Mentre in casa li vieta, Bruxelles ne consente ancora l’esportazione: il prezzo, però, lo pagano altri. E’ il paradosso che da anni segna le politiche comunitarie l’Unione Europea, oggi impossibile da ignorare dopo l’ultimo rapporto (pubblicato il 23 settembre 2025) di Unearthed, l’unità investigativa di Greenpeace, in collaborazione con Public Eye.

Per cui, in Europa il divieto è rigoroso, ma le sostanze chimiche, anche quelle più pericolose continuano a viaggiare verso nazioni con normative deboli, tra ipocrisia politica e rischi ambientali. L’Unione Europea, negli ultimi anni, ha rafforzato notevolmente le restrizioni sull’uso dei pesticidi all’interno dei suoi confini. La motivazione è dovuta ai numerosi studi scientifici che hanno sottolineato gli effetti nocivi di tali sostanze sulla salute umana e sull’ambiente.

Eppure, il divieto perde forza non appena si varcano i confini dell’Unione. Quel che in Europa è ritenuto intollerabile per la salute pubblica viene ancora fabbricato e spedito altrove. Scaricando su altri i rischi per comunità, ambiente e catene alimentari. L’indagine “EU banned pesticide trade expands despite promises to end it“, condotta dall’Unità di Ricerca di Greenpeace, Unearthed, assieme a Public Eye, scopre numeri inquietanti. E non si tratta solo di un aumento della varietà; anche i volumi sono cresciuti in modo impressionante.

Il dato più clamoroso riguarda il 2024: quasi 122.000 tonnellate di pesticidi vietati in Europa sono state spedite oltre i confini comunitari. Un aumento del 50% rispetto al 2018. Altro che riduzione dei rischi: il business del veleno è in piena crescita.

La contraddizione trova il suo esempio più evidente in Francia. Dal 2022, almeno sulla carta, Parigi ha introdotto un divieto alle esportazioni. Eppure lo scorso anno oltre 6.600 tonnellate di pesticidi vietati hanno lasciato i porti francesi, dirette in buona parte verso Africa, America Latina e Asia.

L’industria agrochimica europea esporta, quindi, sempre più pesticidi il cui utilizzo è vietato dagli Stati membri. Queste aziende devono però prima accertarsi del consenso informato nei Paesi in cui intendono vendere i loro prodotti. Ciò ha permesso di acquisire i “migliori dati disponibili” che riguardano il commercio di alcune sostanze il cui uso è vietato Paesi membri.







Sebbene gli Stati Uniti siano il principale destinatario, l’analisi di Unearthed rivela che questi pesticidi vengono esportati principalmente verso Paesi a “basso e medio reddito” . Pertanto, acquistando prodotti alimentari importati come le banane dalla Costa Rica o lo zucchero dalle piantagioni brasiliane, i consumatori europei potrebbero essere esposti a queste sostanze nocive.

Tra le sostanze più preoccupanti ci sono sostanze come il dicloropropene, bandito nell’UE dal 2007 perché cancerogeno; il picoxystrobin, un fungicida vietato nel 2017 per la sua tossicità genetica; e il fipronil, responsabile della strage di api e altri impollinatori. Prodotti che l’Europa ha deciso di bandire per i rischi ambientali e sanitari, ma che considera commerciabili se i destinatari sono altri.

In seguito alla pubblicazione dell’indagine, la Commissione europea aveva annunciato nella sua strategia sulle sostanze chimiche del 2020 (Chemicals Strategy for Sustainability, adottata in seguito alle denunce e le precedenti indagini – già nel 2018-2019 Public Eye e Unearthed avevano pubblicato dati sull’export di pesticidi vietati) di vietare anche l’esportazione di sostanze pericolose già vietate internamente. L’indagine mostra che quel principio non è (ancora) rispettato nella pratica.

Secondo l’indagine, 13 Stati membri dell’UE sono coinvolti nell’esportazione di pesticidi vietati. La Germania è in testa alla classifica con oltre 50.000 tonnellate, seguita da Belgio, Spagna, Paesi Bassi e Bulgaria. L’Italia è al sesto posto, con quasi 7.000 tonnellate di prodotti esportati nel 2024, contenenti 11 sostanze chimiche vietate. A livello aziendale, oltre 40 aziende europee figurano tra gli esportatori, con il colosso tedesco BASF in cima alla lista. Sei aziende operano in Italia, tra cui Finchimica, Tris International, Corteva e Sipcam Oxon.

Cosa esporta il nostro Paese? Tra i pesticidi vietati il più esportato è il triplurain, un erbicida vietato nell’UE da quasi 20 anni. È altamente tossico per i pesci e altri animali acquatici, sospettato di essere cancerogeno e persistente nel suolo. La sola Finchimica ha segnalato l’esportazione di circa 4.000 tonnellate di Triplurain in Australia, Stati Uniti, Canada, Giappone e Cile, oltre a 1.300 tonnellate del suo analogo chimico, l’etallurin.

Angeliki Lysimachou, tossicologa di Pesticide Action Network Europe, definisce la situazione un “doppio standard immorale“, sottolineando come sostanze proibite in casa propria vengano spedite dove le normative sono meno stringenti.

Non mancano casi ancora più controversi, come quello di Tris International, che ha notificato ai fumatori in Marocco spedizioni di terreno DI a base di 1,3-myanloropropene, vietato dal 2007, in alcuni casi mescolato con cloropicrina, una sostanza un tempo utilizzata come arma chimica durante la Prima Guerra Mondiale. Altre aziende, come Sipcam, Oxon e Corteva, hanno notificato esportazioni di fungicidi contenenti sostanze vietate a causa della tossicità riproduttiva e del rischio di contaminazione dei pendii.

La denuncia di Greenpeace: “Ipocrisia europea”

È vergognoso e allo stesso tempo profondamente ipocrita che le esportazioni europee di pesticidi vietati verso le aziende agricole dell’UE siano cresciute così tanto negli ultimi sette anni. Questi pesticidi sono noti per essere pericolosi per l’uomo, gli insetti impollinatori e altri animali selvatici, eppure le aziende al centro dell’inchiesta, comprese quelle italiane, continuano a trarre profitto vendendo prodotti vietati principalmente ai paesi più poveri con normative più deboli, mettendo a repentaglio la salute dei lavoratori agricoli, delle comunità locali e della natura.

Il paradosso, sottolinea Greenpeace, è che i prodotti agricoli trattati con queste sostanze potrebbero tornare in Europa come importazioni, aggirando di fatto il divieto europeo e mettendo in circolazione proprio i veleni che l’UE ha ritenuto troppo pericolosi per i suoi campi. Già nel 2018, dopo la prima inchiesta portata alla luce all’opinione pubblica, la Commissione Europea aveva annunciato l’intenzione di vietare l’esportazione di sostanze proibite a livello UE.

Alcuni Paesi hanno fatto da apripista: Francia e Belgio hanno introdotto leggi nazionali contro queste esportazioni nel 2025 e nel 2022. Ma a livello europeo, le promesse sono rimaste lettera morta. La Commissione ha avviato consultazioni e studi preliminari, ma non ha ancora presentato proposte concrete. Nel frattempo, il commercio di sostanze tossiche è in crescita.

È scandaloso che i profitti dell’industria chimica europea abbiano la precedenza sulla salute delle persone e sull’ambiente. Il caso solleva una riflessione più ampia sulle responsabilità delle aziende chimiche e delle istituzioni: quanto può essere considerato accettabile un divario tra protezione interna e impatto esterno? L’armonizzazione delle norme e il rafforzamento del monitoraggio delle esportazioni potrebbero ridurre questo “doppio standard” e garantire una coerenza etica tra commercio e tutela ambientale.

Felicia Bruscino