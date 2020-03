Donne in prigione: cerco giustizia dietro le sbarre. Il rapporto della Commissione per i diritti civili degli Stati Uniti descrive in dettaglio i risultati di un’indagine annuale sull’esperienza delle donne nelle carceri statunitensi. Correda un background di dati e ricerche riguardanti il ​​numero di donne in carcere. Assieme alle loro sfide e a quelle delle agenzie correttive associate alla gestione di questa popolazione. Fornisce inoltre una valutazione dell’Ufficio federale delle carceri e degli sforzi del Dipartimento di giustizia nella protezione dei diritti delle donne in carcere e raccomandazioni per le agenzie di correzione.

La popolazione di donne in prigione è notevolmente cresciuta dagli anni ’80, superando quella degli uomini. Tuttavia a riguardo, a livello nazionale, ci sono stati pochi studi. Ancor meno sui problemi dei diritti civili che le donne sperimentano. Anche se, effettivamente, il rapporto studia proprio i diritti civili delle donne nel sistema carcerario degli Stati Uniti. Tra l’altro, va sottolineato che la Costituzione e gli statuti federali prevedono che, sia uomini che donne in prigione, abbiano parità di trattamento.

Pubblicato lo scorso mese, il rapporto segue le audizioni del Congresso tenutesi l’anno scorso sulla questione del maltrattamento delle donne e dei gruppi minoritari in carcere. Ovvero le disparità nelle pratiche disciplinari per le donne in carcere rispetto agli uomini. Dove è stato riconosciuto che le donne ricevono attenzione solo in caso di “crisi o scandalo“.

Difatti, secondo il nuovo studio, le donne in prigione spesso subiscono punizioni molto più severe pur commettendo reati minori. Rispetto alla controparte maschile. Inoltre, lo studio evidenzia come i funzionari penitenziari e il personale correttivo tende ad essere formato in modo incoerente e preponderante su pene più severe riservate alle donne incarcerate.

Ciò deriva dal fatto che il sistema penale è principalmente progettato per soddisfare una popolazione maschile. Non risponde, quindi, ai bisogni delle donne. Il rapporto ha riscontrato tra l’altro la mancanza di un adeguato accesso alle cure sanitarie, l’incapacità di prevenire le violenze sessuali e un’attenzione inadeguata ai diritti dei genitori. Questa mancanza di specializzazione, unita a pene più severe, rischia di emarginare ulteriormente le donne anche quando saranno fuori dalla prigione.

I dati suggeriscono che le donne in prigione hanno esigenze uniche e distinte dagli uomini. Hanno bisogni di salute diversi dagli uomini, ai quali molti sistemi carcerari non sono preparati per rispondere. I dati indicano inoltre che, rispetto agli uomini, le donne in prigione hanno maggiori probabilità di soffrire di problemi di salute mentale cronici o gravi. Hanno maggiori probabilità di sopravvivere a traumi e / o violenza sessuale e hanno tassi più elevati di abuso di sostanze rispetto alle loro controparti maschili.

Un affronto alle norme di genere

La criminalità tra le donne è stata a lungo vista come un affronto particolare all’ordine sociale. Mentre i fuorilegge maschili nella cultura popolare sono spesso romantizzati, le donne sono invece accolte con disprezzo. Secondo una ricerca di L. Mara Dodge, professore alla Westfield State University in Massachusetts, già nel 1845 gli amministratori penitenziari dell’Illinois consideravano le detenute più dirompenti e difficili da gestire.

Dodge ha analizzato anche i dati dei detenuti del Riformatorio statale per le donne a Dwight, Illinois, dal 1954 al 1967. Ha scoperto che le tre violazioni delle regole principali tra le detenute erano: parlare ad alta voce, mancanza di rispetto nei confronti del personale e ritardo.

Negli anni ’80, la professoressa Dorothy McClellan della Texas A&M University esaminò le pratiche disciplinari nelle carceri di uomini e donne in Texas. Trovò quelle che lei chiamava “due distinte forme istituzionali di sorveglianza e controllo“. Le donne erano maggiormente punite, soprattutto per reati di basso livello e non violenti.

Gli anni ’90 hanno visto un crescente interesse per le donne in prigione. I ricercatori hanno stabilito che i loro percorsi nel comportamento criminale hanno coinvolto in modo schiacciante povertà, abusi e traumi. Nel 2003, il National Institute of Corrections ha pubblicato un compendio di tale ricerca, stabilendo le migliori pratiche nazionali per le prigioni sensibili al genere. La pubblicazione, riflette una comprensione delle realtà della vita delle donne e affronta le questioni dei partecipanti. Include, inoltre, un approccio basato sulla forza per il trattamento e lo sviluppo di abilità.

Da quel momento, una manciata di Stati – tra cui Illinois, Michigan, Iowa , California e Vermont – hanno avviato riforme. Hanno modificato i processi di assunzione e le valutazioni del rischio, assumendo più donne in un campo ancora dominato da uomini. Promuovendone altre in posizioni di comando. Ma i dati mostrano che non hanno fatto passi da gigante nel cambiare il modo in cui la disciplina viene rispettata nelle strutture femminili. Una sfida che gli esperti ritengono fondamentale per evitare la ritraumatizzazione e aiutare le donne ad avere successo una volta rilasciate.

Il rapporto esamina una serie di questioni per le donne in prigione, comprese le discrepanze nella disciplina

Durante l’incarcerazione, le probabilità che le donne subiscano molestie (e abusi) sessuali rispetto agli uomini sono di gran lunga più alte. Sperimentano spesso non solo la disparità nella disciplina ma hanno anche meno accesso ai programmi di riabilitazione. Programmi che risponderebbero alle loro esigenze e capacità di rientrare con successo nella società ed evitare la recidività. Tali disparità risultano più dure per donne di colore e LGBTQ.

Questa indagine mostra uno sfondo di dati critici e risultati della ricerca sul numero di donne in prigione, con tendenze demografiche, caratteristiche e luogo di detenzione. Offre una panoramica della legge applicabile in materia di diritti civili, comprese le protezioni costituzionali e gli statuti pertinenti. Come la legge sui diritti civili istituzionalizzata (CRIPA) e la legge sull’eliminazione dello stupro da prigione (PREA). Entrambe le quali il governo federale applica e può proteggere i diritti delle donne in prigione.

Illustra come le donne sono classificate al momento dell’ingresso nel sistema carcerario. In che modo vengono sviluppati strumenti di collocamento per rispondere ai bisogni delle donne durante la detenzione, e le implicazioni del posizionamento sui ruoli delle donne nella loro famiglia e dei genitori. Fornisce un’analisi dei problemi e delle sfide della salute delle donne, dell’accesso alle cure, della situazione delle donne in gravidanza e del problema degli abusi sessuali che incidono sulle donne in prigione.

Analizza le disparità della disciplina e l’impatto che può avere un sulle donne in prigione. Le pratiche emergenti e le tendenze nella formazione del personale addetto. Studia quindi i programmi di riabilitazione, istruzione e formazione professionale per le donne in prigione e il loro impatto sulla vita dopo la prigione. Infine, la Commissione espone conclusioni e raccomandazioni, i cui componenti chiave sono sintetizzati di seguito:

Risultati evidenziati

Nonostante le tutele legali federali come la CRIPA e la PREA, finalizzate alla protezione delle persone incarcerate, molte donne continuano a subire danni alla sicurezza fisica e psicologica mentre sono incarcerate. È stato dimostrato che i sistemi di classificazione non calibrati per le caratteristiche specifiche di genere classificano le donne in prigione a livelli di sicurezza più elevati. Rispetto a quelli necessari per la sicurezza delle carceri. Questa classificazione si traduce in alcune donne che prestano servizio in ambienti più restrittivi di quanto sia necessario e appropriato.

Gli abusi e gli stupri sessuali rimangono prevalenti contro le donne in prigione. Questa costante prevalenza ha portato a contenziosi significativi, coinvolgendo diverse istituzioni, a costi enormi per i contribuenti. Fornendo prove evidenti della necessità di una riforma a livello istituzionale. Anche in seguito all’approvazione del Prison Rape Elimination Act (PREA), nel 2003. Le relazioni includono abusi delle donne incarcerate dal personale e altre donne incarcerate che sono prevalenti e pervasive.

Raccomandazioni

I funzionari penitenziari dovrebbero adottare strumenti di valutazione validati, attualmente disponibili, per evitare che le donne detenute in carcere vengano classificate in modo errato. Assicurandone un livello di sicurezza più elevato del necessario. Dovrebbero applicare politiche a sostegno dei diritti dei genitori e dei contatti familiari, salvo laddove incompatibili con le preoccupazioni in materia di sicurezza.

E’ necessaria l’attuazione di politiche per soddisfare le esigenze sanitarie specifiche delle donne, comprese le cure ginecologiche e prenatali, come richiesto dalla costituzione. Tutte le carceri dovrebbero vietare l’incatenamento e l’isolamento delle donne in gravidanza. Poiché queste pratiche rappresentano gravi rischi per la salute fisica e psicologica.

Il Dipartimento di Giustizia dovrebbe applicare rigorosamente gli standard PREA. Compresa la formazione e la certificazione dei revisori e indagando se le strutture sono effettivamente conformi. Il Congresso dovrebbe fornire più fondi per indagini e audit.









Le carceri dovrebbero attuare politiche disciplinari basate sull’evidenza che sono informate sul trauma per evitare punizioni severe per le infrazioni minori. Riconoscendo i danni significativi che possono derivare dal collocamento in alloggi restrittivi. Dovrebbero garantire che le abitazioni restrittive non vengano utilizzate contro le persone di colore, le persone LGBT e le persone con problemi di salute mentale in modo discriminatorio in base a queste caratteristiche.

I funzionari delle carceri dovrebbero attuare l’addestramento del personale per far fronte agli alti tassi di traumi tra le donne in prigione. Adeguare le politiche carcerarie di conseguenza, compresa la formazione sulle pratiche disciplinari basate sull’evidenza. Le donne sono solo una piccola percentuale – circa il 10% – delle persone nelle carceri, e il numero sta aumentando molto rapidamente.

La commissione calcola che negli ultimi 40 anni il numero di donne nelle carceri statali e federali è aumentato di oltre il 730%. Dietro le mura della prigione, molte cose passano inosservate, non controllate, non segnalate. Le politiche e le pratiche generalmente utilizzate per controllare le popolazioni nelle carceri sono dannose per tutti gli esseri umani.

Questo importante appello è stato ripetuto dai leader morali nel corso della storia e deve essere ripetuto. È fin troppo facile classificare mentalmente i prigionieri come persone non degne della nostra preoccupazione. Dobbiamo resistere a questo modello negligente di pensiero e definizione delle politiche.

Felicia Bruscino

Foto di Emiliano Bar su Unsplash