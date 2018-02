Molti bambini, vedendo una veste bianca, iniziano a piangere e urlare, rendendo evidente la paura nei confronti dei medici. L’atmosfera nei lunghi corridoi dell’ospedale certo non aiuta, e nemmeno l’immagine stereotipata del dottore cattivo munito di enormi siringhe pronte a far male, presente nell’immaginario infantile.

Ma se invece, quando il medico si avvicina, il bambino potesse colorarlo?

L’idea è venuta a due mamme di Sarzana (in provincia di La Spezia), che per superare il problema hanno inventato dei camici colorabili per i reparti di pediatria degli ospedali.

L’idea è di permettere al bambino di familiarizzare col medico, sciogliendo la tensione e la paura colorandogli il camice, sul quale sono stampate grafiche pensate appositamente per attirare l’attenzione dei piccoli pazienti.

Le stampe hanno un semplice contorno nero, e così come con un album da colorare, i bambini riescono anche ad esprimere i propri stati d’animo ed eventuali ansie e paure. Ciascun camice è dotato di sei pennarelli e una volta colorato, torna di nuovo bianco con un semplice lavaggio a 40 gradi, pronto ad essere nuovamente sfruttato.

Le due mamme, Francesca Gianfranchi (stilista) e Elisa Bagnone (designer di tessuti) non sono nuove nel settore: già da qualche anno, hanno creato insieme una linea di vestiti “disubbidienti” chiamata “Giokit”, ovvero classici capi d’abbigliamento come magliette e camicette in cotone, tutte da dipingere come la fantasia dei bimbi propone. Così ogni singolo capo diventa un’opportunità creativa, e la cosa divertente, è che essendo perfettamente lavabili, il gioco non finisce mai.









Tuttavia, per diffondere nei reparti di pediatria questi camici da colorare, senza che risulti un costo per gli ospedali, è iniziata una campagna di crowdfunding, ossia un finanziamento collettivo, sostenuta oltre che da Giokit, anche da varie associazioni. Purtroppo non è stato raggiunto l’obiettivo previsto, ma questo non ha impedito di iniziare a far arrivare una trentina di camici colorabili alla pediatria dell’Ospedale del cuore Pasquinucci di Massa.

Ci sono bambini che sciaguratamente sono costretti a lunghi periodi di ospedalizzazione, senza che riescano a dar voce alla paura e alla tristezza che provano. Un camice non è certo la soluzione al male, ma forse può far accantonare per un attimo il malessere, lasciando che il bambino si concentri sulla sua “opera d’arte”, sentendosi perché no, un artista coraggioso.

Roberta Rosaci