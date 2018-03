Donatella Versace dice stop alla pelliccia: il cambiamento animalista

“She’s so rich, and so blonde, she so fab, it’s beyond” canta Lady Gaga nel suo brano Donatella, dedicato a Donatella Versace.

Sono molti gli artisti che hanno deciso di omaggiare il genio creativo di Donatella Versace, come ad esempio Migos o Bruno Mars, con la sua canzone “Versace on the floor”.

Donatella Versace dice no alla pelliccia

Recentemente Versace ha deciso di non utilizzare più le pellicce per la realizzazione delle collezioni di moda. Lo ha dichiarato Donatella Versace, in un’intervista al magazine britannico 1843: “Fur? I am out of that. I don’t want to kill animals to make fashion. It doesn’t feel right”.

Il brand Versace compie una svolta animalista: dopo avere utilizzato per tantissimi anni le pellicce, il marchio ha deciso di non uccidere più animali per fare moda.









Come riporta il Corriere della Sera, Claire Bass, direttore esecutivo della divisione britannica di HSI ha dichiarato: “Versace è un marchio di lusso massicciamente influente che simboleggia l’eccesso e il glamour. La sua decisione di smettere di usare la pelliccia dimostra che la moda etica e sostenibile non è mai stata tanto influente come oggi”.

L’associazione Peta in passato si era più volte scagliata contro Versace per quanto riguarda l’uso della pelliccia. Huffington Post ha riportato le parole di Mimi Bekhechi, direttore dei programmi internazionali di Peta: “Peta Stati Uniti ha organizzato interruzioni di sfilata, proteste e una campagna blitz del 2006 in un’epoca quando il nome di Versace era sinonimo di pelliccia, perciò questa notizia è molto ben accolta. La realizzazione di Donatella che è sbagliato prendere a bastonate gli animali e ucciderli con scariche elettriche per la pelliccia è un punto critico per la campagna a favore della moda senza crudeltà, e la Peta non vede l’ora di vedere prossimamente un divieto dell’uso delle pelli da parte di Versace”.

Versace non è l’unico brand che ha smesso di utilizzare la pelliccia: anche molti altri marchi, come ad esempio Furla, Tom Ford, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Benetton e Zara non la utilizzano più nelle loro collezioni.

Caterina Tiziani