Tempo nelle faccende domestiche: differenze di genere

Uno studio pubblicato sulla rivista americana Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America ha trovato differenze di genere circa il tempo speso nelle faccende domestiche durante la pandemia. Indagini su diversi campioni con oltre 30.000 intervistati rivelano che le donne, in particolare le madri, hanno trascorso più tempo nell’assistenza ai propri figli e nelle faccende domestiche.

A sua volta, il tempo trascorso per completare le faccende domestiche era legato a un minore benessere. Questa ricerca rivela persistenti differenze nel consumo del tempo tra donne e uomini nelle responsabilità domestiche durante la pandemia di COVID-19.

Le donne hanno trascorso più tempo in compiti come l’assistenza all’infanzia e le faccende domestiche

La pandemia di COVID-19 ha cambiato radicalmente il modo in cui le persone trascorrono del tempo, con possibili conseguenze per il benessere soggettivo. Utilizzando diversi campioni provenienti da Stati Uniti, Canada, Danimarca, Brasile e Spagna, lo studio ha trovato differenze di genere nel tempo trascorso in pandemia.

Durante la pandemia, le donne, in particolare le madri, trascorrevano più tempo in compiti come l’assistenza all’infanzia e le faccende domestiche. Nella misura in cui le donne trascorrevano più tempo nelle faccende domestiche rispetto agli uomini, riportavano una minore felicità. Questi dati rappresentano una delle indagini più rigorose sulle differenze di genere nell’uso del tempo durante i blocchi forzati, creati dalla pandemia di COVID-19. Inoltre, indicano differenze individuali che dovrebbero essere prese in considerazione quando si progettano le politiche attuali e post-COVID-19.

Le nuove politiche assistenziali si basano su poche prove empiriche solide riguardo la natura e l’entità delle restrizioni

La pandemia di COVID-19 continua a sconvolgere le nostre vite. I responsabili politici stanno rispondendo alla crisi introducendo nuove politiche. Ad esempio, consentire ai dipendenti di lavorare da casa fino al 2022 e passare a una struttura organizzativa ibrida. Tuttavia, questi cambiamenti vengono implementati con poche prove empiriche solide riguardo alla natura e all’entità delle interruzioni che le persone hanno vissuto nella loro vita quotidiana.









La maggior parte delle ricerche finora è stata dedicata a come la pandemia ha alterato la produttività dei dipendenti. Un’indagine condotta su 4.535 ricercatori principali ha rivelato che le scienziate con bambini piccoli che vivono in casa hanno sperimentato un calo del tempo dedicato alla ricerca. Tuttavia, nessuna ricerca empirica ha esaminato l’uso del tempo oltre quello dedicato alla produttività. Questo studio ha cercato di capire come diversi gruppi di persone in tutti i paesi hanno trascorso il loro tempo durante la pandemia e del loro livello di felicità e benessere.

Le donne hanno avuto ancora meno tempo libero da dedicare alle attività ricreative

La valutazione globale di una persona include sia un parametro cognitivo (cioè, valutazioni della qualità della vita) che una componente emotiva .

Recenti ricerche hanno iniziato a indagare la relazione tra uso del tempo e felicità e come questa dipenda da vari fattori. Tra essi, la ricchezza e altre caratteristiche demografiche. Trascorrere del tempo in attività ricreative attive come socializzare o esercitare può promuovere la felicità. Tuttavia, alcuni gruppi della società, in primo luogo le donne a basso reddito, tendono a dedicare la maggior parte del loro tempo alle necessità (ad esempio, faccende domestiche e responsabilità di cura), lasciandole “povere di tempo” e con poco tempo per le attività ricreative.

Covid-19 ha offerto un’opportunità unica per studiare le differenze nell’uso del tempo e la felicità personale

Covid-19 ha offerto quindi paradossalmente un’opportunità unica per studiare le differenze nell’uso del tempo e felicità personale per due motivi principali.

In primo luogo, stime dell’Organizzazione Gallup suggeriscono che il numero medio di giorni in cui le persone nel mondo hanno lavorato da casa è più che raddoppiato durante la pandemia rispetto all’autunno 2019. Ciò ha probabilmente fatto sì che molte famiglie abbiano entrambi i membri della famiglia che lavorano da casa. Ciò dovrebbe, in teoria, equalizzare o almeno ridurre il divario di genere nel tempo trascorso per le necessità tra madri e padri.

In secondo luogo, stime recenti suggeriscono che solo negli Stati Uniti il pendolarismo giornaliero ha risparmiato agli adulti che lavorano 89 milioni di ore ogni settimana dall’inizio della pandemia. La riduzione dei pendolari potrebbe anche lasciare alle persone più tempo per impegnarsi in attività ricreative.

Pertanto, potremmo aspettarci che gli individui si impegnino in un tempo libero più attivo e mostrino una maggiore felicità auto-segnalata a seguito di questo aumento del tempo a loro disposizione. In realtà, i dati hanno confermato quanto scritto in apertura di articolo.

Risultati

I risultati hanno mostrato che le differenze di genere nell’uso del tempo erano più forti per i genitori rispetto ai non genitori, specialmente nel tempo dedicato alle faccende domestiche.

Nella mega-analisi, le donne hanno trascorso più tempo nelle faccende domestiche e tempo di cura della famiglia. Lo studio ha analizzato la relazione tra il tempo trascorso nelle faccende e il tempo di cura della famiglia e la felicità. Nella mega-analisi, mentre le faccende avevano una relazione negativa con la felicità, il tempo di cura della famiglia non ha avuto una relazione significativa.

Agostino Fernicola