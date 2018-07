Donne al potere, il cambiamento lento e inarrestabile è rosa

Nonostante le tante battaglie affrontate dalle donne lungo il corso della storia, ottenere gli stessi diritti degli uomini sembra essere ancora una strada lunga e in salita. Ma il cambiamento è nell’aria! In alcuni Paesi del Medio Oriente e dell’Africa si sono aperte delle chance per le donne che fino a poco tempo fa erano inesistenti.

In Tunisia Souad Abderrahim è la nuova sindaca della capitale. Capo di una compagnia farmaceutica, indossa spesso il tailleur senza il velo, ha puntato la sua campagna sulla lotta alla discriminazione di genere. La determinazione delle donne si scontra con la dura realtà, fatta di limiti culturali, sociali e nel caso del mondo islamico anche religiosi. Insomma una donna deve imparare fin da subito a valicare una barriera dietro l’altra.

La situazione in Italia

In Italia il numero delle donne al potere è in crescita, ma attenzione, diventa quasi rarissimo trovare ai vertici una presenza femminile; restano nei backstage, giammai a raggiungere il “soffitto di cristallo”. È il quadro che emerge dal dossier di Openpolis “Trova l’intrusa”, dove si evidenzia che nel Parlamento italiano e in quello europeo le donne rappresentano circa il 30%. Un dato che cresce nel caso di amministrazioni locali.

I posti occupati dal gentil sesso sono soprattutto in settori ritenuti tipicamente femminili: welfare, cura della persona, istruzione. Come se l’appartenenza a un genere condizionasse anche le capacità intellettive di un soggetto, pochissime sono le donne ministre “a cui vengono affidati i budget più consistenti, e ancora più rare le deleghe sulle questioni economiche: in tutta Europa non c’è nemmeno una ministra dell’economia”, si legge nel dossier.

La situazione non migliora volgendo lo sguardo tra i ruoli aziendali di rilievo. Si è giunti alla soglia del 30% di incarichi di amministratore ricoperti da donne nel 2016, soltanto perché è stata introdotta la legge 120/2011 che prevede degli obblighi precisi per contrastare una situazione di squilibrio a sfavore delle donne.

Ma con quali giustificazioni si limita la possibilità di carriera alle donne?

Forse sono troppo sensibili poiché biologicamente destinate a procreare o magari sono troppo frivole e incapaci a prendere decisioni razionali o forse la società maschilista è così gentile da non volerle costringere a indossare un tacco 12 per troppe ore e non vuole metterle in crisi davanti a un guardaroba perché indecise nella scelta dell’abito per un briefing importante. Scuse troppo ridicole e piene di luoghi comuni per l’Occidente civilizzato, delle assurdità non più tollerabili nel 2018.

E invece di scuse ridicole è piena la top ten del rapporto commissionato dal Governo Britannico al gruppo che realizza l’Hampton-Alexander Review, resoconto indipendente che controlla e supporta i progressi delle donne nella maggiori aziende del Paese.

Secondo il rapporto i motivi più comuni con cui i capi d’azienda escludono le colleghe dai posti di comando sono:

Le donne non si inserirebbero facilmente nel Consiglio d’amministrazione. Non ci sono molte donne con le credenziali e l’esperienza adeguate per affrontare i problemi molto complessi La maggior parte delle donne non vuole problemi o avere pressione causata dai posti di comando. Gli azionisti non sono interessati a ‘rifare il trucco’ al Cda, quindi perché dovremmo esserlo noi? Gli altri membri non vogliono con loro una donna. Tutte le donne valide se le sono già accaparrate. Abbiamo già una donna nel Consiglio quindi siamo a posto, è il turno di qualcun altro. Al momento non ci sono posti liberi. Nel caso ne uscisse uno, potrei pensare a una donna. Dobbiamo costruire il palazzo dalle fondamenta, non ci sono abbastanza dirigenti donne senior nel settore. Non posso nominare per la carica una donna solo perché lo voglio.

Insomma un uomo viaggia comodo con un trolley in prima classe sul treno della vita, una donna viaggia in economy con lo zaino da trekking e con sette bagagli al seguito e deve pure sorridere.

Teresa Nigro