“Donna al volante, pericolo costante”, è soltanto uno dei tanti luoghi comuni ormai radicati nell’immaginario collettivo, che dipingono il gentil sesso come inadatto alla guida. Tuttavia, se in Occidente è semplicemente considerato come un pregiudizio, alle donne saudite era invece fino a pochi giorni fa, del tutto proibito mettersi alla guida. Tempo fa, si era addirittura diffusa l’idea (ovviamente falsa) che le donne non potessero guidare in quanto avrebbero danneggiato il loro apparato riproduttivo.

L’Arabia Saudita era rimasto l’ultimo paese in cui vigeva questo divieto, finché il re Salman lo scorso 26 settembre ha emanato un considerevole decreto mediante il quale veniva ufficialmente abolito il divieto di guida per le donne. Fortunatamente, la norma è diventata realmente effettiva, nonostante alcuni pareri contrari di persone rilevanti nel paese, come ad esempio la (indegna) dichiarazione di un importante sceicco, il quale aveva giustificato la sua opposizione dicendo che “le donne non possono guidare perché hanno un quarto di cervello degli uomini”.

Il 24 giugno è risultato dunque un giorno storico per le milioni di donne che fino a poco tempo fa consideravano la patente come un sogno irraggiungibile, e che invece ora si sono finalmente potute sedere alla guida. Si tratta di una norma che aiuterà molto anche dal punto di vista pratico: ad esempio, avere la patente aiuterà tutte quelle dottoresse che per raggiungere l’ospedale e coprire il turno di notte sono sempre state costrette a prendere il taxi.









Questa innovazione rientra nel programma di riforme “Vision 2030”, fortemente voluto dal principe ereditario Mohammed bin Salman, il quale ha l’obiettivo di trasformare l’economia dell’Arabia Saudita, finora basta principalmente sul petrolio, in un’economia post-petrolifera, in cui le donne saudite potrebbero davvero giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo del paese. Per molti aspetti, il sistema si può ancora definire oppressivo nei confronti delle donne, le quali devono ancora avere il permesso del tutore maschio per molte questioni. Tuttavia, nonostante alcune convinzioni ancora radicate nella maggior parte degli uomini, l’approccio sta gradualmente cambiando, e si spera che sia stato soltanto il primo di una lunga serie di eventi storici per le donne saudite.

Roberta Rosaci