia stradale di Eboli che si è attivata immediatamente. Non so se gli agenti fossero stati allertati da qualcuno o se si trovassero a passare di lì. In ogni caso, da quel momento in poi, Diele non ha detto più una parola. Mi sembrava come se fosse non solo sotto choc ma che si stesse iniziando a rendere conto di quello che era realmente accaduto”.

Dorotea Di Grazia