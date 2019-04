Donazione del corpo post mortem: arriva il sì dal Senato

Il Senato ha votato all’unanimità per l’approvazione del ddl che regola la donazione del corpo post mortem.

Il provvedimento sulla donazione del corpo post mortem, alla sua prima lettura a Palazzo Madama, passa ora all’esame della Camera. Il decreto si compone di 9 articoli, che vanno a regolare ogni aspetto della donazione. Come si legge all’articolo otto questa sarà temporanea: la salma dovrà infatti ritornare alla famiglia, in condizioni dignitose, entro un massimo di due anni.









Si tratta di un grande passo per la scienza, che attraverso le salme avrà la possibilità di studiare il corpo umano e i tessuti. Come sottolinea il dott. L. Varetto in un intervista per NoVivisezione.org : “La donazione del cadavere è utile nello studio anatomico e per l’attività chirurgica, alla ricerca scientifica, subordinata all’ottima conservazione del cadavere, e alla conoscenza di patologie preesistenti della persona”.

L’articolo 6 rassicura poi che l’utilizzo del corpo umano non potrà avere scopi di lucro e ogni donazione privata dovrà essere utilizzata alla gestione dei centri di riferimento.

Come si esprime il proprio consenso?

Il primo dei nove articoli presenti nel provvedimento per la donazione del corpo post mortem regola l’utilizzo della salma ai fini dello studio del corpo umano e dei suoi tessuti. Questo potrà avvenire in persone la cui morte sia stata accertata nelle forme di legge e che abbiano espresso il proprio consenso in vita.

La dichiarazione del consenso dovrà essere redatta o nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Per quanto riguarda i minori entrambi i genitori dovranno manifestare nelle medesime forme il loro consenso. Una copia della dichiarazione di consenso dovrà essere deposta preso il centro di riferimento competente per il territorio.

Spese di trasporto e tumulazione

Come si legge nell’articolo 1 la salma dovrà essere riconsegnata alla famiglia entro i due anni dalla consegna. Le spese per il trasporto e la tumulazione (o l’eventuale cremazione) della salma saranno interamente a carico – entro il limite stabilito dall’articolo 8- delle istituzioni in cui hanno sede i centri di riferimento che hanno avuto l’opportunità di studiare il corpo.

Informazione al cittadino

Sarà compito del ministro della salute promuovere, nel rispetto della libera e consapevole scelta dei cittadini, attività di informazione volte a diffondere la conoscenza e la possibilità della donazione del corpo post mortem.

Le Regioni e le aziende sanitarie locali saranno quindi chiamate ad adottare iniziative volte a informare i medici di medicina generale, i medici delle strutture sanitarie (pubbliche e private), i pediatri di libera scelta e i cittadini.

Emanuela Ceccarelli