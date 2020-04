Dopo il Covid-19 molti cercheranno un nuovo lavoro. Quali vantaggi per i dipendenti?

Nel momento in cui potremo ritornare a lavoro, le aziende dovranno prepararsi ad un anno turbolento come suggerito dalla ricerca fatta da Robert Half nella quale si suggerisce che un terzo (31%) dei dipendenti delle aziende ha intenzione di cercare un altro impiego nel 2020.

Un salario competitivo non è più sufficiente. I dipendenti ora cercano “vantaggi” che rendano la loro vita più semplice, più economica e che diano maggiori possibilità di carriera. Il mondo e il mercato del lavoro sono competitivi – per rimanere altrettanto competitive, le aziende devono capire l’importanza dei vantaggi non legati ai salari e proporre contratti che attraggano i dipendenti, aiutandoli a crescere professionalmente, e permetta ai datori di lavoro di non perdere personale di valore.

I vantaggi non devono essere necessariamente legati a un aumento di stipendio – la differenza viene fatta anche semplicemente dalla flessibilità nell’orario di lavoro o in un giorno di riposo in concomitanza con il compleanno del dipendente. Anche una tessera carburante può essere un grande vantaggio per i tuoi dipendenti se vuoi che ti vedano in una luce favorevole. La tessera elimina la necessità di avere con sé denaro contante, permette di fare rifornimento ad un prezzo fisso e riduce lo stress dei dipendenti pendolari velocizzando il viaggio in macchina. Per saperne di più sulle tessere carburante, visita il sito iCompario .

Per determinare quali sono i vantaggi lavorativi adatti alla tua azienda e ai tuoi dipendenti, prendi in considerazione i punti sottostanti.

Scopri quali vantaggi puoi offrire nella pratica nella tua azienda. Non tutti i posti di lavoro possono seguire l’esempio di Richard Branson e offrire ferie illimitate ogni anno. Invece, prova a pensare a piccole cose che possono rendere più semplice la vita dei tuoi dipendenti e incentivarli a venire a lavoro. Ad esempio, tè mattutini, pause dedicate all’esercizio fisico o magari delle classi di yoga settimanali possono aiutare i tuoi dipendenti a concentrarsi e rilassarsi, permettendoti di avvalerti di una forza lavoro più sana e produttiva.

Cerca di capire a che punto si trovano i tuoi dipendenti nella loro vita e quali vantaggi sono più importanti per loro. I luoghi di lavoro sono ambienti unici con dipendenti in vari stadi della loro vita. Alcuni ambienti lavorativi possono essere giovani e socievoli, mentre altri possono essere composti da dipendenti con più responsabilità familiari. Se nel tuo ambiente lavorativo esiste un trend preciso, considera quali vantaggi sono più utili per i tuoi dipendenti. Ad esempio, la flessibilità di poter portare i figli a scuola e andarli a prendere può essere estremamente importante per dipendenti con famiglie giovani.

È assolutamente indispensabile offrire una struttura e un cammino professionale chiaro. Sapere esattamente come procederà l’avanzamento di carriera nel corso del tempo è importante per molti dipendenti e, in molti casi, è il miglior beneficio che un datore di lavoro può offrire. Il primo passo è assicurarsi che ci sia un semplice ed efficacie sistema di gestione del lavoro che permetta a datori di lavoro e dipendenti di lavorare insieme per confrontare le proprio prestazioni, i propri obiettivi e il proprio percorso per arrivare al successo.

Come per ogni aspetto della tua azienda, è necessario tornare sempre sui vantaggi offerti per assicurarsi che siano ancora rilevanti per i tuoi dipendenti. Rivedere i vantaggi offerti, quanto frequentemente vengono utilizzati e da chi, è un buon modo per determinare se si sta facendo un buon lavoro. Parlare con i tuoi dipendenti per sapere cosa pensano del programma di vantaggi da te offerto può aiutarti a correggere la mira e offrire ai tuoi dipendenti vantaggi su misura per loro.