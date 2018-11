Donald Trump ha deciso di avviare le sanzioni contro l’Iran.

Il Presidente degli Stati Uniti avvierà l’offensiva americana contro Teheran il 5 novembre. Le importazioni di petrolio iraniano da parte degli Stati Uniti diminuiranno. Il Segretario di Stato Mike Pompeo e il Segretario del Tesoro Steve Mnuchin hanno annunciato che le sanzioni colpiranno soprattutto gli operatori portuali, le spedizioni marittime e i settori energetico e finanziario.

Donald Trump ha appoggiato l’annuncio del proprio Segretario di Stato con un tweet: “Sanctions are coming”. La frase è una citazione parodica presa dalla famosa serie televisiva Game of Thrones.

Otto Paesi saranno esentati

Washington ha previsto l’esenzione per otto Paesi, che avranno la possibilità di continuare a importare petrolio da Teheran per un periodo di sei mesi. L’elenco verrà reso noto lunedì. Secondo l’Associated Press, l’Italia potrebbe essere fra gli otto, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Il ministro dell’Energia turco, Fatih Donmez, ha dichiarato che Ankara sarà esentata. La Turchia dipende molto dalle importazioni di petrolio per soddisfare il proprio fabbisogno energetico e una delle sue principali fonti di approvvigionamento è proprio l’Iran. Il ministro Donmez ha fatto molta pressione sulla possibilità che un blocco delle importazioni avrebbe potuto avere “un impatto negativo per la pace e l’economia dei Paesi confinanti”. Anche l’Iraq otterrà un’esenzione, con la condizione di non pagare il petrolio in dollari americani.

L’Unione Europea non accetta le sanzioni

Donald Trump ha stabilito le sanzioni in modo unilaterale, ovvero senza l’avvallo delle Nazioni Unite e degli alleati. Il consigliere nazionale per la sicurezza della Casa Bianca, John Bolton, ha dichiarato che gli Stati Uniti imporranno il loro volere. Washington smetterà di fare affari con chiunque decida di comprare comunque petrolio iraniano. In pratica, si tratta di un ultimatum: siete con noi o contro di noi.

L’Alto rappresentante per la politica estera dell’UE, Federica Mogherini, ha dichiarato in un comunicato congiunto con i ministri degli Esteri e delle Finanze francese, inglese e tedesco, che l’Unione Europea continuerà a “proteggere gli operatori economici europei” e terrà aperti i “canali finanziari effettivi con l’Iran”. Per Mogherini l’accordo del 2015, raggiunto dall’ex presidente Barack Obama, è “un elemento chiave dell’architettura di non-proliferazione nucleare” ed è “cruciale per la sicurezza dell’Europa, della regione e del mondo intero”. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) ha confermato che l’Iran si attiene ai suoi impegni ai sensi dell’accordo.

L’Iran potrebbe non cedere

Teheran sta rispondendo vendendo piccole quantità di petrolio sul mercato libero a un prezzo inferiore. La minaccia è grave, poiché l’Iran dipende in modo totale dal petrolio. Eppure il governo iraniano potrebbe resistere e contrattaccare.

Lo Stato infatti potrebbe bloccare lo stretto di Ormuz, all’estremità meridionale del golfo Persico, in modo che nessun Paese nella regione possa esportare il proprio petrolio. Per Donald Trump e per il mondo intero sarebbe una catastrofe, in quanto aumenterebbero i prezzi dell’energia e si avvierebbe una guerra nell’intera regione.

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Bahram Qassemi, ha dichiarato che non c’è alcun motivo di preoccuparsi. Secondo lui gli Stati Uniti “non sono più in grado di mettere sotto pressione i Paesi e le aziende”.

Giulia Dardano