Don’t worry il nuovo film di Van Sant arriverà a settembre

Don’t worry he won’t get far on foot: il nuovo film di Gus Van Sant ha un titolo ironico ed intriso di profondo sarcasmo. Suo fulcro è John Callahan (Joaquin Phoenix), nativo di Portland, legato alla bottiglia fin da ragazzino la cui goliardia è stroncata da un incidente d’auto. La sua vita cambia quando si ritrova in riabilitazione e scopre con l’aiuto di nuovi amici la passione per le vignette.

Il disegno come liberazione in una storia resa in senso drammaturgico da Van Sant che è anche autore della sceneggiatura. All’intero del cast troveremo Jonah Hill, Rooney Mara, Jack Black ora buttatosi nei ruoli drammatici dopo i comici.

La colonna sonora è opera di Danny Elfman che questo rivela a deadline.com: Because it was Gus, I just kept everything loose," he said. "I'll write him stuff and play it for him and he'll go, "What other kinds of weird stuff do you have lying around?"









La squadra che Van Sant mette in campo è forte e già si è fatta sentire a Berlino dove il film è stato presentato. Hill interpreta Donnie, sponsor di Alcolisti Anonimi che aiuta il protagonista nel suo percorso. La Mara è Annu, il nuovo amore per la nuova vita e Black invece è ritrovabile nel ruolo del ruolo del Lucignolo del protagonista: Dexter, fancazzista e legato al liquore.

Presentato al Sundance in primo luogo, il film è stato fatto ennesimo segno di infiltrazione divistica ed hollywoodiana nel grande festival del cinema indipendente americano firmato Robert Redford. Van Sant ha sempre avuto un distacco rispetto all’establishment ma il suo approccio si è rivelato fruttuoso nel miscelare indipendenza e presenza.

Apprezzato dalla critica, arriverà nelle sale americane il 13 luglio e da noi il 19 settembre.

Antonio Canzoniere