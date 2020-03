È una storia che parla di paura e disperazione, quella di Dora e Mimmo: l’ineluttabilità di un momento, terremoto fisico e metaforico, che spazza via le certezze di una vita. Sono trascorsi quasi quattro anni dal sisma che ha devastato il centro Italia. Tra i comuni colpiti c’è stato anche Montemonaco, paese di sole 550 anime incastonato tra i Monti Sibillini.

È in questo scenario d’altri tempi che ha avuto luogo il magico incontro tra Dora e Mimmo: nelle ore di sconforto successive alle scosse, la signora ha perso il suo amato gattone rosso. Dopo tre anni dal loro ultimo incontro, la separazione tra la dolce nonnina e il suo fedele compagno si è sciolta in un tenero abbraccio. La commovente scena è stata filmata e postata sui social da Mimma, vicina di casa di Dora.

Non capirete il dialetto della nostra cara Dora, ma non importa… Basta guardare in silenzio, per emozionarsi fortemente! Dora e Mimmo si sono ritrovati, dopo tre anni dal terremoto… Ma dove sarà stato il gattino per tutto questo tempo!!!