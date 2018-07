Fin dalla loro nascita, i social network sono stati oggetto di discussione: hanno migliorato le nostre vite, agevolando le comunicazioni, oppure hanno danneggiato i rapporti “reali” tra le persone?

Nel caso di Donato Lambiasi, una pagina Facebook si è trasformata in un’autentica fonte di solidarietà per aiutare un ragazzo di venticinque anni vittima di grave incidente sul lavoro, a cui la Regione Campania aveva negato i fondi per proseguire le cure necessarie.

La storia

All’epoca dell’incidente Donato ha 22 anni. È un ragazzo in gamba, che studia all’università e che di sera lavora consegnando pizze.

Ma la sera del 30 gennaio 2016 segnerà per sempre la sua vita: durante l’ultima consegna della serata viene travolto da un’automobile. L’impatto è devastante. Il ragazzo viene sbalzato dal suo scooter, riportando fratture multiple su tutto il corpo.

Ma il danno più grave di Donato è quello riportato al cervello, che ha subìto danni irreparabili in seguito alla rottura dei legamenti con l’apparato motorio.

Il responso dei medici è terribile: se anche dovesse sopravvivere, rimarrà tutta la vita in stato vegetativo.

Ma Donato non ci sta, e, aiutato dalla sua forza di volontà e dall’affetto della madre, riesce a compiere progressi che nessuno avrebbe creduto possibili: oggi non può parlare, ma è comunque in grado di comunicare. Inoltre riesce a mangiare senza bisogno della flebo, e ha recuperato la mobilità del braccio sinistro e della gamba destra.

Al suo fianco c’è sempre stata la madre, Lella Patente, che ha combattuto ogni avversità pur di stare accanto a suo figlio. Per farlo ha dovuto lasciare il lavoro e trasferirsi in Austria, vicino la clinica in cui Donato è attualmente ricoverato, spendendo tutti i soldi della liquidazione per far fronte alle spese mediche.

La regione Campania gli nega i contributi per le cure

La situazione di Donato è paradossale: è stato risarcito per il terribile incidente, ma Lella non può usare quei soldi per le cure mediche di suo figlio, in quanto il denaro è posto sotto il controllo di un giudice tutelare.

Donato è ricoverato presso una clinica di Hochzirl, distante pochi chilometri da Innsbruck, nel Tirolo. E le cure costano molto. Si parla di circa 1000 euro al giorno.

La Regione Campania ha elargito contributi solamente per i primi 3 mesi, dopodiché sarà la famiglia del ragazzo a doversi fare carico di tutte le spese mediche.

La pagina Facebook “Aiutiamo Donato”

Da qui l’idea della madre e della sorella del ragazzo, che decidono di creare una pagina Facebook intitolata “Aiutiamo Donato”, attraverso la quale è possibile effettuare una donazione libera per chiunque voglia contribuire a far sì che Donato riceva le cure di cui necessita.

I risultati sono straordinari. Grazie anche agli aiuti ricevuti dall’amministrazione comunale di Barissi, in un mese sono stati già raccolti oltre 30.000 euro: una vera e propria ondata di solidarietà per Lella e Donato Lambiasi.

La madre del ragazzo non ha potuto nascondere la sua commozione:

“Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicino in un momento di grande difficoltà. Il medico che lo visitò per conto della Regione disse che era inutile proseguire con le cure, e di non tornare, in quanto non sarebbero stati elargiti altri contributi. Ma Donato ha fatto progressi, ed io ho il dovere di andare avanti, sperando che un giorno la burocrazia faccia i conti con la propria coscienza”.

