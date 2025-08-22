Le questioni legate ai diritti LGBTQ+ continuano a generare scontri legali e politici su entrambe le sponde dell’Atlantico. Mentre negli Stati Uniti continuano le battaglie legali e le resistenze civili in solidarietà alle persone queer e agli spettacoli di drag all’interno dei campus universitari, nei Paesi Bassi una donna transgender di origine americana ha intrapreso un ricorso contro il rifiuto dell’asilo politico olandese. Storie diverse, ma accomunate dal tema centrale: la tutela della libertà e della dignità delle persone LGBTQ+ in un contesto di crescenti restrizioni e contrasti culturali.

Un caso inedito nei Paesi Bassi contro il rifiuto dell’asilo politico olandese

Ad Amsterdam si sta discutendo un procedimento che potrebbe aprire un precedente storico. Veronica Clifford-Carlos, artista visiva di 28 anni originaria della California, ha chiesto e subito un rifiuto di asilo politico olandese a seguito della sua dichiarazione di non sentirsi più al sicuro negli Stati Uniti. Il Servizio immigrazione e naturalizzazione (IND) ha però respinto la sua richiesta, motivando la decisione con il fatto che gli Stati Uniti sono considerati un “paese sicuro”.

Clifford-Carlos, tuttavia, non si è arresa e ha avviato una battaglia legale, supportata dall’associazione olandese LGBT Asylum Support.

Secondo la donna, la presidenza Trump ha profondamente peggiorato la condizione delle persone transgender. Fin dall’inizio del suo mandato, il Presidente ha emanato ordini esecutivi che hanno limitato i diritti della comunità trans, smantellando programmi su inclusione e diversità, vietando alle persone transgender di servire nelle forze armate e restringendo la partecipazione delle donne trans nello sport femminile. Per Clifford-Carlos, queste misure hanno creato un clima sociale e politico che rende impossibile sentirsi protetta nel proprio paese d’origine.







Un paese simbolo di inclusione

La scelta di rifiutare l’asilo politico olandese non è casuale. I Paesi Bassi sono stati il primo Paese al mondo a introdurre il matrimonio egualitario e da tempo è considerato un modello per le politiche di tutela dei diritti LGBTQ+. Nonostante ciò, il riconoscimento dello status di rifugiato a persone provenienti da paesi considerati “democratici” resta complesso.

Secondo i dati ufficiali, nei primi sei mesi dell’anno sono stati 29 i cittadini statunitensi ad aver presentato domanda di asilo nei Paesi Bassi, contro una media di 9-18 richieste l’anno negli anni precedenti. LGBT Asylum Support ha segnalato che almeno una ventina di persone transgender americane si trovano attualmente in una situazione simile a quella di Clifford-Carlos.

Mentre nei Paesi Bassi si discute di asilo politico, negli Stati Uniti un altro fronte legale ha riguardato gli spettacoli di drag. Il caso è nato alla West Texas A&M University, dove il presidente dell’ateneo, Walter Wendler, aveva vietato a un gruppo studentesco LGBT di organizzare un evento benefico con performance drag. Wendler aveva difeso la sua scelta sostenendo che il drag rappresentasse in maniera caricaturale e offensiva la femminilità, arrivando persino a dichiarare che lo spettacolo fosse contrario alla dignità umana.

Lo show avrebbe dovuto raccogliere fondi per il Trevor Project, organizzazione che combatte il suicidio nella comunità LGBTQ+. Dopo mesi di battaglia legale, la Corte d’Appello del 5° Circuito ha ribaltato la decisione di un tribunale inferiore, stabilendo che gli spettacoli drag rientrano a pieno titolo nella libertà di espressione garantita dal Primo Emendamento. Secondo i giudici, il divieto imposto dal presidente Wendler non poteva essere giustificato nemmeno facendo riferimento a presunte questioni di oscenità. La corte ha sottolineato che il tentativo di censura avrebbe comportato un danno irreparabile ai diritti costituzionali degli studenti.

Il caso sul divieto dell’asilo politico olandese e la sentenza americana raccontano due lati della stessa medaglia: la continua ricerca di spazi di libertà per le persone LGBTQ+. Che si tratti di ottenere protezione internazionale o di difendere la libertà di espressione artistica, la strada resta lunga e disseminata di ostacoli. Le recenti battaglie legali dimostrano che la resistenza e il ricorso alla giustizia possono ancora produrre cambiamenti significativi.

Lucrezia Agliani