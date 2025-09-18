Con l’inserimento ufficiale delle Domus de Janas nel prestigioso elenco dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità dell’UNESCO, l’Italia raggiunge il traguardo dei 61 siti riconosciuti a livello internazionale per il loro valore culturale, storico e antropologico. Questo nuovo riconoscimento conferma, ancora una volta, l’inestimabile ricchezza del patrimonio archeologico italiano, in particolare quello della Sardegna, terra antica e misteriosa, che con le sue millenarie tracce di civiltà torna a far parlare di sé.

Ma le Domus de Janas non sono soltanto un insieme di tombe preistoriche: sono lo specchio di un’intera visione del mondo, l’eredità di una civiltà neolitica che ha saputo esprimere, attraverso la pietra, i suoi riti, le sue credenze e la sua idea della vita oltre la morte. Conosciute anche come le “case delle fate”, queste sepolture scavate nella roccia rappresentano una testimonianza tangibile della complessità spirituale e sociale delle comunità sarde di oltre 5000 anni fa.

Un riconoscimento che valorizza l’identità sarda

L’ufficialità della proclamazione da parte dell’UNESCO non è solo un riconoscimento formale. Essa rappresenta un atto di tutela verso un patrimonio fragile, spesso ignorato dal turismo di massa, ma profondamente radicato nell’identità collettiva della Sardegna. Le Domus de Janas sono sparse in tutta l’isola, in particolare nelle regioni centro-settentrionali, e costituiscono una delle più alte concentrazioni di sepolture ipogeiche preistoriche di tutto il bacino del Mediterraneo.

Ad oggi, se ne contano circa 3500 esemplari, molti dei quali ancora oggetto di studio, mentre altri versano in stato di degrado. La speranza, ora che queste tombe hanno ottenuto la massima visibilità internazionale, è che vengano finalmente dotate degli strumenti di conservazione, valorizzazione e promozione adeguati per consentire una fruizione pubblica rispettosa e consapevole.

Un’eredità millenaria nel cuore della terra

Le Domus de Janas risalgono al Neolitico recente, tra il 4000 e il 3000 a.C., e furono realizzate da comunità agricole stanziali che popolavano l’isola in epoca pre-nuragica. La tecnica utilizzata per scavare nella roccia – prevalentemente tufo o scisti teneri – dimostra una sorprendente abilità ingegneristica per l’epoca. Ogni sepoltura era destinata a ospitare i resti di più individui, dando vita a una sorta di “cimitero domestico” ipogeo, spesso collocato in prossimità dei villaggi.

Queste tombe non avevano solo una funzione funeraria, ma anche simbolica e religiosa: rappresentavano il passaggio alla vita ultraterrena, in un mondo parallelo in cui il defunto continuava la propria esistenza. Gli interni, infatti, riproducevano l’architettura delle abitazioni dei vivi: soffitti a doppio spiovente, stipiti, porte finemente scolpite, e talvolta persino arredi simbolici come letti o focolari.







Le “case delle fate”: tra mito e realtà

Il termine Domus de Janas, in lingua sarda, significa letteralmente “case delle fate”. Nel corso dei secoli, queste sepolture sono state avvolte da un alone di mistero e leggenda. La tradizione vuole che fossero abitate da creature magiche, piccole donne fatate, le janas, che tessevano, filavano e custodivano tesori nei meandri delle loro case sotterranee.

Le credenze popolari hanno contribuito a conservare, almeno nella memoria collettiva, il fascino e la sacralità di questi luoghi, proteggendoli, in qualche misura, dalla distruzione o dall’oblio. Il legame tra le Domus e il folklore sardo è così forte che, ancora oggi, in molte aree rurali, si tramandano storie e leggende che confermano la centralità di questi siti nella cultura locale.

Benché le sepolture ipogeiche siano diffuse in tutto il Mediterraneo – dalla Corsica alla Sicilia, fino all’area egea – nessun’altra regione presenta un numero e una varietà di esempi pari a quelli della Sardegna.

Alcuni siti, come quelli di Anghelu Ruju (Alghero), Sant’Andrea Priu (Bonorva) o la necropoli di Monte Siseri (Putifigari), mostrano affreschi, incisioni e rilievi che raffigurano simboli religiosi e naturalistici, come spirali, corna taurine, o motivi geometrici. In certi casi, le sepolture sono organizzate in vere e proprie necropoli, con decine di ambienti interconnessi, strutturati in modo gerarchico o tematico.

La testimonianza di una società evoluta

Il raffronto tra le Domus de Janas e l’architettura abitativa del tempo rivela un dato sorprendente: le tombe non sono copie semplicistiche, ma vere e proprie trasposizioni simboliche della casa vissuta. Questa scelta indica non solo un culto dei morti già fortemente radicato, ma anche una visione del mondo fondata sulla continuità tra vita e morte, tra spazio domestico e spazio sacro.

Inoltre, la complessità delle strutture, la loro decorazione e distribuzione sul territorio testimoniano l’esistenza di comunità organizzate, con una gerarchia sociale definita e un’articolazione rituale avanzata. La costruzione delle tombe implicava cooperazione, conoscenze tecniche e divisione del lavoro: elementi che delineano una società neolitica più complessa di quanto si potesse ipotizzare fino a pochi decenni fa.

Conservazione e nuove sfide

La protezione delle Domus de Janas richiede interventi di restauro, monitoraggio ambientale, regolamentazione degli accessi e una strategia di valorizzazione turistica sostenibile.

Molti dei siti, infatti, si trovano in zone rurali isolate, difficilmente raggiungibili e privi di adeguata segnaletica o infrastrutture per i visitatori. Alcuni versano in stato di abbandono o sono stati danneggiati dall’azione umana o da eventi naturali. Sarà fondamentale, in questa nuova fase, affiancare agli archeologi anche figure professionali come restauratori, esperti di valorizzazione culturale, operatori turistici e studiosi del territorio.

