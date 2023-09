Don Pino Puglisi: l’eroico sacerdote che sfido la mafia

Posted on

Nel cuore di Palermo, una figura straordinaria si distinse per la sua determinazione e coraggio contro la mafia. Don Pino Puglisi, sacerdote palermitano, dedicò la sua vita a combattere la criminalità organizzata e a offrire un’alternativa di speranza ai giovani del quartiere Brancaccio, coinvolgendoli in attività parrocchiali e insegnando loro valori di giustizia e legalità. Il suo impegno gli costò la vita, ma il suo sacrificio illuminò la via per un’Italia più giusta e libera dalla mafia.

Il 15 settembre 1993, in un angolo di Palermo, veniva ucciso un eroe moderno: Don Pino Puglisi. Questo sacerdote palermitano aveva sfidato coraggiosamente la mafia e aveva dedicato la sua vita a combattere l’oppressione e la criminalità che affliggevano il quartiere di Brancaccio. La sua storia è una testimonianza di speranza e determinazione contro le forze oscure della malavita organizzata.

Nato il 15 settembre 1937, Don Pino Puglisi proveniva da umili origini. Cresciuto in una famiglia di calzolai e sarti, ha scelto di seguire la sua vocazione religiosa entrando nel seminario diocesano di Palermo nel 1953. Nel 1960, è stato ordinato sacerdote dal cardinale Ernesto Ruffini. Da quel momento, la sua vita è stata segnata da una dedizione straordinaria alla sua comunità e alla lotta contro la mafia.

Negli anni ’70, Don Puglisi divenne parroco di Godrano, un piccolo paese segnato da faide sanguinose. Qui, riuscì a riconciliare le famiglie rivali attraverso la forza del perdono, dimostrando che la pace e la giustizia erano possibili anche nelle circostanze più difficili. Il suo impegno sociale e la sua attenzione ai giovani emarginati lo portarono a lavorare in aree colpite dalla microcriminalità e dalle organizzazioni mafiose.

La sua missione si è intensificata ulteriormente quando è diventato parroco di San Gaetano, a Brancaccio, nel 1990. Qui ha aperto il centro “Padre Nostro”, che è diventato un rifugio per i giovani del quartiere, offrendo loro un’alternativa alla strada e alla criminalità. Don Puglisi ha educato questi giovani secondo i principi del Vangelo, cercando di proteggerli dagli inganni della mafia.

La sua lotta aperta contro la mafia non è passata inosservata. La criminalità mafiosa ha visto in Don Puglisi una minaccia al suo potere e alla sua influenza sulla comunità. Il 15 settembre 1993, giorno del suo 56º compleanno, è stato tragicamente assassinato davanti al portone di casa sua. È stato ucciso con un colpo alla nuca, in una vera e propria esecuzione mafiosa.

La morte di Don Puglisi ha scosso l’Italia e il mondo intero. Il suo sacrificio eroico è stato riconosciuto come un atto di martirio, e nel 2013 è stato beatificato durante una cerimonia che ha attirato migliaia di fedeli a Palermo.

La memoria di Don Pino Puglisi vive oggi attraverso le scuole, i centri sociali e le strutture intitolate al suo nome in tutta la Sicilia. La sua vita e il suo martirio sono un monito contro la mafia e una testimonianza del potere della fede e dell’amore per il prossimo. La sua eredità continua a ispirare coloro che lottano per un mondo giusto e libero dalla criminalità organizzata.