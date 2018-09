Donne indiane confinate in casa

La disuguaglianza tra uomini e donne in India è netta, e il luogo dove più si evince è nelle strade delle sue città, “innegabilmente di dominio maschile”. L’India resta uno dei Paesi dove lo squilibrio tra maschi e femmine, la cosiddetta sex ratio, ovverosia il numero di donne rispetto a quello degli uomini, è ancora molto forte e viaggia in controtendenza rispetto al resto del mondo.

Stando ai dati resi noti dall’ultimo censimento del 2011, il rapporto tra uomini e donne in India è di 945 femmine ogni 1.000 maschi. Inoltre, solo il 27% delle donne indiane partecipa alla forza lavoro, rispetto al 79% degli uomini . Questa tendenza è più evidente nelle aree urbane. Sebbene le donne in India camminino, pedalino o usino i mezzi pubblici per andare al lavoro , sono comunque molto meno visibili negli spazi pubblici degli uomini. Ciò ha un impatto significativo sulla salute delle donne e sulle loro opportunità nella vita.

Le cause alla base del triste fenomeno sono, oltre che culturali, soprattutto economiche. Per una famiglia indiana una figlia femmina significa dover fronteggiare, nel corso della sua crescita, dei costi enormi. Inoltre, per tradizione le figlie femmine restano in casa fino al matrimonio, quando poi si trasferiscono a vivere nella casa della famiglia del marito, diventando di fatto forza lavoro per la nuova famiglia acquisita.









Secondo il censimento, solo il 17% di tutte le persone che si recano al lavoro nelle aree urbane sono donne. Anche nelle grandi città metropolitane dell’India, come Delhi, Mumbai, Kolkata e Chennai, la percentuale di pendolari di donne non supera mai il 20%. Nel complesso, ci sono quasi cinque uomini per ogni donna che si reca al lavoro.

Relazione tra gli spostamenti tra uomini e donne nei vari Paesi

Rispetto alle donne, gli uomini indiani effettuano almeno cinque viaggi di lavoro in più.

Questa disuguaglianza si riflette anche nei dati sui possessori di patenti di guida, dati confrontati con quelli degli Stati Uniti, dove le donne hanno un punto in più. Anche se in piccola quantità. Anche con la sua economia in rapida crescita, il livello di proprietà dei veicoli in India è ancora molto basso. Ci sono solo 20 automobili per 1.000 persone , rispetto a più di 400 nella maggior parte dei paesi ad alto reddito.

Ciò significa che la maggioranza delle persone viaggia a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici – quindi l’ 83% di quelle persone sono donne. In Inghilterra, solo il 27% delle donne si reca al lavoro con uno di questi tre modi di trasporto e, negli Stati Uniti , ancora meno.









Secondo un sondaggio condotto da alcuni ricercatori a Delhi, nel 2013 – che include tutti i viaggi – gli uomini indiani raggiungono livelli simili di attività fisica attraverso viaggi come quelli nei Paesi Bassi. Dove il ciclismo è molto popolare (sebbene a Delhi è principalmente da camminare). Nel frattempo, le donne sono attive solo a metà.

Date le prove, è chiaro che questo non è dovuto al fatto che la componente femminile viaggia di più in auto, perché molte non viaggiano affatto in città. Lo studio ha rilevato che solo il 20% di tutti i viaggi a Delhi sono fatti da donne e solo il 25% nella città di Bengaluru. Con bassi livelli di attività fisica , le donne sono esposte a un rischio più elevato di malattie cardiache, cancro al seno e depressione.

Un altro motivo per cui la disuguaglianza è sempre maggiore è dovuto anche alle pratiche di aborto, come:

L’aborto selettivo : ricorrere all’aborto quando i genitori scoprono che il nascituro sarà di sesso femminile.

: ricorrere all’aborto quando i genitori scoprono che il nascituro sarà di sesso femminile. L’infanticidio femminile: quando i genitori non riescono a sapere in anticipo il sesso del bambino (pratica comunque vietata nel Paese), il neonato femmina, subito dopo la nascita viene ucciso.

Tutto questo deriva sicuramente dalla cultura, ma qualcosa pian piano sta cambiando tra le nuove generazioni. Certe tradizioni sono difficili da estirpare. Il Paese sta adoperandosi da molto tempo per cercare di sradicare queste pratiche che si concretizzano in veri e propri omicidi.

Più sicurezza nelle strade

Partendo dal presupposto che la sicurezza negli spazi pubblici non dovrebbe dipendere esclusivamente da leggi più severe sulla violenza contro le donne o da una migliore applicazione della legge. Il diritto delle donne di muoversi attraverso gli spazi pubblici senza paura può anche essere tutelato attraverso l’ambiente, costruito usando il principio degli “occhi sulla strada”. Sviluppato dall’urbanista e scrittrice Jane Jacobs, secondo cui le persone si sentono più al sicuro in strade aperte e più, al contrario di quelle solitarie che suscitano paura.

Più di un terzo delle donne che lavorano nelle città indiane lo fanno da casa, di conseguenza sono escluse socialmente. Il che significa perdere i benefici e l’accesso alle opportunità di partecipazione alla vita sociale o politica della comunità . Affinché le donne abbiano a possibilità volentieri ad attività fuori casa, le strade, i quartieri e le infrastrutture di trasporto devono essere progettati per essere sensibili ai bisogni delle donne.

Rendere le strade più sicure per le donne contribuirebbe anche a rendere più accessibile il trasporto pubblico, poiché i viaggi in autobus o in treno implicano in genere la marcia alle due estremità. Le fermate e le stazioni dovrebbero essere situate in aree trafficate che dovrebbero essere ben illuminate di notte.









Oltre ad una moltitudine misure necessarie per rendere gli spostamenti – con i trasporti pubblici -più sicuri, questione tra l’altro importante non soltanto per l’India. Le città indiane hanno alcuni dei quartieri più vivaci al mondo, dove le donne potrebbero sentirsi al sicuro , spesso però isolati. Mentre, in termini di dimensioni, le città crescono rapidamente. La sfida attuale è garantire la sicurezza attraverso una progettazione su scala molto più ampia.

